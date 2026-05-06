На Гергьовден: И да вали, и да не вали – пак ще е на пари за Овен, Везни + още 2 зодии

06 май 2026, 7:13 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Днес е Гергьовден – един от най-обичаните, най-пъстрите и най-живите празници в българския календар. Това е денят на Свети Георги Победоносец, когото народната традиция свързва със силата, плодородието, новото начало и закрилата над труда, земята и стадата. Гергьовден идва с ухание на зеленина, с венци, с празнична трапеза и с онази надежда, че пролетта вече е стъпила здраво в живота ни. По традиция всяка капка дъжд на този ден е на берекет, защото хората вярват, че небето благославя земята и обещава плодородие, изобилие и добра година. Но за някои зодии днес ще бъде на пари независимо дали вали, или не вали, защото техният берекет няма да зависи само от времето, а от нещо много по-дълбоко. Те са успели да подредят духовната страна на живота си, а точно това ще започне да привлича към тях и материално благополучие. Защото духовното и материалното не са врагове, а двете половини на едно цяло.

Овен

Овенът ще усети Гергьовден като ден, в който вътрешната му сила вече не е просто сурова енергия, а започва да се превръща в по-зряла и осъзната посока. Той ще разбере, че когато човек укроти прибързаността си и започне да действа не само с хъс, но и с вътрешна яснота, животът започва да му връща много повече. Точно това негово духовно израстване ще отвори пътя и към материалното, защото ще го направи по-точен в решенията, по-спокоен в избора и по-мъдър в действията му.

На Гергьовден Овенът ще почувства, че не е нужно да се хвърля с главата напред, за да печели, а че понякога истинският успех идва тогава, когато душата и волята му вървят в една посока. Това ще му донесе усещане за подреденост, което почти веднага ще започне да се отразява и на финансовото му състояние. Така той ще види, че щом вътрешният му свят е във възход, и външният започва да се подрежда с много по-голяма лекота.

Рак

Ракът ще почувства този празник дълбоко, защото Гергьовден ще му напомни, че истинското богатство започва от сърцето, от дома и от мира, който човек успява да създаде около себе си. Напоследък той е полагал много усилия да подреди не само ежедневието си, но и вътрешните си тревоги, а точно това ще започне да дава и материален плод. Когато човек вече не е разкъсан от страхове, съмнения и постоянна несигурност, той много по-лесно допуска изобилието да влезе в живота му, а Ракът днес ще го усети с цялото си същество.

Без значение дали небето ще пусне дъжд или не, за него пак ще бъде на пари, защото вече носи онзи вътрешен берекет, който привлича и външния. Това ще се прояви като по-голямо спокойствие, като добра новина, като финансова стабилност или просто като усещането, че тежестта върху плещите му намалява. Така Ракът ще разбере, че щом душата му е намерила по-светъл път, и материалното започва да го следва съвсем естествено.

Везни

Везните ще усетят Гергьовден като ден на хармония, в който нещо вътре в тях най-сетне ще се намести правилно и ще им покаже колко важен е балансът между вътрешния мир и външното благополучие. Те дълго са търсили равновесие между желанията си и отговорностите си, между нуждата от спокойствие и необходимостта да се справят с материалните предизвикателства, но днес ще усетят, че двете неща вече не се борят едно с друго. Именно защото духовната им страна върви нагоре, защото са станали по-искрени със себе си и по-ясни в това какво ценят, ще започне да се отваря и пътят към по-сигурно материално бъдеще.

Везните ще видят, че когато душата е по-малко разкъсана, и решенията, свързани с пари, идват по-лесно, по-умно и по-навреме. Това ще им даде усещането, че и да вали, и да не вали, пак ще е на берекет за тях, защото истинският дъжд вече е валял вътре в душата им и е напоил почвата за нещо добро. Така те ще усетят, че духовното и материалното наистина вървят ръка за ръка.

Козирог

Козирогът ще посрещне този ден с обичайната си сериозност, но вътре в себе си ще почувства, че Гергьовден носи нещо повече от традиция – носи му вътрешно потвърждение, че не е градил напразно. Той е от хората, които често мислят за материалната стабилност като за задължение, но днес ще разбере, че истинската устойчивост не идва само от труд, а и от вътрешната почтеност, дисциплина и духовна зрялост, с които човек върви през живота. Точно защото е укрепвал характера си, защото е издържал там, където други биха се отказали, и защото е търсил смисъл не само в печалбата, но и в отговорността, материалното благополучие започва да идва при него все по-осезаемо.

На Гергьовден Козирогът ще усети, че нещата вече не му тежат по стария начин и че пред него се открива по-светъл и по-плодотворен път. Дори и времето да не е съвършено, денят пак ще бъде на пари за него, защото вътрешният му свят вече е подреден така, че да привлича и външна сигурност. Така той ще разбере, че истинското имане идва тогава, когато човек е израснал едновременно и отвътре, и отвън.

Гергьовден е от онези празници, които никога не могат да ни оставят равнодушни. Той носи зеленина, надежда, благослов и онова древно усещане, че животът отново тръгва към плодородие и светлина. За Овен, Рак, Везни и Козирог този ден ще бъде знак, че духовното им израстване вече започва да дава и материален плод. А когато човек разбере, че душата и благополучието не са отделни светове, а части от едно и също цяло, тогава и дъждът, и слънцето започват да работят за него.

Христина Христова Редактор
