План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"

Гръцките и кипърските власти сглобяват структурата на активна мрежа на "Хамас", действаща в Гърция, Кипър и Малайзия, тъй като разследващите смятат, че 37-годишен палестинец, арестуван в събота на остров Крит, може да е имал съучастник, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Подозрението произтича от състава на кипърската клетка от четирима членове – което предполага, че заподозреният, базиран в Гърция, също не е действал сам.

План за терористична атака на гръцка земя

Арестуваният мъж е признал за членство в организацията и за планиране на терористична атака на гръцка земя.

Друг 38-годишен мъж, описан като организатор на мрежата, арестуван на плажа „Гавърнърс Бийч“ близо до Лимасол, е осигурил финансиране за взривни материали – прекурсори на които са открити в наетия от него имот – и е организирал обучение до Куала Лумпур през август 2025 г.

Разследващите смятат, че междинните спирки, вероятно в Германия, са били използвани за срещи с други оперативни лица.

Сезонен работник в Гърция

Припомняме, че задържаният бил легално нает в Гърция като сезонен хотелски работник.

Той бил отседнал в Агиос Николаос, североизточен Крит, с други служители, когато е бил арестуван.

Длъжностни лица заявиха, че заподозреният е проявил малка подозрителна активност, докато е работил в хотела. Те не смятат, че той е бил в състояние да извърши нападение, но са били обезпокоени, че може да опита нападение в близко бъдеще, било то в Крит или другаде в Гърция. ОЩЕ: Работел сезонно в хотел, подготвял се за взрив: Подробности за задържания терорист в Гърция