САЩ искат да контролират транзита на газ през Украйна, а също така желаят да изкупят дела на европейците в газопровода „Северен поток“ и да го възстановят, твърди руският външен министър Сергей Лавров. В интервю за RT India той намекна, че именно администрацията на Доналд Тръмп се стремяла да „накаже“ Русия икономически, а не като част от наследството на Джо Байдън.

Руският топ дипломат обвини Съединените щати, че „не крият желанието си да контролират транзита на газ през Украйна“.

Той също така твърди, че САЩ планират да купят газопроводите „Северен поток“ от европейците за "почти нищо", за да ги възстановят и да „наложат свои собствени цени на газа“.

Лавров обвини САЩ и заради това, че се опитвали да контролират предишното сътрудничество на Венецуела с „Роснефт“ в областта на петрола.

В момента „не се реализират съвместни проекти между Русия и САЩ", потвърди той.

Лавров добави още, че Западът в момента се опитвал да наложи забрана върху руския газ и петрол, единствено с цел да „накаже“ Москва. Той също така заяви, че „Русия никога не наказва никого и винаги изпълнява задълженията си съвестно“. Дали това се случи с прекъсването на газа за България в началото на войната в Украйна - припомнете си: "Газпром" спира доставките на природен газ за България.

The New York Times по-рано съобщи, че Русия е започнала да нанася удари по обекти, принадлежащи на големи американски компании в Украйна, но администрацията на Доналд Тръмп е пренебрегнала тези атаки. От миналото лято руските удари са насочени срещу съоръжения, свързани с Coca-Cola, Boeing, производителя на снаксове Mondelez (марките Milka, Oreo, Toblerone и Lux), тютюневия гигант Philip Morris и търговеца на зърно Cargill.

Бизнес лидерите смятат, че целта на Русия е да отблъсне американските инвестиции точно в момент, когато Киев се опитва да задълбочи бизнес връзките си с търговски ориентираната администрация в Белия дом.

Лавров говори за "буферна зона" на Балканите