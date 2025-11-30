Историческо! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2! Българинът с крайно любопитно разкритие

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през 2026 година. Пилотът на Кампос Рейсинг спечели седмо място в състезанието за Гран при на Катар. Това само допълва прекрасния му дебютен уикенд. Ден по-рано Цолов се размина с подиум за по-малко от обиколка заради инцидент, за който даде подробности в интервю.

Българинът се класира на седмо място в квалификацията за състезанието и според обърнатата решетка бе четвърти в квалификацията, където направи бързо изпреварване за третото място. Той държа подиум позицията до последната обиколка, когато бе изтласкан от съперник и финишира десети.

2025 FIA FORMULA 2 - QATAR FEATURE RACE PROVISIONAL RESULT 🇶🇦



1. Victor Martins

2. Leonardo Fornaroli

3. Alex Dunne

4. Arvid Lindblad

5. Sebastian Montoya

6. Richard Verschoor

7. Nikola Tsolov

8. Roman Stanek

9. Dino Beganovic

10. Luke Browning

11. Jak Crawford

"Състезанието реално вървеше много добре, съвсем до края, до последната обиколка, където на последния сейфти кар напомпах спирачките прекалено много и почна да кипи течността в тях.", заяви родният представител. Това е довело до отказ на спирачния педал: „Педалът на спирачките не работеше на рестарта и това ме накара да съм по-консервативен в последния и първия завой на спиранията. И да, бях атакуван и всичко беше последствие на това.“

Днес Цолов започна седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиция за първи път в третата обиколка и се смъкна на седмо място, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така Цолов стигна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен (Франция, ART Grand Prix).

Втори в днешното състезание стана Леонардо Форнароли (Италия, Invicta Racing), който стана шампион още в дебютния си сезон във втората по сила автомобилна надпревара. През 2024 той бе първенец и във Формула 3.

