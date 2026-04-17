Новолунието в Овен на 17 април отваря нова глава в живота на 3 зодии

Новолунието в Овен на 17 април е мощна промяна в баланса и отваря изцяло нова глава за три зодиакални знака. Това, което досега е било в застой, изисква решение, посока и конкретни стъпки от тази дата.

Новолунието в Овен на 17 април 2026 г. пада на 27°29' и идва в дни, когато темата за началото се усеща по-силно от обикновено. Марс вече е в Овен, Меркурий навлиза в същия знак на 15 април, Слънцето се присъединява към Хирон на 16 април, а Марс достига Сатурн на 19 април. Ето защо тази лунна фаза не спира до мимолетно впечатление или кратък изблик на мотивация. Тя изисква движение, ясна посока и готовност да се издържи започнатото.

Това се усеща най-силно от зодиите, които могат естествено да работят с енергията на Овен. За тях това новолуние по-лесно се превръща в решение, инициатива, смел обрат и конкретно ново начало.

Това е моментът, в който вече не търсите перфектен план, а достатъчно ясна причина да започнете.

Овен

За Овен това е много личен момент. Новолунието попада във вашия знак и затова се отваря нова глава точно там, където вече не можете да останете същите.

За някои това ще се прояви чрез работата, за други чрез връзката им със себе си, телата им, здравето им или границите, които са били слаби твърде дълго. Сега има нарастваща нужда да се прекъсне, да се продължи напред или ясно да се дефинира нещо.

Допълнителна сила се осигурява от факта, че Марс вече е в Овен, а Меркурий скоро ще влезе в същия знак. Това дава на Овена както воля, така и глас. По-лесно е да се каже това, което се е натрупвало от дълго време, по-лесно е да се направи ход, отложен до вчера.

Около 19 април, когато Марс достигне Сатурн, става ясно кое има силата да издържи и кое вече не може да остане на едно и също място. За много Овни това е мястото, където започва нова глава.

Лъв

За Лъвовете това Новолуние отваря пространство за разширяване, по-голям план и усещане, че отново могат да се насочат към нещо, което наистина ги интересува. Овенът им дава подкрепа за по-смели решения, излизане извън зоната им на комфорт и стъпки, които изискват увереност.

За някои това ще се прояви чрез работа, образование, пътувания, публични изказвания или публикуване на собствени произведения. За други ще се прояви чрез решението да не се задоволяват с по-малко, отколкото знаят, че могат да направят.

Важното тук е, че импулсът не идва само чрез ентусиазъм. Венера е на 13.4. направи секстил с Юпитер и отвори пространство за стъпки, които могат да имат реална стойност.

Ето защо този цикъл носи на Лъвовете не само желание за движение, но и усещане, че това движение може да се отплати. Започнатото сега има по-голям шанс да придобие форма, публика, подкрепа или конкретна перспектива.

Стрелец

Това новолуние връща личния огън на Стрелец. То активира частта от картата, свързана с любовта, креативността, личностното изразяване, удоволствието и чувството за жизненост.

Ето защо нова глава може да се отвори чрез ново влюбване, важна среща, завръщане към нещо, което ви прави щастливи, или решение да не оставате повече във връзки и обстоятелства, които изтощават волята ви.

Важно е също така, че Меркурий прави точна връзка с Нептун точно в деня на лунната фаза. Това може да засили вдъхновението, вътрешните чувства и посланието, което веднага ще разпознаете като важно.

Няколко дни по-късно Марс и Сатурн изискват това да приеме сериозна форма. Затова Стрелец сега не само възвръща ентусиазма си, но и готовността да превърне този ентусиазъм в нещо реално.

Именно тук се крие новата глава, която отваря това новолуние.