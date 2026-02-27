Месечен ТАРО хороскоп за всяка зодия за МАРТ 2026

Месечният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук с прогноза за март 2026 г. Следващите 31 дни са изключително натоварени с енергийни промени в много отношения. Слънцето е в Риби до 20 март, същия ден, в който приключва ретроградният Меркурий. Този ден бележи и пролетното равноденствие и началото на сезона на Овните.

Колективната карта таро за март е Луната. Картата таро Луната символизира интуицията, подсъзнанието и психологическото размишление. Този месец ще преминете през промени, свързани с партньорствата, включително прекратяване на стари модели, преструктуриране на взаимоотношенията, разкриване на тайни и проблеми с контрола на властта , психологически напредък, промени, свързани с работата, възможности за работа в мрежа и социални контакти, технологични иновации и духовно израстване.

Таро карта за март 2026 г. за Овен: Паж с мечове

Още: Пълнолунието на 3 март 2026 носи огромен КЪСМЕТ на тези зодии

Честит рожден ден, Овни. Този месец ще се освободиш от стари навици и ще прегърнеш нови, докато се впускаш в промяна на идентичността. Страницата на мечовете носи свежи идеи и въпроси, което прави март идеално време за събиране на информация, преди да се ангажираш с действия.

По-конкретно, ще размишлявате какви видове партньорства искате в живота си. Март носи елемент на любопитство. Не се изненадвайте, ако решите да промените външния си вид (Венера влиза във вашия знак този месец) или да започнете по-здравословен начин на живот. Марс в Риби ви подтиква да се откажете от досадните навици. Ставате пестеливи и осъзнавате какво трябва да направите, за да увеличите финансите си.

Нямате търпение да учите, след като Юпитер застане директно в средата на месеца. Това е моментът да задавате въпроси и да получавате обратна връзка от другите. Преди да приключи реакцията на Меркурий на 20-ти, слушайте повече, отколкото да говорите, и мислете, преди да поемате ангажименти без всички подробности. Вие растете в зрялост и събирате информация, така че действията и желанията ви да се съгласуват.

Таро карта за март 2026 г. за Телец: Седем мечове

Още: По пълнолуние: 3 зодии ще направят цяла торба с пари

Телец, Седемте меча, е знак за това да действате дискретно и да не казвате твърде много, преди да сте изслушали какво имат да кажат другите. През март Венера влиза във вашия знак на 30-ти, но дотогава ще научите, че социалните ситуации и разширяването на кръга ви от приятелства са свързани с някои рискове: клюки, злословие и потенциал за клевета. Проявяването на предпазливост е от съществено значение до 20-ти, тъй като Меркурий в Риби влияе върху социалните ви мрежи.

Не разкривайте информация, докато не спечелите доверие. Венера ще влезе в Овен на 6 март, където действа импулсивно и може да бъде склонна към спорове. Докато Венера в Риби може да скрие истината от очите на хората, в Овен тя ще я търси. Доверете се на инстинктите си, когато получите подтик да се въздържите или да избегнете дадена тема. Учите се как да балансирате щастието си със самосъхранението и защитата.

Юпитер се установява директно на 11-ти във вашия дом на общността. Създайте си приятели! Излезте и опознайте района си. Вашата цел тази година е да се забавлявате и най-добрият начин да го направите е да избягвате ситуации, които ви изтощават или ви оставят да се чувствате неоценени. Да бъдеш добър приятел означава да знаеш кога да поддържаш силни и здравословни граници . Не се страхувай да ги установиш през март, когато е необходимо, тъй като може да се наложи да ги дефинираш или предефинираш, след като Марс съедини Северния възел в Риби на 13 март.

Таро карта за март 2026 г. за Близнаци: Пет мечове, обърната

Още: Фаза на Луната и аспект на деня на 27 февруари 2026 г. Разчистете живота си

Близнаци, обърнатата Пет мечове, ви кани да развиете самочувствие през март. Ретроградният Меркурий приключва на 20 март, така че можете да започнете да се фокусирате върху това, което е най-важно в края на месеца. Качеството на вашите взаимоотношения се подобрява, след като Юпитер е директен на 11-ти. Разрешете всички застояли финансови проблеми, които ви пречат да се наслаждавате на живота си.

Състезателният ви характер ви е от полза по отношение на работата, но целеустременият ви дух може да култивира здравословни партньорства. През март обърнете внимание на това как се чувствате и се вслушвайте в обратната връзка, която получавате от другите. Вие сте в режим на слушане, когато управляващата ви планета е ретроградна. Когато нещо ви кара да се замислите, обърнете внимание. Около пълнолунието (лунно затъмнение в Дева) на 3-ти, обърнете внимание на проблеми с психичното здраве, които влияят на емоционалното ви благополучие, особено тези, свързани с травми от детството.

Учете се от другите този месец, Новолунието в Риби отваря вратата към кариерно израстване, така че се възползвайте от него. Срещнете се с лайф коуч или терапевт. Опитайте медитация и взаимодействие с вселената. Пролетното слънцестоене настъпва на 20 март, така че е време за обновена визия, яснота и ново начало.

Таро карта за март 2026 г. за Рак: Шест пентакли, обърната

Още: Март 2026 г. ще зарадва с приятна изненада тези три зодии!

Имате активен месец с лунното затъмнение на Луната и новолунието в мутабилни знаци, Рак. Шестицата пентакли, обърната, ви кани да изследвате баланса и да обърнете внимание на това, от което се нуждаете.

Март те учи да правиш нещата, защото искаш, Раци, а не от дълг или за да получиш нещо в замяна. Научил си много за толкова кратко време, така че месец март надгражда върху основата, която си поставил в началото на годината. Научил си какво искаш да постигнеш тази година и защо.

Юпитер във вашия знак разкри къде сте надраснали и какво ви е отнемало твърде много време. Сблъскали сте се с няколко демона на емоционален самосаботаж и тези проблеми със синдрома на самозванеца вече са в огледалото за обратно виждане. Меркурий е ретрограден до 20 март, така че началото на месеца е за размисъл, а краят е за действие.

Таро карта за март 2026 г. за Лъв: Осмица пентакли

Още: Дневен хороскоп за 27 февруари 2026 г.

Слънцето навлиза в Овен този месец, Лъв, и когато започне пролетта, се чувствате много по-добре за бъдещето. Слънцето в Овен е екзалтирано и затова получавате много възможности да разширите живота си и да правите неща, които ви правят щастливи.

През март фокусът ви се насочва към вътрешната работа, необходима за успех. Според Осемте Пентакли, през март ще научите ново умение. Целта ви е да станете по-последователни в работата си. Вашите навици и рутини започват да приемат поток. Осемте Пентакли ви показват, че работите тихо и с интензивна концентрация. Колкото повече повтаряте задача и се учите от преживяванията, толкова по-добри стават вашите умения.

Юпитер все още е в дома на вашите скрити врагове, поради което проницателността е толкова важна за вас сега. Въпреки желанието ви да се усъвършенствате, ще изпитате няколко спада в мотивацията , но не позволявайте това да ви спре да упорствате. Обърнете внимание на навиците си, особено на тези, които ви струват пари ненужно. Този месец усилията ви ще се увеличат, дори ако признанието или резултатите пристигнат много по-късно от очакваното.

Таро карта за март 2026 г. за Дева: Седем жезли

Още: Най-щастливият ден от месец МАРТ 2026 г. за всяка зодия

Нещата ще се променят в живота ви този месец, Дева, и това ще подобри взаимоотношенията ви . Седемте пръчки са за това да защитавате позицията си, а не да се притеснявате какво мислят другите за вас. Грижа ви е, но не позволявате на чувствата да доминират над логиката.

Около пълнолунието в Дева и лунното затъмнение на 3 март ще бъдете изпитани в области, свързани с вашата идентичност и какво наистина означава да отстоявате позицията си. Новолунието във вашия сестрински знак, Риби, обаче, ще ви помогне да видите духовната връзка. Ще получите идеи за това как вашите действия подкрепят или възпрепятстват партньорствата и ролята ви.

Когато управляващата ви планета завърши ретроградно на 20-ти в Риби, ще видите хората в нова светлина. Сега сте по-мъдри. Ще научите, че това да сте напористи не ви прави агресивни. То ви прави последователни и уверени. Действията ви разкриват сериозността на характера ви.

Таро карта за март 2026 г. за Везни: Асо на пентаклите

Още: В четвъртък: Парите направо ще растат по дърветата за Лъв, Водолей + още 2 зодии

Март е за установяване на по-стабилна основа за растеж, Везни. Асото на пентаклите символизира ново начало, което е идеално за подобряване на паричния поток, намиране на нова работа или стартиране на дългосрочен проект.

Този месец ще преживеете много трудни емоции. Венера е екзалтирана до 6-ти, след което попада в Овен. Емоционалната фрустрация и чувството на изтощение могат да ви накарат да се съмнявате в здравия си разум. Това е моментът да предприемете действия и да се справите с проблемите, когато възникнат. Не се отказвайте. Венера ще влезе в Телец на 30-ти, напомняйки ви, че времето и усилията са ценни ресурси и това, което ви налага, трябва да се управлява разумно.

Преди края на месеца може да получите финансово изгодна възможност. Да бъдете практични е идеалният начин да намерите най-добрия път напред. Бъдете последователни в плановете, които сте си поставили през януари. Посветете се на растеж и гъвкавост.

Таро карта за март 2026 г. за Скорпион: Крал на жезлите, обърнат

Още: На 26 февруари: Числото 26 осветява пътя на 4 зодии с Божието проникновение

Този месец, Скорпион, вашата управляваща планета, Марс, навлиза в Риби на 2-ри. Марс във воден знак е горещ под яката. Трябва да внимавате за емоционалните си реакции. По съвпадение, обърнатата карта таро Кралят на жезлите представлява контролиращ човек.

През март вие или някой, с когото работите, може да станете малко по-жадни за власт, отколкото е полезно. Около 3-ти, по време на пълнолуние, пазете чувствата си, особено тези, свързани с пари. Може да възникне разход и не бива да се справяте зле с нещата. Честното преговаряне изисква трезвост.

Този месец развивайте и култивирайте позитивни лидерски умения и когато се чувствате принудени да се конкурирате за по-високо заплащане или видимост, опитайте се да избягвате прегарянето в името на дадена цел. Прекаленото натоварване може да доведе до чувство на умора и неудовлетвореност от работата ви. Вместо това се съсредоточете върху радостта, особено около Новолунието на 19-ти във вашия дом на надеждата. Пътуването е това, което има значение, а не само резултатите ви.

Таро карта за март 2026 г. за Стрелец: Асо на мечовете, обърната

Още: Таро хороскоп за 26 февруари

Вашата управляваща планета е в директна позиция след последната си ретроградна позиция за годината в Рак. Това ви кара да осъзнаете ресурсите, от които се нуждаете и които искате да дадете този месец.

Март предизвиква вашето мислене, Стрелци, повишавайки осъзнаването ви за необходимостта от граници. Асът на мечовете, обърнат, е свързан с комуникационните предизвикателства и как да бъдете проактивни, за да избегнете противоречиви послания. Предизвикателната част от този месец, що се отнася до смислените разговори, продължава до 19-ти. След като Меркурий Rx приключи, ще се чувствате по-отворени и изразителни. Хората също са по-възприемчиви към вас.

Честността и прозрачността поставят на фокус прозрачността и уязвимостта този месец, тъй като ясното мислене се превръща в основен приоритет. Записвайте и водете дневник на мислите си, като използвате подкани, които да ви помогнат да обработите чувствата си . Освободете се от страховете, когато става въпрос за това как ви възприемат другите. Лунното затъмнение в Дева на 3-ти помага да затворите цикъла в тази област от живота си. Вместо да се тревожите, помислете за целите си. Използвайте логиката, за да видите какво се случва в живота ви и да разрешавате проблемите бързо в моменти на несигурност.

Таро карта за март 2026 г. за Козирог: Пет жезли

Още: Духовно послание за всяка зодия за 26 февруари

През март, Козирог, ще изследвате как да избирате приятели мъдро и къде да инвестирате времето си за по-голямо щастие. Петицата жезли е свързана с внезапни промени, които нарушават мислите и чувствата ви към човек, ситуация или към самите вас.

С парад от планети, които си проправят път през Овен, където е вашата управляваща планета Сатурн, ще узреете по различни начини. Напрежението достига пик в началото на месеца, когато Слънцето е в съвпад със Сатурн. Но ретроградното движение на Юпитер в Рак също опростява нещата за вас. От 1 до 10 март може да изпитате известно междуличностно напрежение, което води до прозрачни и честни разговори. В средата на месеца, когато Слънцето навлезе в Овен, осъзнавате кой ви изтощава и какви взаимоотношения ви съживяват.

Това, което ще научите, ще ви даде яснота и нова перспектива, но ви предлага много повече от това. През последната седмица на март ще вземате решения, за които се чувствате добре. Междувременно, след Новолунието на 19-ти, ще спрете да преговаряте за границите си. В резултат на това приятелствата ви ще станат по-силни и по-близки.

Таро карта за март 2026 г. за Водолей: Магьосникът, обърната

Още: 4 зодии влизат в най-щастливия си период след пълнолунието на 3 март 2026

Обърнатият Магьосник е свързан с разсеяна енергия, повлияна от лошо планиране и време, Водолей. В миналото сте се опитвали да постигнете цел, но сте нямали необходимите знания и инструменти.

През март, в първия ден от месеца, оценете какво правите. Луната ще бъде в Лъв във вашия дом на партньорствата, така че се уверете, че няма да има повторение на предишни усилия, без да има резултат в бъдеще.

С пълнолунието и новолунието в променливи знаци този месец, бъдете гъвкави в мисленето си. Вместо да правите много задачи едновременно и да опитвате различни неща, фокусирайте се върху едно нещо и го приоритизирайте. Обърнете му най-голямото си внимание и избягвайте да давате прекалено много обещания . Юпитер директно в Рак ви учи, че когато работите с това, което имате, напредъкът отново става реален и вие се учите и растете от всеки неуспех.

Таро карта за март 2026 г. за Риби: Рицар на Пентаклите

Още: Таро хороскоп за 25 февруари

Март възнаграждава постоянството, Риби. Рицарят на Пентаклите е за дисциплина и повторение, водещи до резултати. Малките неща, които правите всеки ден, създават положителни резултати.

Новолунието във вашия знак на 19-ти ви дава време да научите няколко урока, които ще подобрят вашата перспектива. Лунното затъмнение при пълнолуние във вашия дом на партньорство показва кое е нездравословно и кое би трябвало да получи повече от вашето внимание поради стойността му в живота ви.

С навлизането на Марс във вашия знак на 2 март, вие се чувствате мотивирани и целеустремени, въпреки че не се чувствате комфортно с промяната. Риби, вие осъзнавате кои рутини работят за вас и се придържате към тях.

Ще се насладите на плодовете на успеха си във финансово отношение, здраве и работа. С търпението, което ще придобиете този месец, ще цените постоянството пред прибързаните начинания. Сезонът на Овен на 20-ти ще насочи вниманието ви към финансите и ще даде началото на нова ера на паричен растеж.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 23 февруари 2026

Тези 3 зодии сбъдват желанията си