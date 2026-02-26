Какво носи ретроградният Меркурий от 26 февруари до 30 март 2026 г. на всяка зодия

Според хороскопа, Меркурий се движи ретроградно в знака Риби от 26 февруари до 30 март 2026 г. В момента се случва мощна енергийна промяна: порталът на затъмнението - между слънчевото затъмнение на 17 февруари и лунното затъмнение на 3 март - е отворен и влияе по различен начин на всеки зодиакален знак до 1 март 2026 г.

Ретроградният Меркурий в Риби отваря стари истории, заличава границите между съня и реалността и ни връща към недовършени разговори. Заедно със силно затъмнение, той носи емоционални кулминации, съдбовни срещи и конфронтация с миналото . Близнаци, Дева, Стрелец и Риби ще го усетят най-силно - но никой знак не остава незасегнат. Време е за преразглеждане, изцеление и смело преосмисляне на собствената истина.

Овен

Ретроградният Меркурий събужда подсъзнанието ви и отваря вратата към потиснати емоции. Сънищата стават по-силни, интуицията по-силна, а миналото изисква последната дума. Не сте свикнали да забавяте темпото, но сега мълчанието е най-силното ви оръжие. Отстъпете назад, излекувайте стари рани и си простете, че не сте знаели по-добре. Това е духовно прочистване преди голямо лично прераждане. Колкото по-дълбоко се гмурнете, толкова по-силни ще излезете - готови да запалите нов огън на съдбата.

Телец

Стари желания и стари приятелства се завръщат на сцената. Ретроградният Меркурий изпитва вашата лоялност и ви напомня за мечти, които сте отхвърлили. Възможни са недоразумения в екипа, но и съдбовни срещи с хора, които са част от вашето бъдеще. Преосмислете на кого се доверявате и накъде отивате. Не е време за инат, а за мъдро преразглеждане на плановете. Това, което предефинирате сега, може да се превърне в основата на дългосрочния успех.

Близнаци

Кариерата ви навлиза в зоната на мъглата. Плановете изостават, авторитетните фигури променят мнението си и вие поставяте под въпрос собственото си определение за успех. Ретроградният Меркурий ви връща към незавършени проекти и разговори, които чакат разрешение. Въпреки че изглежда като прекъсване, това е стратегическа пауза. Променете перспективата си, вслушайте се в интуицията си и не бързайте с решенията. От това объркване се ражда по-ясна и по-смела визия за вашето професионално бъдеще.

Рак

Връщате се към стари идеи, пътувания и учения, които някога са ви вдъхновявали. Ретроградният Меркурий събужда нуждата ви от смисъл и ви принуждава да поставите под въпрос убежденията си. Възможни са забавяния в плановете, както и съдбовни срещи с ментори от миналото. Отворете сърцето си за нова перспектива. Това, което научавате или подновявате сега, може да промени посоката на живота ви и да събуди смелостта да излезете извън зоната на безопасност.

Лъв

Емоциите се задълбочават и наяве излизат теми за доверие, дълг и интимност. Ретроградният Меркурий отваря стари рани във взаимоотношенията, но също така дава шанс за регенерация. Финансовите решения изискват предпазливост и преразглеждане. Не бягайте от сериозни разговори - истината ви освобождава. Това е фазата на трансформация: това, от което се освобождавате сега, прави път за по-силна, по-автентична връзка и по-голяма лична сила.

Дева

Партньорствата са под лупа. Независимо дали става въпрос за любов или работа, стари разногласия търсят разрешение. Ретроградният Меркурий ви принуждава да предефинирате границите и очакванията. Помирението е възможно, но само ако има искреност. Не анализирайте до безкрай - слушайте сърцето си. Този период носи яснота за това кой наистина стои до вас и с кого искате да изградите бъдеще.

Везни

Рутината се разпада, за да можете да я сглобите по-добре. Закъсненията, дребните грешки и умората ви казват да забавите темпото. Ретроградният Меркурий ви подканва да преосмислите навиците и отношението си към здравето. Не се стремете към съвършенство – балансът е ключът. Изчистете графика си от излишества и се върнете към простотата. От тази реорганизация се ражда нова жизненост и по-стабилен ритъм на живот.

Скорпион

Минали любови, стари творчески проекти и забравени страсти отново ви зоват. Ретроградният Меркурий носи магия, но и илюзия, в романтичните връзки. Не идеализирайте - погледнете истината зад емоциите. Позволете си обаче малко игра и вдъхновение. Възстановете нещо, което някога ви е правело живи. От тази интроспекция може да се роди мощна вълна от творчество и искрена радост.

Стрелец

Семейството и домът се превръщат в епицентър на събитията. Стари теми за безопасност и принадлежност излизат на повърхността. Ретроградният Меркурий може да донесе недоразумения с близките, но и възможност за емоционално изцеление. Върнете се към корените си, простете и затворете главите, които ви обременяват. Само когато затвърдите вътрешната си основа, ще можете смело да се впуснете в нови житейски приключения.

Козирог

Комуникацията става хаотична: съобщенията се забавят, плановете се променят и губите търпение. Ретроградният Меркурий ви учи на гъвкавост. Върнете се към стари идеи и довършете започнатото. Подбирайте думите си внимателно - недоразуменията могат да имат дълъг отзвук. Въпреки че не харесвате объркването, точно сега можете да изградите по-мъдър и ясен начин на изразяване, който ще ви спечели уважение в дългосрочен план.

Водолей

Финансите и личните ценности се преразглеждат. Ретроградният Меркурий ви подканва да преоцените как печелите пари и колко цените себе си. Възможно е да се върнете към стар бизнес контакт или възможност от миналото. Не вземайте импулсивни решения. Това е моментът да повишите самочувствието си и да си поставите нови стандарти. Когато промените отношението си към себе си, паричният ви поток също се променя.

Риба

Всички погледи са насочени към вас. Ретроградният Меркурий във вашия знак носи лична трансформация и дълбоко преосмисляне на идентичността. Как искате светът да ви види? Каква версия на себе си оставяте след себе си? Интуицията е вашият компас, но пазете се от илюзиите. Дайте си пространство за тишина и мечтания. От тази мъгла се ражда автентична, по-силна версия на вас - готова за нова ера в живота. Огнени в емпатичната и интуитивна си природа, само вие ще намерите предимство в хаоса на ретроградния Меркурий.