"За да има прекратяване на огъня и да има коридор за мирни преговори, както каза "президентът" (демек руският диктатор Владимир Путин) още през юни 2025 година, президентът Зеленски трябва да изтегли украинската армия, да прекрати огъня и да напусне територията на Донбас, да напусне "руските региони". Когато е прекратен огънят, двете страни може да започнат спокойно преговори, които ще бъдат много сложни". Това заяви говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков. С други думи, нищо ново под слънцето с изключение на обръщението към Зеленски от официален Кремъл - вече е "президент", след като месеци наред и Путин, и пешките му внушаваха, че не е легитимен държавен глава на Украйна - ОЩЕ: От "наркоман" до "г-н Зеленски": Путин усеща, че украинският котлон пари (ОБЗОР - ВИДЕО)

🤡 Zelensky must order the Ukrainian army to lay down its arms and leave Donbas, — Peskov



Commenting on Trump’s remarks about a possible end to the war soon, the Kremlin spokesman said Ukraine must cease fire and withdraw its troops from territories Russia considers its own.… pic.twitter.com/5xiAfTnLJx — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Междувременно, Reuters съобщи, че поредна руска рафинерия е спряла работа - в Перм. Защо? Защото далекобойните украински дронове и нанесоха такива щети, че е нужен сериозен ремонт - поне няколко седмици.

На този фон, Полша обяви, че нейната военновъздушна база Ласк е готова да приеме първите изтребители F-35 от Съединените щати по-късно този месец. Варшава поръча 32 изтребителя пето поколение F-35A по сделка за 4,6 милиарда долара, наричайки пристигането на самолетите "смяна на поколенията" за военните способности на Полша. "Изглежда, че Полша сериозно преминава от режим "защита на границата" към режим "дори не си го мисли", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

🇵🇱🇺🇸 Poland says its Łask Air Base is ready to receive the country’s first F-35 fighter jets from the United States later this month



Warsaw has ordered 32 F-35A aircraft under a $4.6 billion deal, calling the arrival of the jets a “generational change” for Poland’s military… pic.twitter.com/Pa7OplnTzW — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

