Колко често трябва да поливаме сукулентите

Сукулентите са известни като растения, които не изискват много поддръжка и могат да издържат на периоди на суша. Но както всяко растение, сукулентите се нуждаят от периодично поливане, за да останат буйни и здрави. Докато твърде честото поливане може да доведе до кашави листа и гниене на корените, твърде малкото поливане ще доведе до покафеняване и свиване на листата. Постигането на перфектния баланс ще гарантира, че тези топлоустойчиви растения ще останат щастливи. За да ви предпазим от преливане или недоливане на сукулентите, разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха своите съвети за това колко често да поливате сукулентите – и най-добрият начин да го направите.

Колко често да поливаме сукулентите

Колко често поливате сукулентите зависи от няколко фактора, включително вида сукуленти, които отглеждате, условията на околната среда, размера на саксията и други. Въпреки това, сукулентите са много устойчиви на суша растения , които могат да издържат на рядко поливане. „Като много общо правило, помислете за започване с поливане веднъж на всеки 10 до 14 дни“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms.

Още: Лесни за отглеждане сукуленти

Най-добрият начин да създадете график за поливане на вашите сукуленти е като тествате почвата. Направете го, като забодете дървена клечка за зъби в дренажния отвор на дъното на саксията. „Ако клечката за зъби излезе чиста (без полепнала почвена смес), растението вероятно е сухо и може да се нуждае от вода“, казва Ханкок. „Ако излезе със почвена смес върху нея, тогава вероятно има достатъчно влага в почвената смес.“ Ако отглеждате сукуленти в земята, забодете пръст на около 2,5 см дълбочина в почвата и полейте, ако е суха.

Фактори, които трябва да се вземат предвид при поливане на сукуленти

Колко често сукулентите се нуждаят от вода зависи от фактори като слънчева светлина, почва, размер на саксията, температура и други.

Почва

Още: „Прах“ по вашите сукуленти? Ето какво всъщност представлява

Почвата или сместа за саксии оказват значително влияние върху това колко често трябва да поливате сукулентите си, защото различните видове понасят водата по различен начин. Като цяло сукулентите се нуждаят от добре дренирана почва. „Обикновено препоръчвам хората да започнат със смес, предназначена за кактуси и сукуленти, преди да експериментират с други видове смеси за саксии“, казва Ханкок.

Влажност и температура

Колкото по-топло и по-сухо е, толкова по-бързо влагата обикновено се изпарява, което ще доведе до по-често поливане. „Сезонността определено може да играе роля в това колко често поливате сукулентите си на закрито“, казва Ханкок. „Много хора установяват, че растенията им естествено използват по-малко вода и има по-малко изпарение през по-хладните месеци на есента и зимата.“

Размер на контейнера

Още: Защо сукулентите в градината стават все по-популярни у нас?

За саксийните сукуленти, размерът на контейнера може да диктува колко често трябва да поливате растенията си. „Сместа за саксии действа като гъба – тя абсорбира влагата, правейки я достъпна за растението“, казва Ханкок. „Колкото по-голям е контейнерът, толкова повече смес за саксии има, така че толкова повече влага ще задържа и толкова по-рядко ще трябва да поливате.“

От друга страна, колкото по-голямо е растението спрямо саксията, толкова повече корени ще извличат влага от почвата, така че може да се наложи да поливате по-често. Ето защо растенията с корени изсъхват по-бързо.

Как да поливаме сукуленти

Има три често срещани начина за поливане на сукуленти: долно поливане, горно поливане и потапяне. Изборът на метод зависи изцяло от вас.

Още: Как да накарате сукулентите да цъфтят?

Долно поливане

Един от най-лесните начини за поливане на сукуленти е чрез дънно поливане. За тази техника поставете сукулента си в плитка тенджера с вода за около 10 минути и го оставете да абсорбира вода през дренажните отвори. След това извадете растението от тенджерата, оставете го да се отцеди и го върнете на мястото му, казва Ханкок, добавяйки, че това е неговият предпочитан метод.

Поливане отгоре

Много хора предпочитат да поливат от горната част на сукулента, т.е. добавят влага към горния слой на почвата и я оставят да се просмуче надолу към корените, казва Ханкок. Опитайте се да избегнете намокрянето на листата, когато използвате този метод, като поливате около основата на растението.