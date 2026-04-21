От 20 април до 20 май: Тези 3 зодии ще дишат по-леко от всякога

Може да се каже, че животът става много по-лесен за няколко зодии през този сезон на Телец, който продължава от 20 април до 20 май 2026 г. Когато Слънцето влезе в Телец, можем да очакваме да забавим малко темпото от бързата енергия на Слънцето в Овен.

Ако през сезона на Овена сме готови за нови неща и идеи, то Телецът е за създаване или надграждане на тези идеи и придаването им на конкретна форма. Като знак на Фиксираната Земя, Телецът е дравият разум, за разлика от прибързването или импулсивността. Нашите действия и гледни точки ще бъдат по-добре обмислени, ако не и по-методични. Телецът е един от двата знака, управлявани от Венера, така че фокусът ни през този зодиакален сезон се насочва към финанси, пари, любов, ценности и красота, всички от които управлява Венера.

Енергията на Телец поставя акцент върху нашите пет сетива. Предпочитаме комфорт и привлекателна, приятна обстановка през това време. Това е перфектната енергия за свързване с природата и генериране на силно чувство както за финансов, така и за физически комфорт и безопасност, и е силно съвместима със следните астрологични знаци.

1. Телец

Честит рожден ден, Телци! Сега е вашият момент да блеснете. Когато Слънцето влезе във вашия знак, прожекторите са върху вас. Това са 30-те дни от годината, когато се чувствате най-комфортно в собствената си кожа, което прави живота много по-лесен.

Новолунието в Телец изгрява на 17 май. Това е вашата рождена луна, която често служи като нулиране и мощно време за размисъл. Това е време да пренасочите фокуса си към личните цели и към посоката, в която се насочвате през следващата година. Вероятно ще се отдадете повече на сетивни удоволствия като добра храна и ще се свържете повече с природата този месец.

Тъй като Венера е вашата управляваща планета, вероятно сте фокусирани върху връзка, намиране на любов, правене на себе си по-привлекателни, купуване на красиви неща, пари и потенциални инвестиции. По някакъв начин сте фокусирани и върху самоусъвършенстването. С Юпитер в Рак, който прави подкрепящ аспект към вашето Слънце, това е наистина фантастичен и щастлив месец за вас!

2. Рак

Телец е много заземяващ знак и когато Слънцето премине в този знак, вие преживявате промяна към емоционално заземяване. Това води до по-солидни взаимоотношения и финанси, което улеснява живота, докато се фокусирате върху всички лични стремежи, които може да имате.

За вас, Раци, сезонът на Телец е месец на работа в мрежа или просто на събиране с хора, които харесвате, или с хора, които биха могли да ви бъдат полезни по отношение на кариерата. Ако искате да се свържете с други хора или да се срещнете с други, това е чудесен прозорец за това.

Има повишен потенциал за финансов подем в зависимост от средата, в която се намирате. Дългосрочните задачи се изпълняват с лекота, докато постигате големи лични амбиции. С Юпитер във вашия знак, имате допълнителен късмет в тези области, както и в личен план, този месец, така че очаквайте позитивно и пълноценно време.

3. Дева

Тъй като Слънцето в Телец преминава през вашия девети дом на идеите, философията, знанието и ученето, образованието, пътуванията, другите хора, които живеят на разстояние, и закона, вие се чувствате много по-любознателни и отворени за изучаване на нови неща. Имате всички възможности да превърнете този месец в запомнящ се.

Тъй като Дева и Телец са земни знаци, това ви дава допълнителна доза земна енергия, с която би трябвало да се чувствате много комфортно. Това може да осигури допълнително заземяване, което прави живота много по-лесен, защото създава повече стабилност. Вероятно ще видите по-осезаеми успехи този месец.

Тъй като Телецът се управлява от Венера, обърнете повече внимание на себе си. Телецът ви помага да се свържете с тялото си, така че ще се наслаждавате повече на простите удоволствия от живота този месец. Венера, разбира се, управлява и любовта, което означава, че е чудесно време да предприемете пътуване с партньор, което би трябвало да се окаже добре, ако го направите. Ако сте необвързани, бихте могли да срещнете или да се свържете с някого от разстояние или от различна държава от вашата.