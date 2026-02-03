Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 2 - 8 февруари 2026 г.

Седмичният таро хороскоп за вашата зодия е тук за седмицата от 2 до 8 февруари 2026 г. Тази седмица Слънцето е във Водолей, а Луната ще пътува от Лъв в Скорпион, така че настроението е фиксирано, леко упорито и устойчиво на промени. Преминаваме от желание да бъдем видени към нужда да поддържаме контрол и тези конфликти най-често се срещат във взаимоотношенията.

Двете чаши, обърнати, е вашето колективно таро за седмицата, което предполага, че има дисхармония в партньорствата, особено в любовта. Бъдете внимателни към инатливата си страна и как тя възпрепятства растежа. Може да се чувствате сякаш вие и вашата половинка се движите в две различни посоки. Но все пак може да се намери компромис, ако се отдръпнете и погледнете отвъд собствените си интереси.

Таро картата за Овен тази седмица: Дяволът

Таро картата Дяволът за Овен е за изкушението да правите неща, които сте решили, че не са здравословни за вас. И все пак, част от вас ще ги желае така или иначе.

Тази седмица ще получите урок по самодисциплина, докато се учите да преодолявате натиска от страна на връстниците си или нуждата да следвате сърцето си, особено когато то ви води по грешен път. Избирайте приятелствата си мъдро. Понякога трябва да се дистанцирате от хора, които имат добри намерения, но чиито цели не са в съответствие с вашите.

Вярвай в себе си, че ще постъпиш правилно, дори когато желанието е силно. Стреми се към лично щастие, вместо да се опитваш да угоди на хората.

Таро картата за Телец тази седмица: Седем пентакли, обърната

Телец, Седемте Пентакли, обърната карта Таро, е за разсеяна емоционална енергия. Тази седмица обърнете внимание на разсейването. Вижте моментите, когато трябва да се прегрупирате и вижте защо.

Липсата на фокус може да бъде трудна за контролиране, особено когато много интереси се конкурират за вниманието ви. Помислете за човека, който искате да бъдете. Представете си колко комфортен може да бъде животът, след като сте постигнали целта си.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Умереност

Близнаци, картата таро „Умереност“ е за чакане и самоконтрол. Понякога е добре да си свой собствен шеф на работа и това включва претенции за власт над себе си.

Научавате се да бъдете търпеливи със себе си, докато правите грешки и имате няколко победи. Кривата на обучение тази седмица може да е стръмна, що се отнася до самостоятелната автономност , но вие сте способни да се изкачите до върха.

Таро карта за Рак тази седмица: Осмица жезли, обърната

Рак, тази седмица е свързана с фрустрация, причинена от това, че животът е поставен на пауза. Ще намерите причини да инвестирате енергията си в себе си сега, за да постигнете това, което искате.

Не се ограничавайте, мислейки си, че всичко трябва да се направи само от вас. Вместо това, потърсете подкрепа от семейството, приятелите, социалния си кръг и общността си.

Таро карта за Лъв тази седмица: Шест жезли, обърната

Шестицата жезли, обърната, показва всяка ниска самоувереност, която изпитвате поради неуспех или това, което възприемате като провал. Вместо да се преструвате или да желаете неприятното нещо да не се е случило, Лъв, приемете го като процес на учене.

Никога не знаеш защо се случва един неуспех, докато най-накрая не успееш. Провалите от миналото често те карат да се справиш с много повече неща, отколкото всъщност не са се случили.

Таро картата за Дева тази седмица: Пет мечове

Дева, тази седмица сте фокусирани върху благополучието. Петицата мечове представлява конфликт.

Време е да се включите в режим на търсене на решения и сте призвани да бъдете мъдри в начина, по който се справяте с проблемите. Необходимо е да претеглите плюсовете и минусите на нещата, които сте си поставили за цел.

Таро картата за Везни тази седмица: Колесницата

Таро картата „Колесница“ сигнализира за успех след дълга и трудна битка. Везни, изкушението да се откажете ще бъде силно тази седмица, но нека решимостта ви да успеете бъде още по-силна.

Тази пасивна страна от вас се измества на заден план, докато се учите да стоите здраво на крака и упорито да постигате целите си. Вашите приятели, бивши и дори вие самите, може да се съпротивляват да продължите напред, но ако издържите до края, ще се радвате, че не сте се отказали.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Деветка пентакли

Скорпион, Деветката на пентаклите, се фокусира върху финансовата независимост и всички ползи, които идват с това да бъдеш самостоятелен човек.

Желаете живот, който е самодостатъчен и зависи от вашите доходи. Предпочитате да не получавате помощ от другите в момента. Вместо това искате радостта от упоритата работа и гордостта, която идва с нея.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Императрицата

Таро картата „Императрица“ символизира творческо израстване, Стрелец. Това, което подхранвате и върху което насочвате време и внимание, просперира.

Тази седмица подходете нежно и деликатно към работата си. Покажете любов и нежна грижа за мечтите си. Бъдете мили и внимателни, когато става въпрос за емоциите ви, тъй като те насърчават сърцето ви да продължава да бие.

Таро картата за Козирог тази седмица: Кулата, обърната

Козирог, обърнатата карта таро Кула отваря вратата към възстановяване след труден период. Хаосът може да ви накара да се чувствате безсилни или безпомощни, карайки ви да изглеждате сякаш това, което сте загубили, е всичко, което можете да имате. Тази карта таро обаче показва сезон за преструктуриране на живота ви.

Нещата няма да се върнат към предишното си състояние, но това може да е хубаво нещо. Сега можете да използвате въображението си и да създадете живота на мечтите си.

Таро картата за Водолей тази седмица: Смърт, обърната

Обърнатата карта таро „Смърт“ предсказва необходима промяна, Водолей. Може да се съпротивлявате да правите нещо, в което се чувствате несигурни в момента. Рядко се случва някой да прегърне или свободно да навлезе в непозната територия.

Понякога заместването на това, което знаете, с това, което не знаете, провокира страх от провал и срам. Опитайте се да гледате на този процес като на красиво начало в нова фаза от това кой сте и какъв може да бъде животът.

Таро карта за Риби тази седмица: Две жезли, обърнати

Време е за планиране, Риби. Двойката на жезлите, обърната, показва пропусната възможност, защото не сте се възползвали от момента, в който тя е настъпила.

Може да не сте склонни да се възползвате от предложение поради противоречиви чувства или да получите разрешение от някой друг. Посланието за тази седмица е да не позволявате на нищо (или на никого) да ви спира. Най-добре е да действате, когато настъпи моментът и, ако е необходимо, да го правите безстрашно.