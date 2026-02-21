Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 23 февруари - 1 март 2026 г.

Седмичният таро хороскоп за вашата зодия е тук за седмицата от 23 февруари до 1 март 2026 г. Две карти се появиха, за да ни предупредят, че всички моменти на объркване или пълна изгубеност са просто тестове, с които да покажем своята изобретателност.

Както Асо жезли, така и Шест пентакли се появиха в обратна посока, така че подобно на ретроградния Меркурий в Риби на 26-ти, ние навлизаме в тази седмица в мъгла. Но от положителна страна, как ще я видим зависи от нас. Тази мъгла може да изглежда красива, като мистичен пъзел, който трябва да разберем, или може да изглежда толкова объркваща, че да ни причини главоболие. Тази седмица и нейната енергия са универсална ситуация, но отново, нашата индивидуална перспектива може да я направи или провали за всеки от нас.

Седмична карта таро за Овен: Седем пентакли

Овен, седмичният ти таро хороскоп показва, че си в добра форма тази седмица и няма как да се каже докъде ще стигнеш! Седемте пентакли се показаха за теб, което означава, че нищо не те спира тази седмица.

По време на първата четвърт на Луната в Близнаци на 24-ти, ще се чувствате склонни да направите тази допълнителна стъпка, да предприемете действия и да вземете важни решения , които ще ви отведат до съвсем нова връзка или творческо начинание. Имате нещо ново да кажете и ще го кажете с главни букви.

Седмична карта таро за Телец: Пет мечове

Телец, тази седмица ви приветства в кръга на победителите или в манталитета на победител. С излизането на Петицата мечове, умът ви е насочен към победа.

Благодарение на нарастващия полумесец във вашия знак на 23-ти, разбирате, че тайната за постигане на желаните резултати е в правилните намерения. Така че, загубата не е опция. Да се ​​откажеш или да се предадеш не е опция. Готови сте да се борите и да спечелите на всяка цена.

Седмична карта таро за Близнаци: Четири пентакли

Близнаци, вашият таро хороскоп подчертава как креативността помага на вашите финанси тази седмица. Четворката на пентаклите представлява финансов самоконтрол , независимо дали по избор или по необходимост.

Във вашия случай, тази седмица е възможност да покажете как успявате да направите нещо от нищо или долар от петнадесет цента. Хората се възхищават на това колко отворен е умът ви и колко новаторски можете да бъдете, така че когато нарастващата полулуна преминава през вашия знак и Рак от 25 до 28 февруари, очаквайте да научите другите на вашите магически начини.

Седмична карта таро за Рак: Обесеният мъж

Рак, вашият таро хороскоп показва, че сте готови да отидете където и да се почувствате призовани тази седмица. Обесеният мъж ви кара да гледате на любовта и живота от нова перспектива, по-отворени към всичко, което вселената е подготвила за вас. Точно навреме за сезона на Риби, вие се носите по течението , носени от вяра и удивление.

Няма нужда да се притеснявате, когато Меркурий стане ретрограден в Риби на 26-ти, защото това няма да ви смути. Ще видите моментите на недоразумения като красив лабиринт, който нямате търпение да отпразнувате, когато излезете от другата страна по-силни и на по-добро място от това, откъдето сте започнали.

Седмична карта таро за Лъв: Паж с пръчки

Лъв, подобно на слънцето, което те управлява, ти си горещ и гориш ярко тази седмица. Пажът на пръчките се появи за теб, символизирайки, че не можеш да бъдеш опитомен и е най-добре никой да не се опитва да те сложи в кутия.

Вие сте безгранични и имате неизползван потенциал, особено когато първата четвърт на Луната в Близнаци ви подтиква да започнете нова връзка или когато Меркурий стане ретрограден на 26-ти, тласкайки ви да покажете, че можете да внесете живот и светлина във всяка ситуация, независимо колко сложна изглежда тя.

Седмична карта таро за Дева: Асо на пентаклите, обърнат

Дева, твоят таро хороскоп показва, че времето е от съществено значение за теб тази седмица. Асото на пентаклите, което се разгръща в обратна посока, означава, че някой е на часовник.

Дадохте ли на някого краен срок или чувствате натиска от това, че сте на краен срок? Отговорът на тези въпроси идва на 23 февруари, когато нарастващият полумесец е в Телец, и на 1 март, когато нарастващата полулуна е в Лъв.

Тази допълнителна топлина или напрежение е свързана с вашия девети дом на 23-ти (вашето възприятие в този момент) и вашия 12-ти дом на 1-ви (изваждайки наяве вашите скрити или неизползвани влияния). Вие сте на прага на нова перспектива. Готови ли сте?

Седмична карта таро за Везни: Смърт

Везни, ще се чувстваш подтикнат/а да се откажеш от нещо, за да можеш да посрещнеш нещо ново, и идеята за това може да ти се стори обезсърчителна, но в крайна сметка всичко ще се оправи.

Всички се изнервят, когато се появи картата Смърт, но това само означава, че сте на прага на голяма промяна. Добре или лошо, промяна предстои тази седмица. Поради нарастващия полумесец в енергията на Близнаци, Рак и Лъв от 25 февруари до 1 март, промяната е предназначена да ви постави в хармония.

Вселената има големи планове за теб и си поставен в неблагоприятна ситуация. Не се фокусирай толкова върху това, което трябва да свърши. Вместо това, празнувай растежа си и гледай на това ново нещо като на награда за това, че си достигнал ново ниво.

Седмична карта таро за Скорпион: Тройка жезли, обърната

Скорпион, въпреки че не се плашите лесно, вашият таро хороскоп показва, че тази седмица ще изпита вашата резервираност. Тройката жезли се обърна, което означава, че има някои неочаквани забавяния, които няма да ви харесат тази седмица.

Обикновено задържате тези чувства за себе си и работите за справяне с тях. Но тази седмица сте по-изразителни относно чувството си на неудовлетвореност . Може би ще можете да обвините за объркването си ретроградния Меркурий в Риби, започващ на 26 февруари, но други хора могат да обвинят вашата изразителност в това, че Луната е в Близнаци и енергията на Рак от 24 до 28 февруари.

Тези движения докосват вашите пети, осми и девети дом, така че вие ​​изразявате как тези обърквания причиняват недоразумения с вашия образ и как виждате ситуацията като цяло, което ви кара да поставите под въпрос целта на определени взаимоотношения в живота ви.

Седмични карти таро за Стрелец: Крал на пентаклите, обърнат и Десетка на мечовете

Стрелец, две карти изскочиха за вашия таро хороскоп, показвайки, че сте на прага на някои житейски решения тази седмица.

Обърнатите Кралят на Пентаклите и Десетката Мечове, изправени заедно, символизират, че имате визия за това къде искате да бъдете. Въпреки че сте отправили това желание във Вселената, отговорът, който сте получили в замяна, е, че трябва да давате, за да получите.

Може би сте разпознали или не тези неща или хора като мъртъв товар или че ви спъват, но тази седмица, заради първата четвърт на Луната в Близнаци, става болезнено ясно, че трябва да вземете решение веднъж завинаги.

Седмична карта таро за Козирог: Двойка жезли, обърната

Козирог, с обърната Двойка Пръчици, показва, че тази седмица навлизате в непозната територия. В началото това може да е малко плашещо, но в крайна сметка знаете, че ще си струва да рискувате.

24 февруари е ден с ангелско число, 224, и ви призовава да се доверите на процеса. Искате повече баланс и стабилност в живота си , правенето на този ход по време на първата четвърт на Луната в Близнаци на този ден ще ви помогне да се приведете в хармония през останалата част от седмицата.

Може да се запитате дали този скок на вярата е лудост, особено когато Меркурий стане ретрограден в Риби на 26-ти, но отново, доверете се на процеса.

Седмична карта таро за Водолей: Седем мечове, обърната

Водолей, тази седмица е посветена на това да бъдеш критикуван, че не е верен на себе си, докато маската му пада. Седемте меча, падащи обратно, подсказват, че тази седмица ще се разкрие голям самозванец. Този момент може да е объркващ заради това, за кого сте го вярвали.

Въпреки това, това не е време за подигравки, а време да бъдете видени. Ако големият претендент сте вие, позволете на хората да видят истинската ви същност , особено по време на нарастващата луна в Лъв на 1 март. Ако големият претендент е някой друг, проявете към него малко благодат, като се поставите на негово място, за да видите от тяхната гледна точка, особено когато Луната е в енергията на Близнаци между 24 и 25 февруари.

Седмична карта таро за Риби: Десетка чаши

Честит рожден ден, Риби! Хороскопът ти за таро показва, че животът ще ти се струва като сън тази седмица и дори ретроградният Меркурий във твоя знак не може да го превърне в кошмар.

Десетката чаши се падна за теб, което е олицетворение на сбъднатите желания. За какво се молеше или си пожелаваше? В какво влагаше енергията си? Приготви се да пожънеш това, което си посеял, защото това е твоето време!

Продължавайте да се доверявате на себе си , следвайте сърцето и интуицията си. Те ви водят добре. Ще почувствате потвърждение за това около 28-ми на ден 228 от ангелското число, ден на кармичен баланс, изобилие и духовен растеж.