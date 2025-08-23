Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 25 -31 август 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 25 до 31 август 2025 г. е тук. Тази седмица е изпълнена с венерианска енергия, която ви помага да изградите най-изобилния си живот. Венера е планетата на любовта, но тя управлява и финансите и недвижимите имоти. След Юпитер, тя се смята за една от най-щастливите планети в космоса. Това ще стане очевидно в следващите дни.

Венера ще премине в Лъв от понеделник, 25 август, до 19 септември, което ще ви позволи да бъдете смели и креативни в привличането на това, което е предназначено за вас. Лъв носи игрива енергия, така че трябва да привличате късмета, като преследвате това, което ви носи радост , вместо да се изтощавате или преуморявате. Запомнете това, тъй като Венера в Лъв е в тригон с ретрограден Сатурн в Овен във вторник, 26 август, а след това с ретрограден Нептун в Овен в сряда, 27 август. С ретроградните и двете планети ще имате възможност да поправите минало решение и да бъдете възнаградени за усилията си.

Надграждайки върху тази нова енергийна промяна, Уран в Близнаци ще се изравни с ретроградния Нептун в Овен в четвъртък, 28 август. Уран в Близнаци носи енергията на уайлд кард, докато ретроградният Нептун носи сбъдване на мечти. Може да бъдете помолени да прегърнете както смелостта, така и спонтанността, за да привлечете късмет и да проявите намеренията си. Не бъдете твърде стриктни с предишните планове, особено когато Луната от Първата четвърт в Стрелец се издига в неделя, 31 август. Това е време на растеж и прогрес, но ще бъде най-ефективно в преследването на това, което разпалва сърцето ви. Не се колебайте да предприемете действия и живейте смело, за да може късметът, предназначен за вас, най-накрая да ви намери.

Овен: понеделник, 25 август

Избери това, което ти носи радост, красиви Овни. Венера ще премине в Лъв в понеделник, 25 август, подчертавайки теми за радост, творчество, романтика и удоволствие. Това е твоят подарък за цялата лична трудна работа, която си вършил с Нептун, Сатурн и Хирон, всички ретроградни във твоя зодиакален знак Овен.

Не винаги е лесно да прегърнеш изцелението или да разбереш, че има друг начин да подходиш към живота, но когато го направиш, всичко най-накрая си идва на мястото. Помислете какво ти носи радост, както и чувство за удовлетворение на душата ти. Като се съсредоточиш върху тези занимания, а не просто върху задължения, можеш да внесеш ново ниво на енергия и късмет в живота си.

Телец: неделя, 31 август

Късметът е на ваша страна, скъпи Телец. Трансформацията е на хоризонта и в следващите дни най-накрая ще можете да направите първата крачка напред, когато Луната от Първата четвърт в Стрелец изгрее в неделя, 31 август. Първата четвърт представлява време на прогрес и действие. В Стрелец това включва приемане на промените и знанието, че вие ​​също можете да ги инициирате.

В този случай, в личния и семейния ви живот са възникнали много въпроси. Въпреки че сте се въздържали от вземане на истинско решение, това ще се промени тази седмица. Стрелец ви напомня да търсите истината и да бъдете отворени да изследвате това, което ви се струва правилно. Въпреки че това може да ви се струва обезпокоително, вие също така знаете, че сте готови да поемете късмет.

Близнаци: четвъртък, 28 август

Живей без извинения, скъпи Близнаци. Вече си склонен/а да живееш в ритъма на собствения си барабан, без да се интересуваш много от това, което другите казват или се опитват да ти наложат. И все пак, ново ниво на самосъзнание и свобода се осъществява, когато Уран започва своето пътешествие във твоя зодиакален знак. Това ще донесе дълбоки промени и растеж в живота ти през следващите седем години, но засега е достатъчно просто да останеш отворен/а за посоката, на която си насочен/а.

Обърнете специално внимание на вътрешните си чувства и на това, което възниква във вашия социален кръг в четвъртък, 28 август, тъй като Уран в Близнаци се подравнява с ретроградния Нептун в Овен. Докато Уран носи лични промени, ретроградният Нептун ви помага да научите разликата между илюзията и реалността. Това ще внесе нова енергия във вашия приятелски кръг или романтичен живот, но трябва да си позволите да живеете без извинения, за да привлечете най-големите ползи.

Рак: вторник, 26 август

В крайна сметка всичко се връща при теб, мили Рак. Кариерата ти напоследък е била досадно пътешествие. Въпреки че искаш да намериш успех и собствената си божествена цел, се бориш с финансови проблеми или ограничения . И все пак, тъй като Венера в Лъв е в тригон с ретрограден Сатурн в Овен във вторник, 26 август, най-накрая разбираш, че търпението е ключово за изграждането на мечтите ти.

Венера в Лъв представлява приток на богатство, докато ретроградният Сатурн в Овен представлява този финансов дар, идващ от минали действия и избори, които сте направили в кариерата си. Не е задължително да правите каквото и да било, за да се насладите на тази енергия, но бъдете сигурни, че сте отворени да я получите, знаейки, че това ще промени всичко.

