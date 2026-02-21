Какво ни носи ретроградният Меркурий от 26 февруари до 20 март за всяка зодия

За Близнаците Меркурий е управител на знака, така че всяко негово ретроградно движение има по-силен ефект. Този път това е областта на кариерата, репутацията и това, с което искате да бъдете запомнени. През този период са възможни корекции в работните планове, забавяния, неясни споразумения с началници или ситуации, в които изглежда, че „никой не знае нищо конкретно“. Зад това се крие необходимостта да се запитате дали изобщо сте на пътя, по който сте поели. За Скорпионите ретроградният Меркурий в Риби е в областта на любовта, децата, творчеството и личностното изразяване. Това е един от онези цикли, когато старите симпатии се завръщат, историите, които са били „на пауза“, се отварят и сърцето преживява дежавю за някои връзки, които са оставили следа.

Ретроградният Меркурий преминава през знака Риби от 26 февруари до 20 март 2026 г., като се връща от приблизително 22° Риби обратно към 8° Риби. Това е водна, интуитивна, силно чувствителна област от Зодиака, така че този цикъл се занимава по-малко с „класически“ технически повреди и повече с мисли, спомени, сънища и потиснато.

Юпитер в Рак също работи на заден план, преминавайки през този знак през 2025/2026 г. и е ретрограден в Рак от ноември 2025 г. до март 2026 г., като ще премине директно отново на 11 март 2026 г. Водата е подчертана, така че това е време, когато фокусът спонтанно се измества към емоционалната сигурност, семейството, личното пространство и вътрешните граници. Докато Меркурий се забавя в Риби, Юпитер помага да се смекчат някои от старите истории и модели, да се разширят с разбиране и да се трансформират в преживявания, от които можете да се учите.

Освен това, на 20 февруари, в самото начало на Овен, се случи рядко срещано съвпадение на Сатурн и Нептун, което оцветява цялата година с усещане за „нова глава“ след дълъг, мъглив цикъл. Ретроградният Меркурий в Риби почива на този фон като пречистваща фаза: той ви връща към недовършени разговори, неизказани истини, непростени неща и мечти, които сте оставили настрана „за по-късно“.

Като цяло, по време на този цикъл може да забележите: повишена чувствителност към тона, невербална комуникация и „скрити послания“, странни съвпадения, мощни символи в сънищата, дежавю при срещи с хора, завръщане на хора от миналото, особено на тези, с които сте били емоционално объркани, нужда от отдръпване, почивка, повече сън и елиминиране на излишните стимули.

Ако познавате подзнака си, е добре да прочетете и знака, и подзнака, защото по този начин получавате по-конкретна картина.

По-долу е дадена прогнозата за всеки знак.

Овен

За Овена, този ретрограден Меркурий се случва в сферата на вътрешния живот, подсъзнанието и всичко, което другите не виждат на пръв поглед. От 26 февруари до 20 март може да се чувствате сякаш сте уморени „отвътре“, въпреки че може да не правите нищо грандиозно повече от обикновено.

Мислите се връщат към ситуации, в които сте мълчали за това, което ви е наранило, приспособявали сте се към ритъма на някой друг или сте оставяли нещата да се носят, въпреки че дълбоко в себе си сте знаели, че нещо не е наред.

Това е подходящ момент да спрете да бягате от разсейващите фактори и да започнете да обръщате внимание на това, което тялото и сънищата ви се опитват да ви кажат. Повишената тревожност, странните сънища, безпокойството или усещането, че „нещо ви стиска“ отвътре, често са признаци, че емоциите, които сте отблъснали, търсят място, където да отидат. Всичко, което ви осигурява тихо пространство, помага: водене на дневник, разходка без телефона, медитация, разговор с някого, на когото наистина имате доверие.

Вместо да налагате действия на всяка цена, този ретрограден Меркурий ви моли първо да установите вътрешния си терен. Когато Меркурий тръгне директно, ще ви бъде много по-лесно да вземете ясно решение за това какво искате да премахнете от живота си, защото ще знаете точно какво ви изтощава и какво ви връща към себе си.

Телец

За Телец, този ретрограден Меркурий се развива в областта на приятелите, екипите, груповите проекти и плановете за бъдещето. През този период е възможно хора, с които някога сте работили, да се появят отново, стари проекти и идеи, които сте отлагали, да се върнат или да възникнат съмнения относно текущите планове.

Може да забележите, че вече не резонирате с някои среди, където преди сте били важна част от историята. Разговорите лесно могат да се изродят в недоразумения, ако се опитвате да обясните всичко рационално; ще извлечете много повече от това, ако слушате „как се чувствате“, след като сте се срещнали с някого.

Това е подходящ момент да прегледате социалните мрежи, начина, по който се представяте, и ролите, в които често сте мълчаливата подкрепа на заден план.

След 20 март някои взаимоотношения ще се засилят, докато други ще избледнеят мирно.

Близнаци

За Близнаци Меркурий е управител на знака, така че всяко негово ретроградно движение има по-силен ефект. Този път това е областта на кариерата, репутацията и това, с което искате да бъдете запомнени. През този период са възможни корекции в работните планове, забавяния, неясни споразумения с началници или ситуации, в които изглежда, че „никой не знае нищо конкретно“.

Зад това се крие необходимостта да се запитате дали изобщо сте на пътя, по който сте поели. Ако сте поели ролята на „този, който ще спаси всички“ в система, която не иска истинска промяна, ретроградният Меркурий може да разкрие колко скъпо ви струва това.

Добре е да проверявате всички крайни срокове, споразумения и имейли, но е още по-важно да следите чувството си за цел: къде чувствате, че работата ви ви подхранва и къде чувствате, че си губите времето и талантите.

След като Меркурий премине директно в директен режим, решенията за промяна на посоката, шефа или стила на работа са по-лесни за вземане.

Рак

За Раците това е силен духовен и психически период. Ретроградният Меркурий преминава през областта на убежденията, висшето образование, пътуванията и по-широките житейски перспективи.

Може да почувствате желание да завършите образованието си, да вземете книги, които преди това сте оставили настрана, да се върнете към език, духовна практика или идеята за преместване, за която обмисляте от дълго време.

Юпитер във вашия знак през цялата 2026 г. набляга на личностното израстване и необходимостта да живеете в съответствие с това, което е наистина важно за вас. Ретроградният Меркурий действа като коректор тук: той показва къде сте възприели истините на другите хора, къде живеете според очакванията на вашето семейство или среда, а не според собствения си вътрешен компас.

Това е чудесно време за писане, учене и тиха подготовка на голям план, но също така и за поставяне под въпрос на всичко, в което някога сте вярвали „без съмнение“.

Лъв

За Лъвовете този цикъл отваря темата за границите, съвместните финанси, наследствата и емоционалните дългове. На фокус излизат ситуации, в които е имало „намеса“ – чужди пари, заеми, съвместни сметки, но и нерешени взаимоотношения, в които продължавате да се връщате на едно и също място, въпреки че историята формално е приключила.

Възможно е да преразгледате споразуменията с партньор или банка, да предоговорите дискусиите за споделяне на разходите, но също така да се сблъскате със собствените си модели на привързаност към неща, от които отдавна е трябвало да се откажете.

Често през този период възникват спомени за стари любовни истории, особено такива, свързани с дългове, спасяване или емоционална зависимост.

Ретроградният Меркурий в Риби ви дава възможност да извлечете ясен урок от тези преживявания и най-накрая да спрете да инвестирате енергия в ситуации, които ви изтощават.

Дева

За Девите тази ретроградност е особено чувствителна, защото се случва срещу вашия знак – в областта на партньорствата, договорите и важните взаимоотношения.

Това е време, когато сделките се връщат на масата, стари теми се отварят отново и най-накрая се изричат ​​недовършени изречения. Хора от миналото могат да се появят, не непременно за да подновят историята, а за да видите колко много сте се променили.

Комуникацията в едно партньорство може да бъде неясна и склонна към проекция: лесно е да припишете на другия човек това, което всъщност произтича от вашия страх или минала болка. Вместо да се правят прибързани заключения, подход, който пита какво всъщност е искал да каже някой и оставя място за обяснение, помага.

Това е и подходящ момент за консултации, брачна терапия или честни разговори за споделени цели. Когато Меркурий тръгне директно, ценното остава, но правилата се променят.

Везни

Ретроградният Меркурий се развива във Везни в областите на ежедневието, работата и здравето. Това е период, в който малките неща, които сте игнорирали, започват да вдигат шум: бъркотия в графика ви, неясни задължения, задачи, които сте поели и които не са ваша отговорност, но също така и сигнали от тялото ви, бунтуващо се срещу претоварването и хроничния стрес.

Възможно е да има промени в екипа, забавяне на проекти, неясни инструкции или ситуации, в които осъзнавате, че от години сте вършили „както своята, така и чужда работа“.

Тялото може да реагира чрез умора, безсъние, намалена концентрация или повтарящи се симптоми, които ви принуждават да спрете. Вместо да се опитвате да поддържате един и същ ритъм, този период е идеален за предефиниране на работните навици, въвеждане на по-добри рутини, поставяне на по-ясни граници с колегите и по-голямо внимание към това какво ядете, колко се движите и как спите.

По този начин вие създавате основите за по-здравословно функциониране, когато Меркурий премине директно.

Скорпион

Скорпионите имат ретрограден Меркурий в Риби в областта на любовта, децата, творчеството и личностното изразяване. Това е един от онези цикли, когато стари влюбвания се завръщат, истории, които са били „на застой“, се отварят и сърцето изпитва дежавю за някои връзки, които са оставили следа.

Може да има нужда да се върнете към хоби, което някога ви е удовлетворявало, но също така и желание да бъдете по-честни за това, което искате в любовта. В същото време, ретроградният Меркурий може да донесе объркващи сигнали във взаимоотношенията: от време на време отдръпване, неясни послания, идеализация или разочарование, ако човекът не изпълни това, което сте си представяли.

Това е моментът, в който забелязвате къде сте се влюбили в потенциалния, а не в действителния човек.

Ако сте родител, е възможно да се активират теми, свързани с общуването с деца - това, за което преди сте мълчали, сега изисква спокоен, но ясен разговор.

Стрелец

За Стрелец, ретроградният Меркурий се върти около дома, семейството и основите, върху които градите живота си. През този период могат да възникнат семейни проблеми, за които сте смятали, че са приключили, като например преместване или обмисляне на промяна на жилищната ви ситуация, но също и много специфични неща: домакинска работа, аварии, забавяне на недвижими имоти.

На по-дълбоко ниво това е среща със стари семейни истории, вярвания, които сте наследили, и начини, по които сте били учени да мълчите или „да не създавате проблеми“.

Разговорите с родители или близки членове на семейството могат да бъдат емоционални, но и лечебни, ако сте готови да слушате, без да идеализирате и без да е необходимо веднага да обяснявате всичко рационално.

Добра идея е да прегледате документите, свързани с вашия дом, застраховка и споделени разходи, и да проверите всичко отново, но е също толкова важно да видите доколко средата, в която живеете, ви подхожда.

Козирог

За Козирозите, ретроградният Меркурий носи фокус върху комуникацията, ученето, по-кратките пътувания и ежедневните срещи. Телефонът звъни по-често, съобщенията закъсняват, срещите се променят и изглежда сякаш всички говорят „между редовете“. Това е време, когато много неща излизат наяве чрез думите, но най-важната част е скрита в тона и мълчанието.

Възможно е човек, с когото сте водили недовършени разговори, да се свързва отново с вас или да се връщате към темата за образование, курсове, семинари и административни задължения, които сте отлагали.

Добра идея е да бъдете изключително внимателни в движението, да планирате повече време и да се пазите от прибързаност. Това е и чудесен период за писане, редактиране, преразглеждане на проекти, планиране и връщане към стари бележки или идеи.

Това, което пренаредите сега, ще изчисти не само папката ви „Документи“, но и ума ви.

Водолей

За Водолеите, този ретрограден Меркурий е свързан с темата за ценностите, парите и личната сигурност. Възможно е да има забавяния в плащанията, промени в споразуменията за хонорари, преразглеждане на цените или ситуации, в които осъзнавате, че работите дълго време за по-малко, отколкото струват вашите знания и усилия.

Това не е идеалният момент да правите големи, внезапни покупки, особено такива, които купувате под влияние на емоции или за да избягате от стреса. Много по-полезно е да се вгледате в това, което всъщност ви носи чувство за стабилност и къде „изтичат“ парите ви чрез импулси, обещания към другите или опити да запълните емоционална празнота с покупки.

В същото време се променя и вътрешното ви чувство за самоуважение – с неговото укрепване се променя и начинът, по който преговаряте и избирате работа.

След 20 март става по-лесно да се вземат конкретни решения, но качеството на тези решения ще зависи от това колко честни сте били със себе си сега.

Риби

За Рибите това е основният цикъл на годината. Ретроградният Меркурий във вашия знак засилва вътрешния диалог, самонаблюдението и необходимостта от преосмисляне на идентичността, която сте носили през последните няколко години. Мнозина ще се чувстват объркани през този период, сякаш старите и новите ви части се сблъскват.

Понякога това преминава през объркване в комуникацията, недоразумения във взаимоотношенията, но и през много ясно усещане, че вече не можеш да функционираш по същия начин.

Голямата история за преминаването на Сатурн и Нептун в Овен и започването на нов цикъл на нулевия градус на Зодиака се разиграва на заден план. За вас това означава, че приключвате дълга фаза на съзряване и разрушаване на стари идентичности. Ретроградният Меркурий сега ви дава възможност да погледнете всички версии на себе си, които сте били, да им благодарите, но и да спрете да разказвате историята, в която вие винаги сте „този, който се адаптира“.