3 зодии преживяват пълен обрат след 14 декември 2025 г.:

Меркурий е в опозиция с Уран, което причинява безпокойство, внезапни промени и неочаквани новини.
Нептун се завръща в директна посока след 5 месеца ретрограден период, което може да допринесе за объркването, разкривайки истини, които са съществували, но са били скрити от мъглата.
След тези напрежения нещата започват да се подобряват:
11 декември: Меркурий отново влиза в Стрелец, носейки оптимизъм, яснота и обширно мислене.
13 декември: Меркурий е в секстил с Плутон, което улеснява дълбоки разговори, емоционално изцеление и ценни прозрения.
14 декември: Марс образува квадратура с Нептун преди да влезе в Козирог - това не е време за радикални решения, а за предпазливост и ясна комуникация.
До края на тази интензивна седмица животът става по-лесен, по-ясен и по-спокоен за трите зодиакални знака.
Лъв
В началото на седмицата, квадратурата между Марс и Сатурн на 9 декември може да донесе напрежение във взаимоотношенията, приятелствата и дори във взаимоотношенията с деца. Може да почувствате противопоставяне от някого или да се сблъскате с неочаквани ситуации на работното място. Вие сте един от 3-те зодиакални знака, които преживяват обрат след 14 декември 2025 г.
Какво трябва да направите:
Избягвайте да се съмнявате в себе си.
Вземайте добре обмислени решения и ясно обяснете своята гледна точка.
Ако дискусията стане твърде интензивна, поискайте време, за да се върнете към темата.
Ключът тази седмица е гъвкавостта. Колкото повече се опитвате да контролирате всичко, толкова по-трудно става. Приемете промяната и си дайте пространство за почивка и баланс.
Награда: Ако успеете да не се зациклите в напрежение, ситуациите се разрешават изненадващо бързо и животът ви видимо се озарява до края на седмицата.
Дева
Напрежението засяга семейните или близките взаимоотношения. Може да се чувствате в капан между отговорностите и нуждите на близките. Вие сте един от 3-те зодиакални знака, които преживяват обрат след 14 декември 2025 г.
Какво е важно:
Признайте напрежението, но не му позволявайте да ви съкруши.
Не се опитвайте да решавате проблемите на всички останали.
Не им позволявай да те тласкат в посока, в която не си готов да тръгнеш.
Ако чувствате, че се удряте в „стена“, не забравяйте, че това е временно. Настройте графика си и не претоварвайте тялото или ума си.
Здравни грижи: Умората и стресът могат да се увеличат, така че почивката и грижата за себе си са от съществено значение.
Награда : Седмицата завършва с връщане към нормалността, баланс и яснота. Ще се чувствате много по-добре и по-леки.
Риби
За Рибите седмицата е напрегната, особено на професионалния и домашния фронт. Възможни са конфликти на работното място или трудности при определяне на граници с любим човек. Вие сте един от 3-те зодиакални знака, които преживяват обрат след 14 декември 2025 г.
Какво трябва да направите:
Поставете ясни и реалистични граници.
Бъдете честни относно професионалните си способности.
Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните.
Ако напрежението засяга личния ви живот, напомнете на другите, че и вие имате отговорности. Повечето хора ще разберат, ако им ги обясните директно.
Запазете вътрешния си мир:
Решавайте проблемите, когато възникнат.
Помолете правилните хора за помощ.
Следете нивата си на стрес и си дайте време да се възстановите.
Награда: Всичко ще се изясни до края на седмицата. Чувствате се по-силни, по-ясни и по-в хармония със собствените си нужди.