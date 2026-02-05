Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари 2026 г. носи големи промени - какво очаква всяка зодия

Козирози, затъмнението пряко влияе върху вашите пари, лични ресурси и ценности. Слънцето и Луната в края на Водолей преминават през вашия втори дом, докато Уран е от пета квадратура и повдига темата за творчеството, децата, любовта и рисковете. Това може да означава промяна в източниците на доходи, преговори за заплати, нови предложения за работа, но също така и решение да не работите повече под себестойността си или в договореност, която не уважава вашите усилия. Водолеи, този период може да бъде много интензивен, чувствате, че сте уморени от очакванията на другите хора и че искате да живеете в съответствие с това, което наистина сте, дори това да означава, че някои взаимоотношения или структури ще се променят.

Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. ще се случи по време на Новолуние във Водолей, то е пръстеновидно затъмнение, Слънцето и Луната са на 28°50′ Водолей. Това затъмнение предвещава нов цикъл от затъмнения по оста Лъв-Водолей от 2026 до 2028 г., въпреки че лунните възли все още са по оста Риби-Дева.

Най-важният аспект е квадратурата с Уран около 27° Телец. Уран все още е в крайностите на Телец през 2026 г. и преминава в Близнаци едва през април, така че по време на затъмнението той образува точно напрегнат аспект със Слънцето и Луната. Това е моментът „Писна ми от старото аз“, особено във всичко, свързано с пари, тяло, навици, сигурност, но и начина, по който работим и печелим.

Управителят на Водолей, Сатурн, навлиза в Овен няколко дни по-рано и е почти в точен съвпад с Нептун там, на около 0-1° Овен - това е известният съвпад Сатурн-Нептун на глобално ниво, който затваря точно на 20.02.2026 г. Така че, затъмнението е под пряката вибрация „Току-що влязох в нова глава“ на това сливане: граници, институции и идентичности се стопяват и едновременно с това се предефинират.

На заден план са и Плутон в началото на Водолей (приблизително 3–4°), който от известно време извършва дълбоко ребрандиране на колектива; Уран в 27° Телец, в квадратура със затъмнението, все още силен по посока след стационирането си в началото на февруари; Юпитер ретрограден в средата на Рак, повдигащ историята за дома, корените и емоционалната сигурност; Меркурий и Венера в Риби, което придава на цялата картина подчертана чувствителност, емпатия и посланието, че само разумът не може да обясни всичко.

Така че това е новолуние + слънчево затъмнение във Водолей в квадратура с Уран в Телец, управляван от Сатурн и Нептун в самото начало на Овен, с Плутон във Водолей и Юпитер в Рак. Това е комбинация, където темите за колективното срещу индивидуалността, свободата срещу сигурността, системата срещу реалния живот, новото аз срещу старите договори и навици са много ясно видими.

Ето какво може да очаква всеки отделен знак.

Овен

За Овен, Слънцето и Луната на 28–29° Водолей попадат в полето на приятели, екипи, мрежи и дългосрочни планове, докато квадратурата с Уран на 27° Телец докосва зоната ви на доходи и лични ресурси. Освен това, Сатурн и Нептун преминават през първия ви слънчев знак в самото начало на Овен, променяйки вашия самообраз в дългосрочен план.

На практика това изглежда като период, в който изведнъж става ясно кой от вашия кръг наистина върви с вас в бъдещето. Някои проекти, групови истории или приятелства, които са се основавали на ентусиазъм, а не на реален обмен, сега се пукат по шевовете.

От бизнес гледна точка, можете да осъзнаете, че все още печелите пари от стария модел, докато сърцето ви влече към нещо ново - различен екип, онлайн работа, някаква „нестандартна“ версия на плавателен съд.

Парите и сигурността са основните аргументи срещу промяната, но Уран във вашата финансова зона показва, че земята така или иначе се тресе от известно време. Здравето реагира на хронично пренапрежение и прекомерни социални задължения - нервната система ви моли да намалите контактите с хора и планове, които отдавна са спрели да ви карат да се чувствате живи.

Телец

За Телец затъмнението е пряко свързано с областта на кариерата и обществената роля. Слънцето и Луната в края на Водолея са високо във вашата карта, докато Уран в Телец ги образува квадратура, събуждайки нуждата най-накрая да направите хода, който отлагате от дълго време.

Сатурн-Нептун в Овен се оттегля във вашата дванадесета зона и от заден план разрушава стари страхове и невидими договори, които са ви държали на същата работа или същата роля.

На работното място може да има промяна в структурата, шефа или статуса, или просто вътрешно щракване: „Вече не така.“ Някои Телци ще почувстват нуждата да станат независими или да се насочат към работа, която е по-свободна, по-онлайн, свързана с хора и общности по воден начин. Други ще останат в същата система, но с по-ясни граници и различна роля.

Уран във вашия знак от години прави „основен ремонт“ на идентичността си и сега, чрез затъмнение, това се отразява на публичния ви имидж. Във финансово отношение са възможни неуспехи - преговори за заплата, промяна в източника на доходи, инвестиции или разходи, свързани със смяна на работата. Здравето ви бързо ще покаже дали налагате старата си рутина само защото се страхувате от неизвестното.

Близнаци

Близнаците получават затъмнение в зоната на хоризонта – деветия дом – където се намират теми за учене, пътуване, обучение, вярвания и обща житейска философия. Слънцето и Луната в края на Водолея, в квадратура с Уран във вашата дванадесета зона, създават атмосфера, в която старите ментални модели и подсъзнателните страхове престават да имат еднаква сила.

Може да се появи възможност за учене, работа в чужбина, преместване или пътуване, която буквално ще промени възгледа ви за живота. Също толкова е възможно да има внезапен разрив с институция, вяра в система или връзка с ментор.

Сатурн и Нептун в началото на Овен активират вашето поле от приятели и колектива: бавно спирате да вярвате на историите, разказвани от групата, и започвате да търсите собствените си истини.

На работа това може да означава, че вече не искате да правите нещата само защото „винаги са били такива“. Може да решите да се специализирате, да промените бранда си или да излезете публично с различен глас. Здравето на Близнаците е силно свързано с психическото напрежение – ако попивате твърде много новини, дебати и драми на други хора, тялото ще го покаже чрез безпокойство, тревожност и безсъние.

Рак

Ракът усеща това затъмнение през осми дом – споделени ресурси, кредит, наследство, психологическа дълбочина и интимност. Слънцето и Луната в края на Водолея в квадратура с Уран в Телец откриват много конкретна история за парите и енергията, която споделяте с другите, докато ретроградният Юпитер в Рак засилва фокуса върху собствените ви нужди, защита и граници.

Може би става въпрос за ипотека, наследство, работа на партньора ви, издръжка или инвестиции - нещо изисква ново споразумение.

Сатурн-Нептун в Овен се изкачва до върха на вашата карта и на заден план променя картината на вашата кариера и призвание; затъмнението сега показва доколко тази промяна е свързана с начина, по който споделяте властта, отговорността и ресурсите с другите.

В отношенията се повдигат теми за доверие, контрол, ревност, тайни. Където има истинска близост, този период може да доведе до задълбочаване на връзката; където всичко се е основавало на страх и мълчание, нещата излизат на повърхността. Здравето реагира чрез хормони, храносмилане, сън и общи енергийни нива – тялото сигнализира много ясно къде носите чуждия товар.

Лъв

За Лъв, затъмнението се случва срещу знака – в седми дом – и насочва вниманието към всички важни взаимоотношения: партньорства, бракове, бизнес сътрудничество, открити „съюзници“ и „противници“. Слънцето и Луната на 28–29° Водолей стоят там, където са хората „срещу вас“, а квадратурата с Уран на 27° Телец допълва историята за напрежението между личния живот и кариерата.

Може да има честни разговори, които висят във въздуха дълго време. Някои връзки преминават в нова фаза - съвместен проект, преместване, брак - други достигат до момент, в който е ясно, че разликата в нуждите вече не може да бъде игнорирана.

Сатурн-Нептун в Овен активира вашата девета зона, така че едновременно с това променяте вярвания, мироглед, може би въвеждате духовна работа или учене в ежедневието.

На работното място взаимоотношенията с клиенти, партньори и колеги преминават през филтър: с кого наистина искате да работите и от кого просто се страхувате да си тръгнете, защото се притеснявате какво ще кажат другите. Здравето на Лъв често говори през сърцето и гърба, но също и чрез нивото на радост в живота - ако дълго време сте се ограничавали, за да „оцелеят“ взаимоотношенията, това ще се усети много силно сега.

Дева

Дева получава затъмнение в зоната на работата, рутината и здравето – Слънцето и Луната в края на Водолея преминават през вашия шести дом, докато Уран в Телец образува квадратура с деветия и ви принуждава да разширите представата си за това как искате да живеете.

В бизнеса това е време, когато неустойчивите графици, лошата организация и отношенията с колеги, които ви изтощават, стават неприемливи. Може би екипът, шефът, мястото на работа или видът задачи се променят. Може да решите, че вече няма да се „чупите“ за всеки детайл, ако никой не го уважава.

Сатурн-Нептун в Овен се движат през вашата осма зона и променят начина, по който споделяте ресурси и енергия в дългосрочен план; затъмнението в шести дом показва доколко вашето здраве и работен ритъм са обвързани с тази история.

Здравето не е странична тема тук. Тялото реагира много ясно на хроничния стрес: храносмилане, кожа, нервна система, безсъние, хормони. Време е да пренастроите навиците си - не като „новогодишно обещание“, а като реална промяна в системата, в която живеете. В отношенията е ясно кой уважава вашите граници и кой разчита на вас да правите всичко.

Везни

За Везните затъмнението осветява полето на любовта, децата, творчеството и всичко, което наистина ги прави щастливи. Слънцето и Луната в края на Водолей преминават през пети дом, а квадратурата към Уран в Телец докосва зоната на споделените ресурси, дълбоката интимност и психологическите теми.

В любовта могат да настъпят много специфични повратни точки: неочаквано пристигане на нов човек, навлизане на съществуваща връзка в нова фаза или решението вече да не инвестирате сърцето си там, където получавате трохички.

Проблеми, свързани с децата – вашите собствени или на някой друг – също могат да се окажат на фокус. Сатурн-Нептун в Овен преминава през вашия седми дом на взаимоотношенията, така че така или иначе сте в период на дългосрочно преструктуриране на партньорството си; това затъмнение показва колко важна е радостта (или липсата ѝ) във всичко това.

На работното място може да се отвори място за някой от вашите таланти – творчески проект, хоби, нещо, което правите „за душата“, може бавно да намери своето място в кариерата ви. Парите и инвестициите, особено съвместните, са част от пакета: възможни са разговори за заеми, споделени разходи и риск. Здравето е обвързано с нивото на удовлетвореност от живота – когато постоянно се отказвате от желанията си, тялото ви не може да го понесе дълго.

Скорпион

Скорпионът усеща това затъмнение в най-интимната част на картата – четвъртият дом на дома, семейството и вътрешната основа. Слънцето и Луната в края на Водолея преминават през тази област, докато Уран в Телец от противоположния дом на партньорствата образува квадратура, носейки неочаквани движения от други хора.

Може да има преместване, промяна в домакинството, важен разговор с родителите, децата или партньора ви. Може да осъзнаете, че пространството, в което живеете, вече не ви подхожда, че отношенията в къщата се нуждаят от нови правила или че семейни истории, предавани от години, вече не бива да ръководят живота ви.

Сатурн-Нептун в Овен преминават през вашия шести дом на работа и здраве, така че ежедневието ви също се променя едновременно - вашият график, начинът ви на работа и грижата за тялото ви.

В отношенията, Уран в партньорство може да доведе до внезапни решения от страна на другата страна: смяна на работата, преместване, желание за повече свобода или по-ясни граници. Всичко това пряко влияе върху представата ви за сигурност. Здравето ви ще реагира, ако продължите да се опитвате да държите всичко под контрол: напрежението, храносмилането, репродуктивната система и нервите са подложени на по-голямо натоварване, особено ако потулвате това, което наистина ви ядосва.

Стрелец

За Стрелец затъмнението попада в трети дом – комуникация, контакти, ежедневна информация, братя и сестри, съседи – докато Уран в Телец е в квадратура с шестия дом на работата и здравето.

Може да започнете нов писателски проект, лекция, подкаст, социални медии или най-накрая да решите да промените начина, по който общувате ежедневно: по-малко безполезна кореспонденция, по-фокусирани разговори. Може да има и промени в отношенията ви с братя и сестри или съседи – по-честен разговор, нова динамика или нужда от по-ясни граници.

На работното място, Уран в работната зона показва, че настоящият ритъм е труден за поддържане. Затъмнение в трети дом говори за психическо натоварване: твърде много имейли, срещи, съобщения и „спешни“ заявки изяждат енергията ви. Сатурн-Нептун в Овен преминават през пети дом и в дългосрочен план изискват да живеете повече от сърцето си; сега това се проявява чрез въпроса: с кого и за какво искате да говорите всеки ден.

Здравето за Стрелец е свързано предимно с движение и облекчаване на стреса. Ако седите по цял ден, отговаряте на съобщения и след това се чудите защо сте празни вечер, това затъмнение ще го разкрие много ясно.

Козирог

Козирогът има затъмнение директно в областта на парите, личните ресурси и ценностите. Слънцето и Луната в края на Водолей преминават през втори дом, докато Уран е в квадратура от пети и повдига история за творчество, деца, любов и рискове.

Това може да означава промяна в източника на доходи, преговори за заплата, нови предложения за работа, но също така и решение да не работите повече под себестойността си или в договореност, която не уважава вашите усилия. Сатурн-Нептун в Овен преминава през вашия четвърти дом и основа: на заден план чувството за сигурност, семейната динамика, историята за „откъде идвам и какво нося на гърба си“ също се променя.

Финансовите решения сега много ясно отразяват тези по-дълбоки процеси.

В отношенията могат да бъдат повдигнати всички теми, свързани с парите и ценностите: кой колко допринася, какво се подразбира, какви неизказани оплаквания съществуват. Уран в пети дом ви напомня, че сте достигнали точка, в която желанието за радост, творчество, любов и спонтанност вече не може да бъде постоянно на изчакване. Здравето говори чрез хронична умора, скелет, стави, гръбнак – навсякъде, където сте поемали повече тежест, отколкото е реалистично.

Водолей

Водолей е в епицентъра на историята. Затъмнението е във вашия знак, в първи дом, точно в края на Водолей, редом с Плутон в ранните градуси на същия знак и в квадратура с Уран в Телец във вашия четвърти дом.

Това е лично нулиране: начинът, по който възприемате себе си, тялото си, идентичността и ролята си, се променя. Може да почувствате силна нужда да промените външния си вид, стила, начина си на работа и дори мястото, където живеете. Уран в зоната на дома и семейството говори за промени в дома - преместване, ремонт, промяна на състава на семейството или динамиката под един покрив. Всичко, което е било „приемано за даденост“ във вашата основа, сега идва на масата.

Сатурн-Нептун в Овен преминава през третия ви дом и променя начина, по който мислите и общувате в дългосрочен план. Марс е част от небето на Водолей през февруари и допълнително ви изпълва с адреналин, но и с нервна енергия. Ето защо този период може да бъде много интензивен: чувствате се сякаш сте се наситили на очакванията на другите хора и искате да живеете в съответствие с това, което наистина сте, дори това да означава, че някои взаимоотношения или структури ще се променят.

Здравето е чувствително към стрес и нервната система; важно е тялото да получава подкрепа за настъпващите промени, а не просто да страда.

Риби

Риби получават затъмнение в дванадесетия дом – областта на подсъзнанието, завършванията, оттеглянията и всичко, което обикновено не виждаме в началото, но контролираме отвътре. Слънцето и Луната в края на Водолей стоят във вашия „вътрешен фон“, докато Уран в Телец образува квадратура с третия дом на ежедневната комуникация, мислите и информацията, която консумирате.

Сатурн и Нептун навлизат във втория ви дом на парите и ценностите в самото начало на Овен, променяйки начина, по който възприемате себе си и това, което смятате за истинска стойност в дългосрочен план. В същото време Меркурий и Венера в Риби преминават през вашия знак, засилвайки вашата чувствителност, интуиция и нужда от по-спокоен ритъм в живота.

На практика това е период, в който един цикъл тихо се затваря. Може би се отдалечавате от хора, навици, работа или задължения, които ви държат в състояние на постоянно изтощение. Може би осъзнавате, че вече не можете да игнорирате сигналите на тялото и психиката си. В комуникацията затъмнението ви моли да бъдете избирателни по отношение на това, което допускате в психическото си пространство – по-малко драма, новини и проблеми на други хора, повече тишина, сън, терапия, творчество.

В отношенията връзките, които са свързани повече със стара болка, отколкото със сегашна близост, могат спонтанно да се освободят. Здравето сега търси пространство за възстановяване: нервната система, имунитетът, дългосрочната умора – всичко това показва колко дълго сте се напъвали отвъд границите си.