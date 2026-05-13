"Демократична България": От отсъствието ни на Б-9 печели само Путин

"Демократична България" атакува остро решението България да бъде представена на ниско ниво на срещата на "Букурещката деветка" (Б-9), като според коалицията от това печели единствено "режимът на Путин". В своя позиция от обединението определят отсъствието на представители на високо държавно равнище като политически, а не протоколен проблем. Те критикуват президента Илияна Йотова и правителството на Румен Радев за решението нито държавният глава, нито министрите на външните работи и отбраната да присъстват на форума.

"Демократична България" изразява "силна загриженост" от факта, че страната ще бъде представена единствено от посланика ни в НАТО Николай Милков.

На срещата на Б-9 се събират президентите на държавите от Източния фланг на НАТО. Сред участниците ще бъдат още украинският президент Володимир Зеленски и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Според "Демократична България" форумът има ключово значение за сигурността на региона и за позицията на България в Алианса, тъй като ще се обсъждат теми като укрепването на Източния фланг на НАТО, създаването на Център за сигурност в Черно море и бъдещите усилия за постигане на "справедлив мир" в Украйна.

От коалицията подчертават, че именно в момент, когато Европейският съюз се опитва да консолидира обща позиция по войната в Украйна, България демонстрира липса на достатъчна ангажираност.

"Отказът България да участва на необходимото високо равнище в този важен форум, който ще подготви Срещата на върха на НАТО през юли, не е протоколен, а политически въпрос", заявяват от "Демократична България".

Според формацията поведението на управляващите противоречи на заявките им за по-силен глас на България в НАТО и Европейския съюз.

"От това печели единствено режимът на Путин в Москва. Това е в разрез със стремежа на мнозинството българи, които искат едно - силна България в силна Европа", се казва още в позицията.