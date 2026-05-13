Виктория Бекъм преминала през дълга "интензивна терапия"

13 май 2026, 18:23 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Виктория Бекъм сподели историята си в трисерийния документален сериал миналия октомври и призна, че да погледне назад към живота си е било уникално преживяване. По време на скорошно участие в "Time100 Summit" в Ню Йорк бизнесдамата признава откровено: "Беше като една година интензивна терапия, ако трябва да съм честна. Защото аз винаги живея в настоящето и винаги гледам напред."

Звездата от "Spice Girls", превърнала се във модна икона, отбеляза, че най-накрая може да осъзнае колко далеч е стигнала след години, в които е била отхвърляна. "Осъзнах, че през по-голямата част от живота си съм чувала "не", че не съм достатъчно добра по една или друга причина - още откакто бях малка и учех в училище. И всеки път, когато съм била съборена, съм се изправяла отново… Наистина се гордея със себе си след всички тези години и никога не съм мислела, че ще кажа това."

Въпреки че се оказала в уникална позиция с документалния филм, Виктория е категорична в едно - "доста се е насладила на процеса".

Тя се дори се пошегува, че е започнала работата по снимките с нужда да контролира всичко до детайл, но по време на преживяването е била принудена да се отпусне и да приеме, че не всичко зависи от нея.

Подкрепата на съпруга ѝ

По-нататък в разговора с редакционната директорка на "Time Magazine" Луси Фелдман по време на "Time100 Summit", Виктория Бекъм говори за това как със съпруга си сър Дейвид се справят с публичното внимание към личния им живот.

"Това се случва, откакто бях на 20, така че продължава вече дълго време. Имам невероятен съпруг, който ме подкрепя изключително много. Винаги сме един до друг. И отдавна съм се научила наистина да не слушам шума, да не се фокусирам върху шума.", цитира я "Female First". 

На фона на това изглежда, че враждата между Виктория и Дейвид Бекъм, от една страна, и техния син, от друга, все още продължава. 

Ева Петрова
