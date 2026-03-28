Пълнолунието на 2 април носи късмет на 3 зодии

Всеки ще преживее тази промяна по свой собствен начин, но за три зодиакални знака това пълнолуние действа като катализатор, носейки лекота, емоционално удовлетворение и почти магическо чувство за хармония. За тях е сякаш звездите са се намесили, за да разчистят пътя и да озарят пътуването напред. Ако сте един от тези щастливи знаци, подгответе се за фаза, в която животът ви ще се чувства по-плавен, целенасочен и безспорно радостен.

Пълнолунието достига кулминацията си на 2 април 2026 г. в 4:11 ч. сутринта, на 12°20′ Везни. Това е пълнолуние, което мощно отваря теми за любов, взаимоотношения, интимност, съгласие и вътрешен баланс.

Меркурий вече е преминал директно в Риби, сянката му продължава до 9 април, Венера навлиза в Телец на 30 март, а Юпитер е преминал директно в Рак на 10 март. Всичко това заедно придава на това пълнолуние много по-мека, по-топла и по-щастлива атмосфера, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Везни са въздушен знак, така че това пълнолуние подкрепя най-много въздушните знаци. Вратите се отварят по-лесно за тях, разговорите протичат по-естествено, хората са по-склонни да постигат споразумения, а личните и романтичните взаимоотношения придобиват нова свежест. Ето защо Близнаци, Везни и Водолей се открояват като трите най-късметлийски знака този път.

Близнаци

Близнаци, под това пълнолуние навлизате в много оживен, светъл и щастлив период. Пред вас се отваря поле на любов, съчувствие, флирт, креативност, забавление и добри новини.

Много Близнаци могат да усетят как енергията им се завръща. Ще им бъде по-лесно да намират правилните думи, ще бъдат по-остроумни, открити и привлекателни за хората около тях. Това, което е било сложно през последните седмици, сега започва да се разплита.

Това е пълнолуние, което може да донесе на Близнаците точно онзи вид щастие, който обичат: обаждане в точния момент, съобщение, което ги развеселява, среща, която задвижва всичко, нова влюбеност, добър бизнес контакт или усещането, че животът отново се движи.

Любовните теми, социалният живот, публичните изяви и всички ситуации, в които е важно да бъдеш видян и добре приет, са особено добри. Меркурий отново е директен, Венера е в земен и спокоен Телец и това дава на Близнаците както вдъхновение, така и повече вътрешен мир.

Везни

За Везните това е един от онези моменти, в които всичко изведнъж си идва на мястото по-ясно и красиво. Много Везни ще почувстват, че животът най-накрая ги връща на мястото им.

След застоя, чакането и претеглянето идва усещането, че нещо се е променило. Любовта може да се обърне към по-добро, връзка, която е била на нестабилни крака, може да придобие нова стабилност, а свободните Везни могат да бъдат привлечени от човек, с когото разговорът веднага тече лесно и естествено.

Това е и чудесен момент за личен блясък. Везните ще бъдат забелязани, търсени и някак си по-ярки отвътре. Ще им е по-лесно да получат подкрепа от други хора и в много ситуации именно техният чар, спокойствие и чувство за мярка ще донесат най-добри резултати.

Това е добър момент за любовни пробиви, важни срещи, помирения, споразумения и решения, които носят голямо облекчение.

Водолей

За Водолеите, това пълнолуние носи чувство за простор, надежда и обновена вяра в себе си. Ще отворите теми за бъдещи планове, пътувания, нови идеи, учене, важни решения и познанства, които могат да бъдат много полезни.

Нещата, които са били в застой, могат да бъдат задвижени почти за една нощ. Много Водолеи ще получат потвърждение, че имат добро чувство за посоката, в която трябва да вървят.

Това е и много добър период за любов, особено за онези Водолеи, които са готови да се отворят за нещо ново. Може да се появи човек, който да донесе лекота, разбиране и усещане, че всичко върви гладко.

В работата и ежедневието нараства усещането, че е възможно да се организира животът по-мъдро и по-комфортно.

Директният Юпитер в Рак възстановява оптимизма и чувството за прогрес, а пълнолунието във Везни дава на Водолеите допълнителен тласък чрез контакти, подкрепа и добри обстоятелства.