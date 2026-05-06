Пълна власт или раздяла: Ултиматумът, който разтресе Наполи

Бъдещето на Антонио Конте начело на Наполи изглежда все по-несигурно, въпреки отличните резултати, които отборът постига на терена. Според информация на авторитетното издание Il Mattino, италианският специалист най-вероятно ще напусне клуба през лятото. Предстои решаваща среща между него и президента Аурелио Де Лаурентис, която ще сложи край на спекулациите и ще изясни по кой път ще поемат "партенопейците".

Италианските медии разкриха подробности от предстоящата съдбоносна среща между Конте и Де Лаурентис

До момента сезонът за Наполи е повече от успешен. Три кръга преди края на Серия А, отборът заема престижното второ място във временното класиране със 70 точки. Неаполитанците се намират в страхотна форма, като последната им победа им позволи да изместят Милан от втората позиция. Този успех е плод на типичната за Конте желязна дисциплина и тактическа грамотност, които върнаха увереността на тима след разочароващата кампания през миналата година.

Конте е признат за един от най-добрите архитекти на победители в модерния футбол. Неговата биография е изпълнена с трофеи - той е човекът, който постави основите на доминацията на Ювентус с три поредни титли в Серия А, изведе Челси до златото във Висшата лига и прекъсна хегемонията на "бианконерите", печелейки Скудетото с Интер.

Основното искане на Конте по време на предстоящата среща ще бъде да получи пълно доверие и контрол върху спортно-техническата част. Информацията гласи, че той не е склонен на никакви компромиси по отношение на трансферната политика и управлението на съблекалнята.

От своя страна, ръководството на клуба планира сериозна промяна в състава. Целта през новия сезон ще бъде не само класиране за Шампионска лига, но и преодоляване на основната фаза на турнира. Дали амбициите на Де Лаурентис съвпадат с методите на Конте, предстои да разберем. Ако президентът не склони на условията на специалиста, Наполи ще трябва да търси нов лидер за своя амбициозен проект.

