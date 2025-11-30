Нямаме нови условия към Скопие: Премиерът обяви какво очаква от Северна Македония

България не поставя различни условия към Република Северна Македония, а настоява за спазване на вече договорените предпоставки за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в отговор на въпрос дали София би направила жест, като оттегли настояването българите да бъдат вписани в Конституцията на РСМ.

Още: Силяновска говори за технически напредък на Скопие за ЕС

Коментарът си той направи, след като даде обширно интервю за Българското национално радио.

Какво очакваме от Северна Македония?

Снимка: Правителствена пресслужба

Още: Без въпроси за идентичност, език и култура: В РСМ обсъждат нов протокол с България

"Не мисля, че изобщо има такъв разговор", каза Желязков. По думите му България няма двустранни неуредени въпроси със Скопие, а разполага с валиден Договор за добросъседство и подписан към него протокол.

Фактът, че протоколът е атакуван пред Конституционния съд на РСМ, премиерът определи като част от "вътрешнополитическата хореография" в Скопие, включително и демонстрирана пред Европейския съвет.

Желязков подчерта, че българската позиция напълно съвпада с тази на Европейския съюз - РСМ трябва да впише необходимите изменения в Конституцията и да изпълнява разпоредбите, залегнали в протокола като част от компромисното предложение от 2022 г. "Ние не поставяме никакви различни условия от вече приетото решение от 2022 г. Ако властите в Скопие искат да бъдат част от ЕС, трябва да минат по този път", заяви премиерът.

На въпрос дали е възможен допълнителен двустранен протокол, който да даде уверения на Скопие, че няма да има нови "спирачки" по пътя към ЕС, Желязков отговори, че по-голяма гаранция от единодушното решение на българското Народно събрание няма.

Още: "Ще бъдете обесен като всички фашисти": Нападнаха македонския българин и журналист Владимир Перев

"За колегите от Скопие трябва да е ясно, че ние стоим на тази позиция, защото тя е принципна. Няма да променим нищо - нито по отношение на превръщането ѝ в двустранен спор, нито в търсенето на невидими въздействия от международни играчи", допълни той.