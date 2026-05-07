Между 7 и 20 май Вселената закриля 4 зодии – вижте дали сте сред тях

4 зодиакални знака получават допълнителна подкрепа от Вселената между 7 и 20 май 2026 г. Времето, което Слънцето прекарва в Телец (което обикновено е от 19 април до 20 май), е идеално за поддържане или изграждане, както и за наслаждаване и оценяване на това, което вече е налице. Нещата може да отнемат малко повече време, за да се осъществят, но щом се осъществят, най-вероятно ще продължат дългосрочно.

През този астрологичен сезон Вселената подкрепя следните знаци по-специално със стабилната и заземена енергия, с която е известен Телецът.

Близнаци

Още: Утре Дева, Скорпион + още 2 зодии ще турят капак на тенджера, дето вече е кипнала

Не само стабилността на този сезон на Телец работи във ваша полза, Близнаци, но и Венера е във вашия зодиакален знак до 18 май. И където и да отиде Венера, обикновено следват големи блага – може да се каже, че има нещо като сияние, което струи от вас, когато Венера е във вашия знак (което се случва само веднъж годишно, така че се наслаждавайте!).

От по-голям късмет с парите до психическо и физическо благосъстояние, всичко в живота ви се подобрява ден след ден. В момента сте изключително магнетични, така че срещата с нови хора и обграждането с нова мрежа от приятели е ключово за привличането на просперитет и късмет. Освен това, Уран току-що започна нов седемгодишен цикъл във вашия знак, носейки радикална промяна в живота ви.

Телец

Още: От 6 май съдбата обръща играта за 3 зодии – чакат ги огромни радости

Не само че е вашият астрологичен сезон, Телец, но има ново начало, което ще се разгърне в живота ви този месец. От началото до края на сезона ви, има новолуние във вашия знак, Марс влиза във вашия знак, и като цяло енергията ви се връща при вас.

Въпреки че може би сте направили крачка назад по време на бързо променящата се енергия на сезона на Овен, най-накрая е време да се насладите на края на този цикъл. Още по-хубаво е, че вселената е твърдо на ваша страна сега, когато Уран, планетата на внезапната промяна, е извън вашия знак за първи път от седем години, което е истинско облекчение. Най-накрая се движите напред с повече възможности и инерция, отколкото някога сте изпитвали.

Скорпион

Телец е вашият сестрински знак, така че този астрологически сезон обикновено се развива добре и за вас, Скорпиони. Но вие също така имате добавената сила на пълнолунието, което изгря във вашия знак на 1 май, което ще ви помогне да се прочистите и ще видите финала на една масивна трансформация, която започнахте преди шест месеца. Така че, с пълна подкрепа от Вселената, очаквайте нещо голямо да влезе в живота ви до 20 май.

Още: Дълбоката любов пристига при 3 зодии на 5 май 2026

Дева

Телецът е земен знак като вас и всеки път, когато сте в сезона на вашата стихия, просто чувствате, че Вселената ви пази гърба. За ваш късмет, Деви, това означава, че всичко, към което се насочите или предприемете през сезона на Телец, е подкрепено и ще бъде успешно.

Независимо дали решите да пътувате повече или да изучавате нещо ново, до 20 май сте на път да се превърнете в най-добрата и най-мъдрата версия на себе си досега.

Ретрограден Плутон от 6 май: Какво очаква всяка зодия тази седмица