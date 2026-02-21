Кървава Луна на 3 март 2026: Съдбоносни промени дебнат някои зодии

Първият сезон на затъмненията за 2026 е в ход, започвайки с новолунието и пръстеновидното слънчево затъмнение във Водолей на 17 февруари 2026 г. Оттогава насам са се случили огромни съдбоносни събития, решения и много други. Всичко ще достигне точка на кипене, когато пълнолунието – известно още като Кървава Луна – настъпи на 3 март 2026 г. Това затъмнение ще бъде различно от всяка друга лунна фаза, тъй като носи съдбоносни завършеци за зодиакалните знаци. Прочетете, за да научите повече за това какво ще доведе тази лунна фаза и как ще се отрази на зодиакалните знаци.

Кървава Луна и пълно лунно затъмнение в Дева

Пълнолунието е трогателен период, защото представлява края на шестмесечен цикъл. Всичко, което сте си поставили за цел да направите, постигнете и проявите, ще се фокусира по време на пълнолуние. Последните шест месеца би трябвало да са ви дали достатъчно време да постигнете напредък с вашите лунни намерения, но не е необичайно пълнолунието да представлява това, което не се е материализирало или не е минало по план. Независимо от това какво се е случило или не по време на лунния цикъл, пълнолунието винаги е емоционално и носталгично.

Това конкретно пълнолуние е изключително специално, защото се превръща в пълно лунно затъмнение. Пълните лунни затъмнения се случват само когато Земята е точно между слънцето и луната. Тогава Земята ще хвърли сянката си върху луната, придавайки на луната жизнерадостно, кръвожадно сияние, известно като „Кървава луна“. Кървави луни могат да се случат само по време на пълно лунно затъмнение, тъй като слънцето, луната и Земята трябва да бъдат позиционирани точно така, че луната да изглежда с наситен, кървав цвят.

Освен че е кървава луна и затъмнение, тази лунна луна е известна и като Червеевата луна. Пълнолунието всеки месец представлява приливите и отливите на ритъма на природата, така че Червеевата луна през март се подравнява с малките ларви на бръмбарите, които започват да се появяват, когато зимата се размразява и преминава в пролетта. Считайте Червеевата Луна за свой знак, че пролетта е точно зад ъгъла.

Как това затъмнение ще засегне всички?

Съдбоносни, но непредвидени завършеци настъпват, когато пълнолунието и пълното лунно затъмнение в Дева, достигне кулминацията си на 3 март 2026 г. в 13:37 ч. Случващо се на 12 градуса, затъмнението ще доведе до кулминация последните шест месеца и първия сезон на затъмнения през 2026 г. Може би е добре да си спомните какво се е случвало в живота ви в края на септември 2025 г. Каквото и да е започнало тогава, ще се материализира сега.

Вместо да се намесвате или насочвате тази енергия, по-добре е да наблюдавате какво се случва три дни преди и след затъмнението. Наложително е да се предадете на потока на затъмнението, след като осъзнаете, че нямате думата или контрол върху това, което може да се случи. Тази конкретна лунна фаза ще доведе до предопределени кулминации, така че може да се наложи неочаквано да се откажете от възможности, цели, връзки, пътища и много други.

По-специално, енергията на Дева намеква за предопределени промени в работния ви живот, рутината, благополучието и границите. Това може да е моментът да се освободите от критики, тревожност и други несигурности, които заемат място в живота ви. Може дори да се почувствате призовани да се освободите от отговорности и взаимоотношения, които ви затрупват. Независимо от всичко, насърчаваме ви да приемете еклиптичния хаос, вместо да се опитвате да поддържате нещата хубави и спретнати.

Как ще повлияят тези събития на зодиакалните знаци?

Всеки ще усети последиците от това мощно затъмнение, тъй като то представлява съдбовен край на шестмесечен цикъл, започнал през септември 2025 г. Ето какво ще ви донесе затъмнението, въз основа на вашия зодиакален знак:

Овен: Баланс между работа и личен живот, благополучие и рутина

Телец: Хобита, любовен живот и себеизразяване

Близнаци: Личен живот, дом и семейство

Рак: Образование, местна общност и разговори

Лъв: Самочувствие, финансова стабилност и комфорт

Дева: Идентичност, външен вид и самоперспектива

Везни: Безсъзнание, светове на мечтите и проекции

Скорпион: По-голяма общност, приятелство и стремежи

Стрелец: Репутация, кариера и успех

Козирог: Пътуване в чужбина, висше образование и системи от вярвания

Водолей: Уязвимост, табута и финансови сложности

Риби: Брак, договори и ангажименти от всякакъв вид