Таро хороскоп за 22 април

Научете какво очаквате тази сряда, 22 април 2026, според зодията.

Tаро за Овен: Шест пентакли

Овен, намерението изисква емоционален баланс. Шестте пентакли ви кара да се замислите къде давате твърде много от себе си и понякога очаквате неща в замяна, които никога не са били договорени. Бъдете честни относно мотивацията си, когато работите с другите. Помагайте от все сърце и не използвайте лоялност, за да си осигурите мълчалив договор по-късно.

Tаро за Телец: Крал на чашите, обърната

На 22 април емоциите ви се чувстват по-трудни за управление от обикновено. Обърнатата карта таро Крал на чашите ви кани да изследвате начините, по които емоционално потискате себе си. Преди да си поставите каквито и да било намерения днес, бъдете честни за това, което чувствате и искате. Ще придобиете чувство за стабилност в живота си, когато сте честни с автентично желание.

Tаро за Близнаци: Асо на чашите, обърната

Обърнатото Асо на купите подсказва да се отворите за това, от което се нуждаете, и да не се преструвате, че сте добре, когато не го получавате от другите. На 23 април осъзнавате къде са емоционалните ви блокажи, особено във връзките. Изпробвайте сърцето си, за да видите дали сте възприемчиви към затвореността.

Tаро за Рак: Кралица на мечовете

Яснотата е вашата суперсила днес. Картата таро „Дама на мечовете“ ще ви помогне да преодолеете всяко емоционално объркване, което изпитвате на 23 април. Поканени сте да бъдете емоционално чувствителни, когато Луната е във вашия знак. Рак, първо се доверете на вътрешната си истина, а след това я сравнете с чувствата си, за да видите дали сте в хармония между емоция, мисъл и действие.

Tаро за Лъв: Пет мечове, обърната

Лъв, време е да се откажеш от нуждата си винаги да печелиш. Петицата мечове, обърната карта таро, е за това да оставиш конфликти, които вече нямат решение. Някои проблеми не могат да бъдат решени чрез борба с други. Вместо това трябва да избереш по-висшия път и да решиш, че доказването на дадена точка може да изглежда като победа, когато всъщност е загуба, защото ти коства достойнство и уважение.

Tаро за Дева: Сила, обърната

На 23 април ще разберете колко сте способни да проявите упоритост и сила. Обърнатата карта Таро „Сила“ сочи към съмнение в себе си и емоционално претоварване, което води до умора. Днес не е нужно да се напъвате, за да докажете нещо.

Не е нужно да работите по-усилено, за да накарате другите да повярват във вас. Вместо това, бъдете целенасочени, когато става въпрос за самочувствие или вътрешна сигурност.

Таро за Везни: Четири жезли

Везни, днес градите от мирно положение и избягвате да се представяте добре поради натиск от страна на връстниците. На 23 април картата таро Четири жезли е символ на хармония, празнуване и сигурни емоционални основи с другите.

Работете върху изграждането на дома, в който искате да живеете, и не се стремете към външен образ, който изглежда красив за гледане, но създава усещане за музей.

Таро за Скорпион: Деветка мечове, обърната

Скорпион, на 23 април, вие пробивате шума на живота и намирате емоционална яснота. Деветката мечове, обърната карта таро, ви освобождава от всякакви чувства на тревожност, вина или прекалено мислене. Вие си поставяте намерение, което се основава на емоционалната свобода, а не на страха. Вие вземате решение да изберете мира и го използвате, за да постигнете целта си.

Таро за Стрелец: Седем жезли, обърната

На 23 април научавате, че не всички проблеми или хора изискват защита. Можете да видите как приятел се бори и да сте до него, без да е необходимо да поправяте или решавате проблема му. Днешната обърната карта таро Седем жезли ви учи да пазите енергията си. Запазете я за ситуации, които си заслужават вашето време и усилия.

Таро за Козирог: Крал на мечовете

Кралят на мечовете е за ясни и решителни действия. Вие сте готови да водите с логика, а не просто да преследвате емоционално удовлетворение. Днес, на 23 април, вие си поставяте намерение, което се основава на това, което знаете, че са факти. Вие не следвате чувства, които се променят, а вместо това стабилизирате изборите си, като сте целенасочени и ясни.

Таро за Водолей: Кралица на пентаклите, обърната

Обърнатата Дама на Пентаклите ви дава да разберете, че е най-добре да не пренебрегвате здравето си. Научавате се да обръщате внимателно внимание на това как се грижите за себе си. Физическата, емоционалната и финансовата ви област от живота са във вашите ръце. Погрижете се първо за личните си нужди и след това се запитайте как можете да помогнете на другите.

Таро за Риби: Император, обърната

На 23 април, Императорът, обърнатата карта таро е за липса на контрол. Опитвате се да управлявате ситуация, която не ви позволява да го направите. Вместо това, позволете си да се освободите от това, което знаете, че не можете да промените. Да оставите нещо на съдбата му е също толкова важен въпрос за контрол, колкото и опитът да помогнете, когато е нежелано. Трябва да знаете къде да инвестирате ценното си време.