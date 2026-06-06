"Прокуратурата спира да е "бухалка" или "чадър": Ваня Стефанова обеща разплитане на горещите казуси

В първото си телевизионно интервю като временно изпълняващ функциите главен прокурор, Ваня Стефанова очерта ясен приоритет за своя шестмесечен мандат - възстановяване на доверието в държавното обвинение чрез професионализъм, диалог и работа по доказателства, а не по "списъци с имена". Пред БНТ тя бе категорична, че прокуратурата не трябва да се влияе от медиен натиск или обществени очаквания за "показни акции", а да се води единствено от закона.

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Нито бухалка, нито чадър

Стефанова призна, че през последните години институцията е била обект на остри критики, бидейки обвинявана едновременно в репресия и в "опъване на политически чадъри" над силните на деня.

"Прокуратурата не трябва да бъде нито едно от двете. Тя не работи по списъци с имена, изготвени в телевизионни студия или социални мрежи. За мен е важен стилът на работа – по-малко шум и повече работа, която да издържи в съда", заяви тя.

Тя подчерта, че при наличие на доказателства, никой – независимо от политическата си окраска или пост – няма да бъде пощаден.

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Разплитане на мрежите за влияние

Основен акцент в интервюто бяха т.нар. мрежи за влияние, свързани с фигури като Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото. Според Стефанова тези казуси са нанесли най-сериозни щети върху имиджа на съдебната система.

Стефанова потвърди, че работата по досъдебните производства срещу Петров и Божанов е активирана и се провежда в тясно сътрудничество с ГДБОП.

Тя бе категорична, че магистратите, чийто интегритет е безвъзвратно загубен, нямат място в системата.

Горещите казуси

Изпълняващият функциите главен прокурор потвърди, че до края на деня ще подпише искането за екстрадиция на бившият директор на ББР Стоян Мавродиев от Сърбия, където той бе задържан по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери.

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Стефанова посочи, че разследването за незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна е комплексно и обхваща не само незаконни строежи, но и потенциална организирана престъпна дейност и пране на пари. Тя подчерта, че институциите в община Варна също дължат отговори за липсата на предприети мерки още през 2024 г.

Прокуратурата е започнала проверка и относно твърденията, че прокурор Бисер Михайлов, баща на задържания Васил Михайлов, е помагал за покровителството на сина си. Стефанова заяви, че ако се потвърди етично нарушение, тя ще поиска най-тежкото дисциплинарно наказание, дори ако наказателната отговорност е трудно приложима поради роднинската връзка.

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Реформата и бъдещето

На въпрос за продължителността на управлението си и очакванията за реформи, Стефанова беше реалист: "За шест месеца не може да се реформира една система, но може да се покаже воля за това". Тя подчерта, че за прокуратурата е жизненоважно да има легитимен титулярен главен прокурор, избран след реален дебат от нов Висш съдебен съвет, което да сложи край на периода на "институционално безвремие".

Ваня Стефанова призова колегите си магистрати към спокойствие и независимост, обещавайки им среда, в която професионалните решения се вземат без страх от кариерни последици.