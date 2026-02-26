Войната в Украйна:

Фаза на Луната и аспект на деня на 27 февруари 2026 г. Разчистете живота си

26 февруари 2026, 10:26 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 27 февруари 2026 г. Разчистете живота си

Съдържание:

На 27 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 10-и лунен ден от 13:31 ч. 27 февруари ви посреща с рядка, богата комбинация от водни енергии. Слънцето е в Риби, Луната е в Рак, Венера и ретроградният Меркурий също са там – сякаш сте потопени в океан, където границите между вас и света, между миналото и настоящето, между вашите чувства и тези на другите, стават почти прозрачни. Това състояние изисква внимателна грижа за себе си, защото в такъв ден е лесно да се изгубите в емоциите си, губейки равновесие.

Още: Седмичен хороскоп за 23 февруари - 1 март 2026 г.

Недовършени разговори

Ако нещо или някой ви причинява вътрешно напрежение, утре ще го усетите остро и е малко вероятно да можете да го игнорирате.Марс тук ви дава смелостта да направите последната стъпка – да се прекъснете, да си тръгнете, да заявите решението си. Не потискайте този импулс, ако е съзнателен. Понякога новото начало изисква първо да затръшнете стара врата. Вие преминавате през прочистване на емоциите си. Миналото изплува на повърхността не за да ви измъчва, а за да бъде завършено. Бъдете честни със себе си в това водно течение – и тогава ще излезете от него по-цялостни от преди.

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Съвети за всяка зодия

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този лунен ден обикновено са ярки и приятни, те обаче нямат съществено значение. 

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес