"Чашата преля, безобразие! Гидженов, как не те е срам?! Не искам да си представя срещу Лудогорец какво ще бъде..."

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов избухна след загубата на своя тим при визитата на Славия в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Той отправи сериозни критики към главния съдия на срещата Радослав Гидженов. Според специалиста нивото на рефера е по-ниско от това на добричлии, макар че арбитърът свири международни мачове. За Орела чашата е преляла, а действията на Гидженов са били безобразни.

"Президентът ми каза, че ако продължават така, няма смисъл"

„Стигна се до загубата… аз по принцип не ги коментирам съдиите, но този път чашата преля. Абсолютно всичко спорно… да не говорим за фала при първия гол, те са хиляди неща. Президентът ми каза, че ако продължават така, няма смисъл, ще излизаме и да свирят“, започна тирадата на Атанасов след загубата на Добруджа от Славия.

„Питах го Гидженов, международен съдия, дали не го е срам, ако това му е нивото, то е като нашето. Какво не те е срам, бе, човек? Мълчим си, няма смисъл да говорим, ние нямаме точки, ама как да ги имаме точките? Нашият отбор игра добре, агресивно, правим грешки като всеки един отбор, но може да е клиширано - въпреки всичките неща, които са около играта, излезте, влагайте се. Те са хора и имат някакво вътрешно ето, ти ги разколебаваш до безкрай по този начин. Това е безобразие!“, добави той.

„Аз пак мислех да не говоря… за футбол какво да говоря? Добре играхме, Славия е добър отбор с добър треньор, но не е равнопоставено нищо. Критерият на човека, който свири, е едностранен. Ще кажат, че се оправдаваме. Какво да направим?Нямаме национален отбор, в 90% всичко е от странични фактори. Какви толкова цели имат Добруджа и Славия. Не ми се мисли, следва мач с Лудогорец, там сега има някаква интрига, не искам да си представям. Какво да направя? Да се самоубия?“, продължи тирадата на Орела.

„Имахме пак, като всеки мач, ситуации, няма го завършващия фактор. Изпълни се планът на почти 90% срещу Славия, който е във възход сега. Стояхме по-добре на терена, но какво от това, като има човек, който да наклони везните. Не можем да стигнем така до точки. Има два-три отбора, за които ВАР не се гледа, това го каза колегата Анатоли Нанков. На ВАР трябва да сложим ВАР“, завърши той.

