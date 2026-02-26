Фаза на Луната и аспект на деня на 27 февруари 2026 г. Разчистете живота си

На 27 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 10-и лунен ден от 13:31 ч. 27 февруари ви посреща с рядка, богата комбинация от водни енергии. Слънцето е в Риби, Луната е в Рак, Венера и ретроградният Меркурий също са там – сякаш сте потопени в океан, където границите между вас и света, между миналото и настоящето, между вашите чувства и тези на другите, стават почти прозрачни. Това състояние изисква внимателна грижа за себе си, защото в такъв ден е лесно да се изгубите в емоциите си, губейки равновесие.

Недовършени разговори

Ако нещо или някой ви причинява вътрешно напрежение, утре ще го усетите остро и е малко вероятно да можете да го игнорирате.Марс тук ви дава смелостта да направите последната стъпка – да се прекъснете, да си тръгнете, да заявите решението си. Не потискайте този импулс, ако е съзнателен. Понякога новото начало изисква първо да затръшнете стара врата. Вие преминавате през прочистване на емоциите си. Миналото изплува на повърхността не за да ви измъчва, а за да бъде завършено. Бъдете честни със себе си в това водно течение – и тогава ще излезете от него по-цялостни от преди.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този лунен ден обикновено са ярки и приятни, те обаче нямат съществено значение.

Снимки: iStock