Най-точният древен арабски хороскоп

Древният арабски хороскоп не е толкова добре познат на Запад – но е много интересен! Той е възникнал в древността, бил е широко разпространен в арабските страни и е пристигнал в Европа около 15 век. Арабите, като древни воини, вярвали, че всеки човек притежава характеристиките на оръжие, пише "Athma"

Анализът е базиран на воински дух, мъдрост, защита, баланс, фатализъм и еволюция. Засяга основните качества на човека, любовта, добрите и лошите страни и разбирателството с другите.

1. Вашата дата на раждане е:

Между 23 август и 22 септември – (1 точка)

Между 21 март и 20 април – (2 точки)

Между 21 юни и 22 юли – (3 точки)

Между 23 октомври и 21 ноември – (4 точки)

Между 21 май и 20 юни – (5 точки)

Между 21 април и 20 май – (6 точки)

Между 20 февруари и 20 март – (7 точки)

Между 23 септември и 22 октомври – (8 точки)

Между 23 юли и 22 август – (9 точки)

Между 29 декември и 20 януари – (10 точки)

Между 21 януари и 19 февруари – (11 точки)

Между 22 ноември и 21 декември – (12 точки) 2.

2. Към момента на вашето раждане, родното ви място е имало приблизително:

По-малко от 500 жители – (1 точка)

Между 500 и 2000 жители – (2 точки)

От 2 хиляди до 5 хиляди жители – (3 точки)

От 5 хиляди до 15 хиляди жители – (4 точки)

От 15 хиляди до 50 хиляди жители – (5 точки)

От 50 хиляди до 100 хиляди жители – (6 точки)

От 100 хиляди до 200 хиляди жители – (7 точки)

От 200 хиляди до 350 хиляди жители – (8 точки)

От 350 хиляди до 500 хиляди жители – (9 точки)

От 500 хиляди до 600 хиляди жители – (10 точки)

От 600 хиляди до 700 хиляди жители – (11 точки)

Над 700 хиляди жители – (12 точки)

3. Когато сте се родили, родителите ви са били (професията на баща ви е заета):

Безработни, сезонни работници, безработни – (1 точка)

Неквалифицирани работници, фермери – (2 точки)

Квалифицирани работници, търговци, занаятчии, среден медицински персонал – (3 точки)

Педагози, лекари и възпитатели – (4 точки)

Военнослужещи, военни офицери – (5 точки)

Административни служители от всякакъв вид – (6 точки)

Журналисти, писатели, поети – (7 точки)

Нисши мениджъри в банки, икономика, търговия, транспорт – (8 точки)

Политици, дипломати, адвокати, съдии, архитекти, инженери – (9 точки)

Художници, художници, актьори, скулптори, приложни художници – (10 точки)

Висши мениджъри, директори на фирми – (11 точки)

Известни личности: наука, политика, изкуство, спорт, развлечения – (12 точки)

Добавяне на точки

Съберете числата и разделете полученото число на три, и ще намерите числото, под което се намира вашето оръжие в долната колона.

Да кажем: родени сте на 28 юли (9 точки), в град с население от 50 000 до 100 000 души (6 точки), а баща ви е бил младши мениджър (8 точки). Така че, когато съберете 9 + 6 + 8 = 23!

В случай че числото, което получите, както в този случай, не се дели на 3, тогава ще изберете най-близкото число, което се дели на три, в този случай това е 24.

Така че накрая в горния пример получаваме числото 8.

Сега изчислете числото си и вижте кое оръжие ви характеризира.

ОРЪЖИЯ:

1) НОЖ

2) КАМА (Плосък КИНГ)

3) ПИСАЛО (СГЪВАЕМ ДЖОБЕН НОЖ)

4) АРАБСКИ МЕЧ

5) БУЗДЖАН

6) БУЗДЖАН

7) БРАВА

8) ВЕРИГА

9) САБЯ

10) КОПИЕ

11) ПРАШКА

12) СТРЕЛА

НОЖ

Древни оръжия и инструменти, които са били използвани от древни времена за различни цели: от нападение и защита до ежедневна употреба в кухнята.

Човек, роден под този знак, е непредсказуем, капризен, често малко мързелив, див, независим, безразличен към дисциплината и връзките, които обещават много, обича да доминира и да взема решения сам.

Уверена в себе си и собствената си интелигентност, тя не приема условности и правила на поведение. Мненията на другите я оставят безразлична.

В любовта не приема компромиси, склонна е към сцени, защото често има слаби нерви. Важно е за нея да намери човек, който може да понесе всичко това, и тогава ще намерят хармония.

Съвместим е само с хора, родени под знаците: боздуган, верига, стрела и прашка.

Той не се разбира добре с другите и има особено лоши отношения с родените под знака на джобното ножче, арабския меч и сабята.

КАМА – ПЛОСЪК КИНГ

Старо, много грубо оръжие, подобно на ятаган, но с право острие.

Човек, роден под този знак, е горд и лоялен. Въпреки че понякога може да реагира бурно, той е по същество симпатичен. Често е любимец в обществото. Надарен е с голяма жизненост, отлично здраве и неразрушима енергия. Много е смел и се справя добре с опасни ситуации и предизвикателства.

В любовта тя е романтична, знае как да дава и иска да дава много. Но никога не толерира изневяра и ако любимият ѝ го направи с нея, връзката им е свършена, независимо колко проблеми може да ѝ донесе.

Добре се съчетава с родените под знака на веригата, лъка и стрелата, боздугана и копието

НОЖ ЗА ПИСАЛО

Още един домакински инструмент, който може да бъде много опасен, ако е в ръцете на неподходящ човек.

Човек, роден под този знак, е дисциплиниран, трудолюбив и дълго мисли, преди да вземе решение. Не обича резки промени, има свои установени навици, от които трудно се отказва, а когато е принудена да го направи, ѝ е много трудно. Има свой начин на живот, спретнатост, педантичност, здравословен живот и страст към спорта, от която не се отказва дори в брака, затова често е смятана за егоистка. Това е погрешно, защото тя не е егоистка, просто обича навиците си.

В любовта е вярна, солидна и не изисква много. Но ако намери някой, който е напълно противоположен на нея по отношение на навици, ще настъпи ужасна дисхармония. Ето защо трябва внимателно да избира партньора си.

Добре се съчетава с: копие, прашка и стрела, а зле със сабя, меч и верига.

АРАБСКИ МЕЧ

Това е опасно старо оръжие както за атака, така и за защита.

Човек, роден под този знак, е авантюристичен, агресивен, нервен, често малко жесток, обича риска и приключенията. Има си собствен морал и норми, към които се придържа, и не се интересува от мнението на другите. Когато иска да постигне нещо, е и безскрупулна, за нея често важи поговорката: „Целта оправдава средствата“.

В любовта тя знае какво иска и кого иска. И когато избере някого, тя непременно ще бъде с него, независимо колко невъзможно може да изглежда. Любовта я променя, с човека, когото обича, тя е нежна, готова на жертви и му позволява всичко. Но, за да се случи това, този човек трябва да е роден под един от следните знаци: стрела, боздуган, кирка, прашка. Тя няма хармония с нож, джобно ножче и верига.

МАКЕДОНИЯ

Средновековни оръжия, които днес могат да се видят само в музеи.

Човек, роден под този знак, е добър в справянето с всяка ситуация, знае как да дава заповеди, но и да приема заповеди от другите, е добър приятел и човек, на когото може да се разчита в трудни моменти. Те са любопитни и смели, обичат пътуванията и внезапните, необичайни преживявания.

Тя е непостоянна в любовта, обича да флиртува, не обича да се обвързва и всичките ѝ връзки са повърхностни. Тя цени приятелството повече от любовта.

Върви добре с всички знаци, с изключение на стрелата, прашката и боздугана

МАШИНА

Това също е средновековно оръжие, но е трудно да се намери в музеите днес.

Човек, роден под този знак, е пълен със скрити добродетели, които е трудно да се забележат веднага. Може да изглежда мързелив, но всъщност е много методичен в работата си и не прави това, което предприема, повърхностно. Много е мъдър и интелигентността му е спокойна.

Тя е мълчалива, поради което действа бавно, но е много ефективна, когато се захване с нещо.

В любовта е идеален партньор, защото не изисква много и харесва спокоен семеен живот. Не обича спорове и сцени, обича природата и разходките, както и романтичните ситуации.

Той се разбира добре с всички, но има малко по-трудности с веригата, прашката и боздугана.

БРАДВА

Той е незаменим като инструмент и неприемлив като оръжие.

Човек, роден под този знак, има огромна жажда за знания и желязна воля. Тези, които се посвещават на изследователски начинания от всякакъв вид, постигат фантастичен успех в професията си. Смелите и амбициозни не познават препятствия. Въпреки това, като хора те са много миролюбиви, идеалисти, които мечтаят за свят без войни и искат равенство между хората.

В любовта предлага, но и търси, простота, малки прояви на внимание и нежност. Може да намери това само с родените под знака на веригата и прашката. Има много лоши отношения с ножа, сабята и арабския меч.

ВЕРИГА

Средновековно оръжие, използвано в редки случаи.

Човек, роден под този знак, е ефективен дипломат, обича богатството, красивите неща, известните хора и е талантлив любовник. Човек от този знак знае как да съблазнява хората и да ги убеждава, и може да бъде добър лидер. Ако видите мъж, който прави сто глупости за жена, знайте, че в деветдесет процента от случаите това е жена от този знак

Тя е страхотен дипломат и на пръв поглед се разбира с всички, докато крие с кого не се разбира. Връзка с боздуган обаче не е препоръчителна за нея.

САБЯ

Въпреки че е церемониално оръжие, то може да бъде много опасно.

Човек, роден под този знак, е роден да командва, тъй като притежава естествен авторитет, чувство за организация и удоволствие от управлението. Те са сноби и обичат да доминират в модното общество, не харесват самотата, но предпочитат шумни места.

В брака тя е добра майка и баща. Тя е безкористна към семейството си и се стреми да им даде най-доброто.

В любовта харесва оригиналността, пламенните изявления и многото рицарство, което изисква, но и осигурява.

Добре се съчетава със стрели и копия, но зле с ножове, брадви, боздугани и боздугани.

КОПИЕ

Наричано още „алебарда“, това е древно, средновековно оръжие, носено от благородници.

Човек, роден под този знак, е интелектуален, бистър и физически привлекателен. Той има богато въображение, говори добре, държа се добре във всяка ситуация и във всяка компания. Той е отличен психолог. Недостатъкът му е, че се чувства превъзходен, затова изисква много от живота и е разочарован, когато не постига (не)възможни цели.

В любовта тя изисква да бъде обожавана и ако не е, е разочарована завинаги. Не обича флирта.

Може да се разбира добре с джобно ножче и кама, но не и с прашка. Безразличен е към други зодии.

ПРЪШКА

Едно от най-старите оръжия, което днес съществува само като играчка.

Човек, роден под този знак, е творчески идеалист, интелигентен, но често изпада в депресия.

Тя често се съмнява в себе си и силните си страни, има нужда от помощ в беди, от които понякога не може да се измъкне сама. Често е бохемка с пееща душа, обича да скита и не харесва сигурността.

В любовта е изключително романтична, обича страстно, но не само веднъж, защото е влюбчива по природа.

Добре се съчетава със стрелата, арабския меч и брадвата, но зле със сабята и копието.

СТРЕЛКИ

Някога смъртоносно оръжие, днес то се използва в спортна дисциплина.

Човек, роден под този знак, има силно изразена личност, блестящ интелект или силен талант, който стига до гениалност.

Тя няма практичен дух и може да се случи да бъде материално експлоатирана от лоши хора, без тя да забележи. Всичките ѝ любовни връзки са предимно бурни, защото разбира любовта по свой специфичен начин.

Върви добре с копие, верига и брадва, но не и с нож и джобно ножче.