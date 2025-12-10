Полша дава стари МиГ-29 на Украйна, за да може да купи украински ракети

Полша преговаря с Киев за прехвърляне на изведени от експлоатация в полските военновъздушни сили (ВВС) изтребители МиГ-29 в Украйна. Съобщението беше оповестено в официалния профил на полския генщаб в социалната мрежа "Х".

"Прехвърлянето на самолетите се дължи на изчерпване на предвидения им експлоатационен срок и липсата на перспективи за по-нататъшната им модернизация в полските въоръжени сили. Също така ви информираме, че окончателно решение все още не е взето", уточни полският генщаб.

В съобщението се подчертава, че прехвърлянето на изтребителите МиГ-29 "ще бъде част от политиката на НАТО за подкрепа на Украйна и гарантиране на сигурността на източния фланг на Алианса". Мисиите, изпълнявани досега от МиГ-29, ще се поемат от самолети F-16 и FA-50.

Полският генерален щаб добави още, че преговаря с Украйна за закупуване на "определени технологии за безпилотни летателни апарати и ракети" от Киев. А самото обявление идва след поредната вечерна чат-пресконференция в WhatsApp на украинския президент Володимир Зеленски, който подчерта: "Имаше много моменти, в които враговете ни си казваха - нека опитат да ползват крилати ракети "Нептун". Сега използваме и "Нептун", и "Фламинго", и "Паланица", и балистичната ракета "Сапсан". Няма да казвам по колко, за да не помагам на враговете ни - но "Нептун" работят наистина добре".

