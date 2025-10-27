Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 27 октомври - 2 ноември 2025

Седмичният таро хороскоп за всяка зодия е тук с послание за периода от 27 октомври до 2 ноември 2025 г. Слънцето е в Скорпион до 21 ноември, а Луната ще пътува от Козирог през Овен. Публично може да искаме уединение и да предпочитаме да се съсредоточим върху неща, които трябва да направим, за да завършим годината на висока нота. Емоционално, това е седмицата, в която да се съсредоточим върху работата, професионалните взаимоотношения, социалните мрежи, идентифицирането на скрити заплахи и поемането на водеща роля в личния живот.

Когато вадих карти от тестето тази седмица за колективното таро, от купчината се появиха три: Първата беше Тройката пентакли, която символизира екипната работа, втората беше Асото на чашите, което представлява вдъхновено творчество, и Кралят на мечовете, който е свързан с етичното лидерство. Тези карти таро предполагат, че от колектива се иска хармонично сътрудничество по творчески проекти или начинания със сърце; те могат също да предполагат, че мъдростта и емоционалната автентичност могат да бъдат обединена сила. Сега нека видим какво още е подготвено за всеки астрологичен знак за цялата седмица.

Таро карта на седмицата за Овен: Рицар на чашите

Още: Хороскоп за утре, 28 октомври: Звездите ще се усмихнат на Близнаците, но Рибите ще се набутат между шамарите

Овен, седмичната карта таро на твоята зодия е Рицарят на купите, която символизира креативността и изразяването на твоите артистични таланти. Съветът тази седмица е да избереш хоби, което ти харесва, и да видиш как можеш да се свържеш с други, които обичат да вършат същия вид работа.

Затворете вратата за области от живота си, които не е нужно да правите, за да можете да отделите време за занаята си. Поставете талантите си пред други, по-малко удовлетворяващи дейности, които възпрепятстват потенциалния ви растеж в тази област от живота ви. Разгледайте дълбоко навиците си, за да идентифицирате пречките и да ги преодолеете.

Таро карта на седмицата за Телец: Паж от пентакли, обърнат

Телец, седмичната карта таро на твоята зодия е Страницата на Пентаклите, която символизира финансовото отлагане.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Съветът за тази седмица е да постъпвате правилно, дори когато е трудно. Действията ви отразяват характера ви, затова бъдете човек на думата си. Ако е необходимо, намерете хора, които могат да създадат система за отчетност. Преразгледайте бюджета или премахнете пречките пред икономическите цели, които се надявате да постигнете тази седмица. Разгледайте внимателно навиците си.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Шест мечове, обърната

Близнаци, седмичната карта таро на вашия зодиакален знак е Шестицата мечове, обърната, която символизира застой или неспособност да се освободиш от миналото.

Съветът за тази седмица е да се откажете от очаквания, които може никога да не се сбъднат, и да намерите ресурси и хора, които ще се включат в живота ви. Гледайте напред, особено как да преквалифицирате ума си да приеме реалност, която е много различна от това, което сте си представяли в миналото.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 27 октомври – 2 ноември 2025

Съсредоточете се върху работата си и върху самоусъвършенстването си, за да можете да възстановите самоуважението и увереността си. Създайте нови приятелства и започнете да се наслаждавате на компанията на хора, които ценят вас и това, което предлагате.

Таро карта на седмицата за Рак: Десетка чаши, обърната

Рак, седмичната карта таро на вашия зодиакален знак е Десетката чаши, обърната, която символизира конфликт между членовете на семейството.

Съветът за тази седмица е да се възползвате от партньорства във всички форми, а понякога това може да означава да сте с хора, за които не сте очаквали, че биха могли да бъдат добри бизнес или романтични партньори. Може да откриете, че обичате да учите и да прекарвате време с хора, които са много различни от вас.

Още: Дневен хороскоп за 28 октомври 2025 г.

Таро карта на седмицата за Лъв: Император, обърнат

Лъв, седмичната карта Таро на твоята зодия е Императорът, обърнат, което символизира проблеми с контрола и желанието да отстояваш волята си в дадена ситуация.

Съветът тази седмица е да се съсредоточите върху вътрешното си благополучие и да култивирате навици, които укрепват ума ви. Може да ви е полезно да изучавате как другите се справят с конфликти и да се учите от техния подход.

Помолете други хора за помощ; никога не знаете кой може да има малък трик, който може да промени всичко. Излезте навън и се впуснете в приключения. Едно кратко пътуване, като например бягство през уикенда или шофиране до местния фермерски пазар, може да ви даде спокойствие.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Таро карта на седмицата за Дева: Глупакът, обърнат

Дева, седмичната карта таро на вашия зодиакален знак е обърнатият Глупак, което символизира страх от промяна, който ви пречи да опитате нещо ново, може би що се отнася до любовта или връзката.

Съветът за тази седмица е да прегърнете радостта от живота и да видите, че промяната може да бъде романтична и забавна. Опитайте се да бъдете игриви и да гледате на това, което никога преди не сте правили, като на възможност да разперите криле и да прегърнете живота. Вижте какво крие бъдещето за вас и вашия партньор; говорете за това и планирайте с намерение.

Таро карта на седмицата за Везни: Кулата

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Везни, седмичната карта таро на вашия зодиакален знак за вас е Кулата, която символизира внезапни проблеми.

Съветът за тази седмица е да останете верни на това, в което вярвате. Вашите основни ценности ще ви помогнат да се справите с всяка ситуация, с която се сблъскате. Избягвайте компромиси, когато те нямат смисъл за вас или ви създават стрес.

Бъдете готови да обсъдите проблемите си с човек, на когото държите. Може да откриете, че решението е толкова просто, колкото споделянето на мислите ви и поддържането на отворен ум.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Деветка жезли

Още: След 27 октомври животът на тези 3 зодии излиза от задънена улица

Скорпион, седмичната карта таро на твоята зодия е Деветката жезли, която символизира устойчивост.

Съветът тази седмица е да съобщите желанията и нуждите си на висшата си сила. Много прозрения и мъдрост могат да дойдат от воденето на дневник, медитацията и престоя сред природата. Това е добра седмица да се придържате към това, което знаете, и наистина да се насладите на познати преживявания.

Прегледайте ежедневните си рутини и определете начини да ги подобрите, за да засилите положителните резултати, които вече постигате. Леко подобрение може да бъде важно решение тази седмица.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Паж с мечове,

Още: Обрати и растеж. Годишен хороскоп за 2026 г. Водолей

обърнат

Стрелец, седмичната карта таро на твоята зодия е обърната страница с мечове, която символизира негативната комуникация.

Съветът за тази седмица е да осъзнаете присъщата си ценност и да говорите високо за себе си, особено ако вътрешният ви диалог често ви казва обратното. Започнете да търсите лайф коуч или ментор, който е позитивен и вдъхновяващ към вас. Правете нещо, което ви харесва, което е забавно и игриво.

Таро карта на седмицата за Козирог: Рицар на жезлите, обърнат

Козирог, седмичната карта таро на твоята зодия е Рицарят на жезлите, обърнат наобратно, което символизира разсеяната енергия.

Съветът за тази седмица е да поставите себе си на първо място, за да можете наистина да разберете какво искате да приоритизирате. Външните разсейващи фактори могат да ви лишат от яснота и фокус. Оценете ценностите си и инвестирайте времето и енергията си в тях.

Говорете с приятели, които ви познават добре, и вижте какво според тях бихте могли да направите малко по-различно, въз основа на вашите таланти и умения. Когато е възможно, търсете насоки онлайн, в книги, чрез подкасти и от хора, на които искате да подражавате.

Таро карта на седмицата за Водолей: Осмица пентакли

Водолей, седмичната карта таро на твоята зодия е Осемте пентакли, която символизира развитието на умения.

Съветът тази седмица е да обърнете внимание на извиненията, които често си казвате и които може да ви пречат да правите това, което искате. Ще искате да започнете да се фокусирате върху промени в начина си на живот, за да привлечете нови възможности, социални кръгове и приятелства, които отразяват вашето бъдеще, а не миналото ви.

Напомнете си да цените високо времето и ценностите си. Научете се как да преосмисли негативното мислене и бъдете отворени да оспорите всяко мислене или убеждение, което не отразява бъдещите ви цели.

Таро карта на седмицата за Риби: Кралица на чашите, обърната

Риби, седмичната карта таро на вашия зодиакален знак е Кралицата на чашите, обърната, което символизира прекомерната чувствителност.

Съветът за тази седмица е да обърнете внимание на това как се чувствате, реагирате или реагирате в социални ситуации. Ще научите много за нивата си на чувствителност, докато се местите между компании и се сблъсквате със стресови ситуации.

Бъдете напълно ангажирани в работата , но избягвайте да правите предположения. Задавайте добри въпроси и търсете отговори. Ще откриете няколко неща, за които не сте осъзнавали, които ще ви просветлят.