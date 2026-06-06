Подводница откри скрит свят под ледовете на Антарктида и изчезна безследно

Подводен робот, изпратен под ледения шелф Дотсън в Западна Антарктика, откри странен скрит пейзаж, издълбан в леда отдолу, след което изчезна под същия замръзнал шелф по време на мисията си за връщане, съобщава econews.

Подводницата, която изчезна в Антарктида

Подводницата, наречена Ран, картографира тераси, канали, разширени пукнатини и капковидни ями, които спътниците не можеха да видят от космоса.

„Тези открития са значителни, защото бъдещето на Антарктида може да се реши в долната част на ледения шелф. Картите на Ран показват, че топенето не се случва в един прост, равномерен слой. Вместо това, топлата океанска вода прорязва леда по различни начини, в зависимост от теченията, пукнатините и скритите канали, което означава, че някои компютърни модели може все още да пропускат важни детайли“, добавят учените.

„Ран“ е автономно подводно превозно средство, яркооранжева роботизирана подводница, проектирана да действа там, където хората и конвенционалните плавателни съдове не могат. По време на експедицията през 2022 г. тя е изминала близо 1000 километра под ледения шелф Дотсън и е проникнала на 17 километра в тъмна кухина под плаващия лед.

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„Това не е малко пътешествие. Под стотици метри лед, GPS и радио сигналите не могат да насочват кораба в реално време, така че Ран трябваше да следва предварително програмирани маршрути и да разчита на акустична навигация, за да намери пътя си обратно. Какво може да се обърка на такова място? Много“, поясняват учените.

През януари 2024 г. учените се завърнаха в Дотсън, за да повторят изследването и да наблюдават как се е променил ледът. Ран успя само едно гмуркане, преди да не успее да се появи на повърхността на мястото на срещата, а търсенията с акустични инструменти, хеликоптери и дронове не дадоха резултати. В същото време, преди да изчезне, „Ран“ изпрати данни.

„Използвайки сонар, насочен нагоре, той картографира около 54 квадратни мили от долния ледников шелф Дотсън, давайки на изследователите първия подробен поглед върху обширни участъци от скритата основа на ледника“, отбелязва статията.

Както се оказа, ледът не е с гладка повърхност. В някои райони има стъпаловиден пейзаж с тераси, подредени една над друга. В други подводницата открива по-гладки, ерозирали повърхности, канали и мистериозни вдлъбнатини с форма на сълза.

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Анна Волин, професор по океанография в университета в Гьотеборг и водещ автор на изследването, сравни пейзажа с виждането на обратната страна на Луната за първи път.

„Като изпратихме подводница в кухината, успяхме да получим карти с висока резолюция на долната страна на леда“, отбелязва тя.

По този начин данните от Ран ще помогнат да се обясни защо западната част на ледения шелф Дотсън се топи по-бързо от източната част. По-силните подводни течения могат да донесат повече топлина на леда, докато по-бавно движещите се зони развиват различни модели на топене с течение на времето.

Междувремнно учените съобщават за нова опасност, която е надвиснала над Антарктида - тя може да загуби леда си не само поради затоплящия се въздух, но и поради океанските процеси. Според последни изследвания топлите дълбоки води постепенно се приближават до ледените шелфове на континента. Така наречената полярна дълбоководна вода е източникът на проблема. Тя представлява относително топло океанско течение, което обикновено се задържа на дълбочина около 500 метра от ледените шапки. Според учените силните ветрове в Южния океан все повече изтласкват тази вода по-близо до повърхността.

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