Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 1 декември 2025 г. (понеделник)

30 ноември 2025, 15:20 часа 543 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 1 декември 2025 г. (понеделник)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви какво ще е времето за първи няколко дни на месец декември. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца. През нощта валежите навсякъде ще спрат, а облачността от запад ще продължи да се разкъсва, над Западна България и ще намалява до предимно ясно, а над Източна България ще се задържи облачно.

Още: Да очакваме ли сняг за Коледа? Месечна прогноза за времето за декември 2025 г.

Какво ще е времето през следващите дни, по морето и в планините?

Снимка: iStock

В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°. Утре още преди обяд облачността и над Североизточна България ще намалее и над страната ще се установи предимно слънчево време. В края на деня от запад ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 10°.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места ще прехвърчи сняг. В следобедните часове над повечето масиви облачността ще се разкъса. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 12°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През следващите дни в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от юг-югоизток и на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Във вторник ще има разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 9° и 14°. В сряда ще преобладава облачно време, след обяд на места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-високи, а дневните ще се задържат без промяна.  

Още: Кога ще има сняг? Проф. Рачев обеща да отговори следващата седмица

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
прогноза за времето време времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес