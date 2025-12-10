В Украйна притеснени за нов фронт: Русия може да атакува през Приднестровието

Рискът от проникване на руски саботажни и разузнавателни групи в Украйна от проруския молдовски регион Приднестровие значително се е увеличил. Кремъл има за цел да отклони част от ресурсите на Украйна, за да противодейства тя на заплахите от този фронт, твърдят източници от военното разузнаване, цитирани от украински медии като "24 Канал" и "РБК-Украйна". В Приднестровието, където Руската федерация поддържа военен контингент, мобилизационните мерки са били затегнати - резервистите се призовават във „военните формирования“ на непризнатата република, алармират украинците.

Освен това има данни, че в молдовския регион е започнало производство на дронове в полза на руските сили. Открити са и центрове за обучение на оператори на безпилотни летателни апарати.

Гореща точка

"Мерките, предприети от окупаторите, имат за цел да засилят присъствието на Русия в окупирания регион на Молдова. По този начин Русия се надява да дестабилизира ситуацията в Молдова и да създаде гореща точка близо до южната граница, като увеличи риска от проникване на саботажни групи в Украйна от региона", гласи информацията на източниците, цитирани от "РБК-Украйна".

The threat of Russian sabotage groups infiltrating Ukraine from Transnistria is growing. Sources in Ukraine’s military intelligence tell 24 Kanal that Moscow is rapidly stepping up activity in the region to stretch Ukrainian resources and create a new front.



— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025

Освен това Кремъл изпраща свои агенти в Приднестровието - или ПМР, както нарича зоната Украйна, и планира да увеличи зависимостта на псевдорепубликата от руския газ. Според руските изчисления това би могло да подобри имиджа на проруските лидери и да увеличи „военния контингент“ в региона - в подготовка за евентуална военна ескалация, когато условията са подходящи.

Руското присъствие в Молдова

Приднестровската молдовска република (ПМР) е непризната квазидържава в рамките на Молдова. Тя обхваща цялата молдовска част от левия бряг на река Днестър и има малък анклав на десния бряг. Въпреки че не е призната, „минирепубликата“ се управлява от свои собствени власти и разчита на руските „миротворчески“ части - единствената причина Приднестровието да продължава да съществува.

В момента Отделната руска военна група, разположена в Приднестровието, включва малко над хиляда въоръжени лица, според данните на украинския посланик в Молдова.