Новолуние в Овен на 17 април 2026 г. Съвети за всички зодии

След няколко дни настъпва Новолоуние в знака на Овена и по-точно - на 17 април 2026 г в 14:51 ч. Това е ден за размисъл, записване на планове, но не и за конкретни действия. Сега е моментът да си дадете сметка какво точно искате от живота, да фиксирате целите и мечтите си и да спрете да отлагате това, към което толкова дълго време се стремите. Какво е добре да правите и какво не може да видите в тази статия: ОЩЕ: Новолуние в Овен на 17 април 2026 г.: Важни предупреждения! Ето какви са конкретните препоръки за всяка зодия.

Овен

Това е вашето лично Новолуние и ще се усети най-интензивно. Ще почувствате желание да актуализирате плановете си, да промените начина си на живот или да започнете нов проект. Направете нещо, което отлагате. Например, най-накрая си купете членство във фитнес зала, за което мислите от месец.

Телец

Ще копнеете за малко мир и тишина. Може би искате да останете сами с мислите си и да подредите чувствата си. Вземете кафе, за да се разходите без телефона си. Понякога такива разходки помагат да изчистите главата си.

Близнаци

Новолунието ще донесе много общуване и нови запознанства. Приятел може неочаквано да ви предложи интересна идея. Приемете спонтанни събирания. Дори една непринудена вечеря с приятели може да се превърне в чудесна възможност.

Рак

Работата ще заеме централно място. Ще почувствате желание да растете, да промените формата си на работа или да поемете повече отговорност. Актуализирайте автобиографията или портфолиото си, дори и да не планирате да сменяте работата си в момента.

Лъв

Ще искате да разширите хоризонтите си. Това може да стане чрез обучение, пътуване или ново хоби. Отидете в книжарница и си купете книга по тема, която отдавна ви интересува.

Дева

Новолунието ще ви принуди да погледнете честно на страховете си. Може би осъзнавате, че отдавна сте готови за промяна, но просто сте се страхували да се хвърлите в тази ситуация. Опитайте да напишете списък с това, което ви тревожи в момента. Понякога отговорите вече са вътре.

Везни

Връзките ще заемат централно място. Може да възникне важен разговор или нов етап в личния ви живот. Изпратете съобщение на някого, когото харесвате. Понякога едно съобщение променя всичко.

Скорпион

Ще искате да подредите живота си – графика, навиците, работата и дори ума си. Започнете с простото – почистете бюрото или папката на лаптопа си.

Стрелец

Това Новолуние ще донесе усещане за лекота и вдъхновение. Ще жадувате за повече радост, креативност и романтика. Поглезете се със спонтанна вечер – филм, концерт или ново хоби.

Козирог

Фокусът ще се измести към вашия дом и лично пространство. Може би искате да промените нещо в атмосферата около вас. Купете нова лампа, свещи или одеяло. Понякога комфортът може да промени настроението ви по-добре от всеки съвет.

Водолей

Ще имате много идеи и разговори. Някой, когото познавате, може да ви вдъхнови да започнете нов проект. Запишете мислите, които ви идват на ум. Една от тях може да се окаже многообещаваща идея.

Риби

Новолунието ще повдигне темата за парите и самочувствието. Може да обмислите нови източници на доходи. Направете списък с вашите умения. Може би едно от тях може да е нещо, от което можете да започнете да печелите пари.

Снимки: iStock