Кабинетът "Радев":

Социалните мрежи посочват предполагаем виновник за тежката катастрофа в София

06 юни 2026, 10:12 часа 1096 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Катастрофи в София
Социалните мрежи посочват предполагаем виновник за тежката катастрофа в София

В социалните мрежи се появиха публикации, в които потребители посочват евентуалната самоличност на един от шофьорите, причинил тежката катастрофа с три жертви в София в петък вечерта. Важно е да се отбележи, че към този час от МВР и СДВР не са предоставили официално потвърждение, нито са обявили инициалите на участниците в инцидента. Нито един от задържаните за адската катастрофа след гонка не си признават, че са карали.

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Припомняме, че трагедията се случи на 5 юни малко след 19:00 часа на Челопешко шосе. Има и много ранени, които са настанени в различни столични болници, а част от тях са в критично състояние.

По информация на разследващите шофьорите на двете коли са карали с над 150 км./час. Двата автомобила са участвали в гонка преди фаталния сблъсък. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се врязва почти изцяло в него. Ударът е толкова тежък, че млад мъж от пътниците загива на място. Малко по-късно издъхва и друг млад мъж от пътниците, който се е прибирал от работа. Все още няма подробна информация за третия издъхнал.

Кой е евентуралния шофьор на една от колите, участвали в гонката, завършила с адска катастрофа с жертви, може да видите ТУК.

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Катастрофа жертви полиция гонка Челопешко шосе
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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