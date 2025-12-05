"Икономиката, глупако": ПП-ДБ внесоха вот на недоверие (ВИДЕО)

Парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков. Мотивите им бяха подкрепени с подписите на МЕЧ и Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган, като темата на вота е провал в икономическата политика на правителството. Това е шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", който управлява страната от 16 януари 2025 година.

"Внасяме вот на недоверие за провала в икономиката. И искам да припомня оснази знаменателна фраза на американския президент Клинтън, който каза: "Икономиката, глупако". Глупаците да си дадат сметка за какво искаме това правителство да си отиде", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Лидерът на "Продължаваме промяната Асен Василев каза, че ПП-ДБ са чули площада и призоваха и Борисов и Пеевски да го чуят. "Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България", отбеляза Асен Василев. Той отбеляза, че според социологическите проучвания над 70% от пълнолетното население на България не подкрепят това управление. ОЩЕ: "Духът от бутилката вече е изпуснат": АПС са се подписали под вота на недоверие (ВИДЕО)

Призив за протест, но и за подкрепа

Асен Василев заяви, че "Продължаваме промяната" ще свикат още по-голям протест от този, който се е случил на 1 декември.

"Каним всички български граждани да се присъдинят към него", призова Василев.

От своя страна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че очакват всяка една политическа сила, която има малко останал политически инстинкт да подкрепи този вот на недоверие. "Управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, в която продължават да стоят на власт и в която продължават да обслужват Пеевски", добави Божанов.

Той благодари на АПС и МЕЧ, които са се подписали под вота на недоверие.

Призив към Пеевски

Другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че има настояване пред Пеевски. "Да спре да си играе с етническата карта на страната. Да спре да използва българските турци и роми като жив щит в последен опит да се спаси", каза още Мирчев.

Той заяви, че има информация, че Пеевски ще събере областните координатори на ДПС, за да организира контрапротест следващата седмица, но според него това е нелепо и не трябва да се случва. ОЩЕ: Деца по пижами, тайминг за бюджета и възбудата на политиците: Борисов говори за оставката си (ВИДЕО)