Испанското признание: Веласкес проговори пред AS за "синята" емоция

Испанският специалист Хулио Веласкес получи сериозно признание в родината си, след като изведе Левски до дългоочакваната шампионска титла на България. Този успех сложи край на една от най-мъчителните серии в историята на "сините" - клубът не бе вдигал златните медали от далечната 2009 година. Завърщането на върха е исторически момент за 26-кратните шампиони, които през последните близо две десетилетия преминаха през тежки финансови и организационни кризи, за да достигнат до този катарзис под ръководството на ибериеца.

Треньорът на шампионите разкри тайната зад историческия успех и какво следва за Левски

Самият Веласкес, който пое кормилото на "Герена" с визитката на най-младия треньор в историята на испанския професионален футбол (дебютирал едва на 30 години във Виляреал), доказа защо е считан за един от най-подготвените тактици. Пред авторитетното издание AS, той сподели емоциите си от триумфа.

"Много съм щастлив и доволен. Особено заради факта, че клубът има красива история. Не бе печелил обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво. През този успяхме да бъдем най-добрите. Имахме притеснения дали можем да играем в сгъстен цикъл, но отборът се справи блестящо. Благодарен съм на играчите, че ни се довериха и изпълниха всичко. Невероятно е да спечелим титлата четири кръга преди края", заяви Веласкес.

Испанецът, преминал през отбори като Удинезе, Бетис и Алавес, бързо наложи своя стил в София, като заложи на дисциплина и висока интензивност. Сега пред него стои предизвикателството да върне Левски на европейската карта.

"Време е да се насладим на постигнатото. Остават четири мача и трябва да направим добро шоу. След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига. Левски отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни. В момента клубът сменя собствеността си, но президентът ни остава. Ще бъде построен и нов стадион. Това е важно за клуба да продължи напред и да се развива", добави той.

