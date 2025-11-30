Спорт:

Историческо! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2! Българинът с крайно любопитно разкритие

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през 2026 година. Пилотът на Кампос Рейсинг спечели седмо място в състезанието за Гран при на Катар. Това само допълва прекрасния му дебютен уикенд. Ден по-рано Цолов се размина с подиум за по-малко от обиколка заради инцидент, за който даде подробности в интервю.

Цолов спечели седмо място в състезанието за Гран при на Катар

Българинът се класира на седмо място в квалификацията за състезанието и според обърнатата решетка бе четвърти в квалификацията, където направи бързо изпреварване за третото място. Той държа подиум позицията до последната обиколка, когато бе изтласкан от съперник и финишира десети.

"Състезанието реално вървеше много добре, съвсем до края, до последната обиколка, където на последния сейфти кар напомпах спирачките прекалено много и почна да кипи течността в тях.", заяви родният представител. Това е довело до отказ на спирачния педал: „Педалът на спирачките не работеше на рестарта и това ме накара да съм по-консервативен в последния и първия завой на спиранията. И да, бях атакуван и всичко беше последствие на това.“

Днес Цолов започна седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиция за първи път в третата обиколка и се смъкна на седмо място, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така Цолов стигна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен (Франция, ART Grand Prix).

Втори в днешното състезание стана Леонардо Форнароли (Италия, Invicta Racing), който стана шампион още в дебютния си сезон във втората по сила автомобилна надпревара. През 2024 той бе първенец и във Формула 3.

Джем Юмеров
