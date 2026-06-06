Тази отровна медуза има 24 очи: Биолог обясни какво вижда

Първата асоциация за медузите, която много хора имат е, че те желеобразни същества без мозък или кости. Очите и зрението са сред последните неща, с които бихме ги свързали. Еволюционният биолог от университета Рътгерс Скот Травърс сподели в своята рубрика за Forbes някои интересни факти за медузите (Cubozoa), известни още като кубомедузи. Той разкри, че тези медузи имат не две, не четири, а 24 очи.

Зрението на медузите

Травърс отбелязва, че медузите имат очи с различна форма и са обърнати в различни посоки. Нещо повече, те дори изпълняват различни функции.

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Биологът пояснява, че медузите не се нуждаят от толкова много очи за по-добро зрение. Вместо да функционират като единна зрителна система, очите им работят като „екип от специалисти“, всеки от които събира своя собствена порция информация за околния свят.

Травърс обяснява, че тези медузи са активни плувци, способни да развиват висока скорост и прецизност при плуване.

Освен това, много видове медузи притежават силна отрова, отделяна чрез жилещи клетки, наречени нематоцисти. В някои случаи, особено сред видовете, открити в Индо-Тихоокеанския регион, отровата е достатъчно опасна, за да нарани сериозно или дори да убие човек.

Както отбеляза биологът, отровата далеч не е основната характеристика на медузите. Проучване от 2010 г. установи, че те имат четири сензорни структури, известни като ропалии. Те са разположени по ръба на чадъра, а всяка ропалия съдържа шест очи.

Интересното е, че всеки чифт очи при медузите тип „кутия“ е различен. Лещовидните очи образуват изображения и наподобяват очите на други животни. Долните лещовидни очи са подобни по основна структура на горните лещовидни очи, но са обърнати в различна посока.

Други групи очи са с много по-проста физиология: те включват две ямковидни очи и две цепнатини. И двете нямат сложната оптика за формиране на образа, характерна за лещовидните очи, подчертава Травърс.

Биологът отбелязва, че всеки ропалиум съдържа едно горно лещовидно око, едно долно лещовидно око, две ямковидни очи и две цепковидни очи. Тази подредба се повтаря и при четирите ропалиума.

Самите ропалии висят на гъвкави стъбла и действат като махала. Това позволява на очите да поддържат относително стабилна ориентация, независимо как медузата плува или завърта тялото си.

Защо тези медузи се нуждаят от 24 очи? Биологът обясни, че кубомедузите не виждат едно и също нещо с всяко око. Очите с горните лещи са предназначени да наблюдават света над животното, докато очите с долните лещи работят по обратния начин: те се фокусират върху подводния свят.

Очите с ямки са с много по-проста физиология. Учените са открили, че те функционират предимно като детектори на светлина, измервайки общата яркост, а не формирайки пълни, детайлни изображения. Те могат да помогнат на медузата да определи дали е на ярка слънчева светлина или на по-дълбока сянка.

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Биологът обясни още, че функционалността на цепнатините се намира някъде по средата. Необичайната им анатомия предполага, че те предоставят ограничена пространствена информация, но все пак са способни да откриват контрасти, ръбове и ориентационни визуални сигнали в специфични части на зрителното поле. Травърс подчерта, че 24-те очи заедно осигуряват на медузата многопластова сензорна система.

Най-тежката медуза в света

IFLScience вече съобщи коя е най-тежката медуза в света - това е лъвската грива (Cyanea capillata). Според Книгата на рекордите на Гинес, лъвската грива тежи приблизително 1 тон.

Само пипалата на лъвската грива могат да достигнат 30,5 метра дължина, сравнима с дължината на най-голямото животно, живяло някога на Земята – синия кит. Тази медуза използва пипалата си за улов на голямо разнообразие от същества, включително малки риби и дори други медузи.

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