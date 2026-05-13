Руската армия не може, затова Песков прикани "президента Зеленски" да изтегли ВСУ от Донбас. Полша чака F-35 (ВИДЕО)

13 май 2026, 15:27 часа
"За да има прекратяване на огъня и да има коридор за мирни преговори, както каза "президентът" (демек руският диктатор Владимир Путин) още през юни 2025 година, президентът Зеленски трябва да изтегли украинската армия, да прекрати огъня и да напусне територията на Донбас, да напусне "руските региони". Когато е прекратен огънят, двете страни може да започнат спокойно преговори, които ще бъдат много сложни". Това заяви говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков. С други думи, нищо ново под слънцето с изключение на обръщението към Зеленски от официален Кремъл - вече е "президент", след като месеци наред и Путин, и пешките му внушаваха, че не е легитимен държавен глава на Украйна - ОЩЕ: От "наркоман" до "г-н Зеленски": Путин усеща, че украинският котлон пари (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно, Reuters съобщи, че поредна руска рафинерия е спряла работа - в Перм. Защо? Защото далекобойните украински дронове и нанесоха такива щети, че е нужен сериозен ремонт - поне няколко седмици.

На този фон, Полша обяви, че нейната военновъздушна база Ласк е готова да приеме първите изтребители F-35 от Съединените щати по-късно този месец. Варшава поръча 32 изтребителя пето поколение F-35A по сделка за 4,6 милиарда долара, наричайки пристигането на самолетите "смяна на поколенията" за военните способности на Полша. "Изглежда, че Полша сериозно преминава от режим "защита на границата" към режим "дори не си го мисли", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Ивайло Ачев
