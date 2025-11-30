Юнайтед обърна кошмара на Ливърпул, спря лоша серия и се доближи до топ 4 на Висшата лига

Манчестър Юнайтед постигна ценен успех с 2:1 над Кристъл Палас в двубой от 13-ия кръг на Висшата лига. На "Селхърст Парк" Жан-Филип Матета откри резултата след повторно изпълнена дузпа в 36-ата минута. През втората част "червените дяволи" обърнаха чрез попадения на Джошуа Зиркзее и Мейсън Маунт, като и двете асистенции бяха дело на Бруно Фернандеш. Така отборът на Рубен Аморим прекъсна серия от три поредни мача без успех и събра 21 точки на шестото място - на 1 от четвъртия Съндърланд.

Юнайтед обърна Палас

В самото начало на срещата Хендерсън блесна, за да предотврати гол на Каземиро. В десетата минута бразилецът пак изтърва, а за домакините с неточен изстрел се отчете Матета. Малко по-късно Адам Уортън и Матера пропиляха изгодни положения. Темпото бе много високо, а атаки валяха и двете посоки. По-добрите действия на "орлите" доведоха до нарушение на Йоро срещу Матета в наказателното поле.

Главният съдия посочи бялата точка, а французинът реализира дузпата за 1:0. Тя обаче бе отменена заради докосване в левия крак на изпълнителя. И при втория опит нямаше прошка - 1:0. В 54-тата минута Фернандеш пусна към Зиркзее от фал, а нидерландският нападател отправи изненадващ шут, с който матира Хендерсън за 1:1.

Малко по-късно голмайсторът можеше да си отбележи комичен автогол, но му се размина. В 63-тата минута ново нарушение донесе радост на Юнайтед! Фернандеш пусна късо към Маунт, който с прецизен изстрел вкара за 2:1. До края на срещата стражът на "червените дяволи" и отбраната пред него се справи, за да съхрани аванса срещу Палас, който през този сезон победи Ливърпул цели 3 пъти.

