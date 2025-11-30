Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 1-7 декември 2025

Венера преминава в честния и забавен Стрелец, докато пълнолуние в Близнаци в четвъртък ни кара да купонясваме до късно.

Очертава се наистина интересна седмица за вашите връзки и любовен живот.

Така че нека попитаме картите таро какво – или кой – ви очаква на хоризонта на вашата връзка.

Карта Таро за Овен за тази седмица: Тройка Монети

Тази седмица е възможно таен обожател да ви се разкрие (директно), евентуално колега или случайно приятелско лице във фитнеса или на местния маршрут. Може би е земен знак (Козирог, Телец, Дева), но със сигурност някой, който е практичен, мил, лоялен и непоколебим.

Ако не е романтично възможно, тогава тази връзка би могла да се превърне в чудесно приятелство, работен съюз или творческо сътрудничество. Вие сте топли и гостоприемни и привличате много внимание. Така че, насладете се! Този нов човек е ваш добър партньор.

Карта Таро за Телец за тази седмица: Десетка жезли

Значение: Инвестирате много във взаимоотношенията си и те отнемат много от времето и енергията ви и могат да създадат истински емоционални сътресения, когато има промяна или напрежение, с което да се справите. Десетката жезли ви напомня, че седмицата с пълнолуние винаги повишава настроението и чувствителността, така че не се притеснявайте.

Не правете тази седмица седмица за вземане на важни решения, големи решения или ожесточени дискусии. Запазете спокойствие и непринуденост, докато обмисляте нещата и подготвяте въпросите или изявленията си. Вие сте в най-добрата си форма, когато сте обмислили всичко напълно, не се поддавайте на прибързване през тази седмица.

Карта Таро за Близнаци за тази седмица: Две чаши

Стрелец е вашият сестрински знак, така че наличието на Венера в него е блажена поличба за любовния ви живот, добавено към вашето собствено пълнолуние и романтичните карти на Две чаши, и уау – това е седмицата на любовния живот на годината за хората от зодия Близнаци.

Не знам какво си подготвил/а, но може да има нови привличания, предложения, ангажименти, декларации и грандиозни жестове. Хората си мислят, че познават влюбените Близнаци, че са непостоянни и капризни... грешат! Близнаците са най-обичащият и лоялен знак и заслужаваш всяка красива награда за грижите и щедростта си.

Карта Таро за Рак за тази седмица: Четири чаши

Нещо или някой, от когото сте се отказали или дори сте го приемали за даденост и сте го отхвърляли, ще се разпали отново в страстни пламъци тази седмица. Вторият поглед към това, което сте пропуснали, ще разкрие истинската му същност и няма да можете да повярвате как погрешно сте преценили тази възможност.

Може да е приятелство, любовен потенциал, творческо откриване или роля, или дори дейност или хоби, които наистина предлагат удовлетворение и емоционални награди. Вече е точно под носа ви! Погледнете по-внимателно и открийте скрития скъпоценен камък, който сте пропускали.

Таро карта за Лъв за тази седмица: Влюбените

Толкова много космическа енергия на Купидон тази седмица може да ви създаде проблеми, Лъв! Вие сте най-успешният флирт на зодиака и винаги привличате обожатели и внимание, едва ли се нуждаете от помощта на астрологичния календар, за да се насладите на разгорещен любовен живот.

Влюбените ви виждат да се радвате на още повече възхищение и привличане, така че бъдете внимателни и съзнателни на кого давате приоритет. Внимавайте за очарователни Близнаци, които ви предизвикват и ви радват. Внимавайте за потенциални любовни триъгълници или трудни заплитания, в които в дългосрочен план всъщност не искате да бъдете. Забавлявайте се, играйте на сигурно, бъдете любящи и обичани.

Карта Таро за Дева за тази седмица: Рицар на мечовете

Венера в Стрелец разкрива купчината ви от вътрешни истини, за които сте си хапали езика през последните няколко месеца. Хубаво е най-накрая да се изкажеш! Дева, просто кажи как се чувстваш, какво искаш и защо това е важно за теб. Не им позволявай да те накарат да млъкнеш.

Но когато приключите, опитайте се да разберете напълно реакцията им и как се чувстват. След това натиснете пауза, дайте си почивка, за да усвоите и размислите, преди да решите следващата стъпка. Чувствате се уверени и ще поправите някои грешки. Това е силна седмица за вас.

Карта Таро за Везни за тази седмица: Десетка Монети

Значение: Най-романтичната седмица от годината очевидно ще бъде важна за Везните, управлявани от Венера! Десетката Монети ви обещава, че вратата към вашето „щастие завинаги“ най-накрая ще стане видима и ще можете да предприемете стъпки, които ще създадат трайната обвързаност, блаженство и хармония, за които копнеете.

Вие сте най-романтичният знак на зодиака, така че използвайте пълноценно любовните вибрации тази седмица, за да кажете това, което имате да кажете, да задавате въпроси, да им казвате истината, да изложите визията си за любовта в пълния ѝ ярък блясък. Заслужавате любовния живот на самата Венера! Вземете го.

Карта Таро за Скорпион за тази седмица: Пет мечове

Пълнолунието може да ви разтърси малко, защото харесвате своята потайност и сенки, а лунното осветление може да хвърли разкриваща светлина върху това, което сте по-склонни да криете. Така че може би тази седмица ще доведе до няколко кавги или напрежение.

Скорпион, искам да помниш кое наистина има значение, кого обичаш и защо, и че навиците ти да се затваряш и блокираш хората са ограничаващи за изграждането на добри връзки. Дай на хората благодат. Дай на хората разбиране. Дай на хората времето и уважението, които толкова желаеш. Бъди честен и прозрачен и позволи на някоя и друга тайна да се изплъзнат.

Таро карта за Стрелец за тази седмица: Справедливост

Значение: Всички тези вибрации на честност, докато Венера се движи към Стрелец, разпалват нещо от миналото. Разкрива се истина. Това работи във ваша полза, защото е за нещо, в което не са ви повярвали или са ви постъпили погрешно. Реалността на тази ситуация излиза наяве и хората виждат, че сте били прави. Най-накрая оправдание.

Не прекалявайте с злорадството (въпреки че ви е позволено мъничко от него). Бъдете благодарни, че това вече е решено, и продължете напред с високо вдигната глава. Може би следващия път ще ви повярват на думата. Трябва. Вие сте много честни.

Карта Таро за Козирог за тази седмица: Осмица жезли

Това пълнолуние в Близнаци определено носи парти енергия и повдига духа ви и ви зарежда с празнично настроение по-рано от обикновено! А защо не? 2025 беше дълга година, нали? Нека да стигнем по-бързо до хубавата част. Нека преминем към празненствата и признателностите, защото имате с какво да се насладите!

Осемката жезли ви поставя в центъра на вниманието, вие сте търсени и обичате всяка минута внимание, която получавате. Хората искат да бъдат около вас, така че позволете им го! Насладете се на хубавите моменти.

Таро карта за Водолей за тази седмица: Дяволът

Венера в Стрелец ви позволява да казвате каквото искате. Пълнолунието в Близнаци ви подтиква да отидете където пожелаете. Свобода. Пуснете каишката.

Това хубаво или лошо нещо ли е? Водолей, ти решаваш. Ти си търсачът на свобода и свободният дух на зодиака. Дали това е подходящият момент да следваш природата си и да изследваш? Или трябва да обуздаеш склонностите си за по-висше благо? Дяволът те кани, но ти напомня, че винаги има цена, която трябва да се плати за егоизма! Реши предварително кое е най-доброто за теб в момента.

Карта Таро за Риби за тази седмица: Тройка жезли

Следвайте знаците, Риби, защото магически невидими сили ви водят към наградите и добрите моменти, предназначени само за вас тази седмица!

Хвърлете графика и списъка със задачи през прозореца и оставете инстинкта и интуицията да вземат връх. Забелязвайте поличби, действайте по предположение, анализирайте съвпаденията, слушайте сънищата си, запомняйте виденията си, поискайте съобщение и го приемайте с доброта.