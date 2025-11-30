Любопитно:

Юнайтед обърна кошмара на Ливърпул, спря лоша серия и се доближи до топ 4 на Висшата лига

30 ноември 2025, 16:00 часа 310 прочитания 0 коментара
Юнайтед обърна кошмара на Ливърпул, спря лоша серия и се доближи до топ 4 на Висшата лига

Манчестър Юнайтед постигна ценен успех с 2:1 над Кристъл Палас в двубой от 13-ия кръг на Висшата лига. На "Селхърст Парк" Жан-Филип Матета откри резултата след повторно изпълнена дузпа в 36-ата минута. През втората част "червените дяволи" обърнаха чрез попадения на Джошуа Зиркзее и Мейсън Маунт, като и двете асистенции бяха дело на Бруно Фернандеш. Така отборът на Рубен Аморим прекъсна серия от три поредни мача без успех и събра 21 точки на шестото място - на 1 от четвъртия Съндърланд. 

Юнайтед обърна Палас

В самото начало на срещата Хендерсън блесна, за да предотврати гол на Каземиро. В десетата минута бразилецът пак изтърва, а за домакините с неточен изстрел се отчете Матета. Малко по-късно Адам Уортън и Матера пропиляха изгодни положения. Темпото бе много високо, а атаки валяха и двете посоки. По-добрите действия на "орлите" доведоха до нарушение на Йоро срещу Матета в наказателното поле.

Главният съдия посочи бялата точка, а французинът реализира дузпата за 1:0. Тя обаче бе отменена заради докосване в левия крак на изпълнителя. И при втория опит нямаше прошка - 1:0. В 54-тата минута Фернандеш пусна към Зиркзее от фал, а нидерландският нападател отправи изненадващ шут, с който матира Хендерсън за 1:1.

Малко по-късно голмайсторът можеше да си отбележи комичен автогол, но му се размина. В 63-тата минута ново нарушение донесе радост на Юнайтед! Фернандеш пусна късо към Маунт, който с прецизен изстрел вкара за 2:1. До края на срещата стражът на "червените дяволи" и отбраната пред него се справи, за да съхрани аванса срещу Палас, който през този сезон победи Ливърпул цели 3 пъти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Сити се измъкна срещу Лийдс и Груев в края, нападател с български паспорт няма спирка във Висшата лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Кристъл Палас
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес