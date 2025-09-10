Таро хороскоп за 11 август

Научете какво ви очаква този четвъртък, 11 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Съд, обърната

Овни, понякога оставяш личните си нужди настрана, за да се съсредоточиш върху дългосрочна цел, а след това времето минава и ти не си живял истински. Днешната карта таро, обърнатата наопаки, е напомняне да позволиш на логиката да управлява мислите и действията ти.

Ако чуете хора да ви казват да си вземете почивка или да се откажете от това, което правите, защото може да почака до утре, обмислете внимателно мнението им.

Може да забележат, че преуморявате; може да си мислите, че това е признак на продуктивност. Не забравяйте да се запитайте, когато работите, до каква степен?

Днешната карта таро за Телец: Две пентакли

Телец, едно нещо, в което си много добър, е да управляваш много проекти едновременно. Твоята всеотдайност и ангажираност са безупречни.

Вие сте човек, към когото се обръщат, защото сте заслужили тази позиция в света. Двойката на пентаклите обаче ви кани да видите как управлявате личното си време.

Позволявате ли на работата си да се промъква в области, в които не би трябвало? Не забравяйте да спазвате точно същите твърди граници у дома, които поддържате в офиса и в личния си живот. Можете да имате успех и в двете области.

Днешната карта таро за Близнаци: Паж чаши, обърнат

Близнаци, ти си смятан за вечно младата зодия. Може би не осъзнаваш колко си млад по душа, но толкова често именно твоята детска прилика те прави толкова издръжлив и игрив.

Посланието на днешната карта таро е да разпознаете кога е време да узреете. Не бива да позволявате на старите навици да влияят на бъдещето ви, ако го правят по безполезен начин. Времето, присъствието и осъзнаването на ситуацията са важни за живота ви.

Днешната карта таро за Рак: Асо на жезлите

Рак, имаш толкова много да предложиш на света и често криеш потенциала си. По време на днешния ти хороскоп с карти таро, Асо на жезлите, е добре да си спомниш кой си.

Познаването на себе си ще ви помогне да останете свързани с целта и мечтите на живота си. Когато имате моменти, в които нещата не се усещат както трябва, това е знак да насочите вниманието си към себе си.

Щастието и нещастието говорят на един и същ език. И двете ви казват по кой път сте и какво трябва да направите след това.

Днешната карта таро за Лъв: Седем пентакли, обърната

Лео, всеки понякога се изтощава. Когато работиш супер усилено за дадена цел и го правиш дълго време, можеш да се умориш. Нуждата от почивка е човешка и трябва да бъде уважавана. Не е нужно постоянно да се насилваш да доказваш нещо на света. Човекът, когото се опитваш да впечатлиш, в крайна сметка си ти самият.

От 11 септември ще искате да бъдете предпазливи, когато става въпрос за харчене за разрешаване на проблеми. Ще ви създадат ли повече работа разходите в неподходящ момент? Запитайте се дали това, което правите сега, е необходимо или дали може да бъде достатъчно добро.

Днешната карта таро за Дева: Осмица чаши, обърната

Дева, ти си склонна да не харесваш промените, освен ако те нямат смисъл. Предпочиташ да не правиш нищо, освен ако действието, което предприемаш, не добавя стойност или не предлага решение на проблем. Но днешната карта таро, Осем чаши, обърната, ти напомня да използваш стреса като мотиватор.

Може да се чувствате неудобно с нещата и да смятате, че промяната е неизбежна. Бъдете отворени за това, което вселената ви разкрива, дори ако в този момент времето не ви се струва подходящо.

Днешната карта таро за Везни: Две мечове, обърнати

Везни, има едно нещо, което не харесваш повече от всичко, а именно чувството, че си заседнал в коловоз, особено във връзките си. Така че, когато приятел ти направи предложение, може да не си решил дали да го последваш.

Трудно е да знаеш какво да правиш днес, особено ако не си обмислил/а сериозно дадена ситуация. Днешният съвет е да отделиш време, за да обмислиш чувствата си и да решиш какво трябва да направиш, вместо да чакаш.

Днешната карта таро за Скорпион: Деветка жезли

Цялата тази интензивност вътре в теб, Скорпионе, е там с причина. Ти притежаваш сила, смелост и постоянна енергия, които те правят сила на природата. Спомни си кой си и разбери защо правиш нещата, които правиш.

Защото на 11 септември, според картата таро „Деветката жезли“, може да се сблъскате с несгоди и да искате да се откажете, вместо да се борите за мечтите си. Не правете това, Скорпионе. Придържайте се към целите си, особено когато времената станат трудни. Вие сте създадени такива, каквито сте, с причина.

Днешната карта таро за Стрелец: Десетка мечове, обърната

Стрелец, ти си толкова честен, когато размишляваш върху житейските си преживявания. Това чувство за автентичност е това, което прави днешната карта, обърнатата Десетка мечове, толкова специална за теб.

Става въпрос за това да се освободите от миналото и да разберете защо се е случило. Може би сте чувствали, че никога няма да преодолеете чувството на тъга, но сте готови да се отдръпнете от мъката и да продължите напред.

Може никога да не забравиш през какво си преминал, но ще вземеш тези житейски уроци и ще ги приложиш на практика с честност и почтеност.

Днешната карта таро за Козирог: Осмица жезли

Козирог, животът се движи толкова бързо и може да е трудно да се разбере какво се случва, когато информацията се съобщава с толкова бързи темпове.

Според днешната карта таро, Осемте жезли, може да сте изложени на риск да се чувствате разсеяни. Когато твърде много неща ви завладеят едновременно, вниманието ви може лесно да се изгуби от информационно претоварване.

От 11 септември, вместо да следвате тенденциите или да оставяте света да решава как да изразходвате енергията си, съсредоточете вниманието си върху това, което сте планирали. Вие отговаряте за времето си, а не за взаимоотношенията си.

Днешната карта таро за Водолей: Крал на пентаклите

Водолей, има време и място за всичко, включително кога и как да бъдеш щедър. Естествено е да даваш, но дори благотворителността изисква малко стратегия, когато споделяш изобилие от неща.

Днешният въпрос от ежедневното таро, Кралят на пентаклите, е: Давате ли правилните неща, за да задоволите съществуващите нужди? Или давате това, което искате да дадете, защото това е удобно за вас? Има разлика и вашите действия трябва да съответстват на това, което ситуацията изисква.

Днешната карта таро за Риби: Четири пентакли

Риби, вие вярвате в чудеса и когато правите неща, е сякаш създавате магия чрез силата на намерението.

Ето защо вашата карта таро, Четири пентакли, е толкова специална за вас. Това е предсказваща карта, разкриваща как вселената ще ви поднесе подарък в близко бъдеще.

Ще спечелите добри неща чрез упорит труд и усилия. Ако копнеете за материална сигурност и чувство за постижение, това, което желаете, ще се прояви в живота ви.