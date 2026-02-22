Необясними кожни проблеми? 5 признака, които може да са свързани с черния дроб

Само когато резултатите показват „SGPT“ или „билирубин“, повечето хора се сещат за черния дроб. Тялото обаче може да показва проблеми по различни начини много преди да бъде назначен кръвен тест, като например промени по кожата. Дерматолозите често срещат пациенти, които се оплакват от сърбеж, пигментация или мистериозни петна, чиито причини са дълбоко вкоренени в тялото.

Как да се грижим за кожата си през зимата у дома

„Много от това, което се случва в телата ни, се проявява върху кожата ни. Ако кожата ви се промени по начин, който не можете да обясните, това може да означава, че имате проблем с черния дроб. Това е особено вярно, ако промените се случват бързо или продължават дълго време без ясна причина. Жълтеницата е състояние, при което кожата и очите пожълтяват, защото билирубинът се натрупва в кръвта, тъй като черният дроб не функционира правилно“, казва д-р Шифа Ядав, консултант по дерматология в болниците Artemis

5 домашно приготвени натурални напитки против стареене, които подхранват отвътре

„Много от това, което се случва в телата ни, се проявява върху кожата ни. Ако кожата ви се промени по начин, който не можете да обясните, това може да означава, че имате проблем с черния дроб. Това е особено вярно, ако промените се случват бързо или продължават дълго време без ясна причина. Жълтеницата е състояние, при което кожата и очите пожълтяват, защото билирубинът се натрупва в кръвта, тъй като черният дроб не функционира правилно. “

Още: Разширени пори? Тези 5 домашни трика ги стягат за минути

„Друг признак, за който трябва да внимавате, е сърбежът, който не отшумява. Ако имате проблеми с черния дроб, жлъчните соли могат да се натрупат под кожата ви. Това може да ви накара да сърбите много, особено през нощта. Може също да забележите тъмни петна или повече цвят, особено по врата или подмишниците. Това може да се дължи на факта, че мастният черен дроб нарушава начина, по който тялото ви функционира“, каза тя.

Неочакваните промени по кожата могат да сигнализират за сърдечно заболяване

„Паякообразните ангиоми, които са кръвоносни съдове, подобни на паяци, са друг признак. Те са често срещани при хора, които имат чернодробни проблеми от дълго време. Те могат да бъдат на врата, лицето или гърдите. И накрая, ако черният ви дроб е увреден, той може да не е в състояние да произвежда протеините, необходими за съсирването на кръвта, което може да направи кожата ви бледа или лесно да се образуват синини. Не бива да пренебрегвате промените, които продължават дълго време или нямат ясна причина, дори ако не винаги означават сериозно заболяване. Простите кръвни изследвания и промените в начина ви на живот могат да помогнат за ранното откриване на чернодробни проблеми и да предотвратят влошаването им“, добави тя.

Д-р Арзу Панджвани, медицински съветник в Decode Age, споделяйки експертното си мнение по въпроса, каза: „Кожата ни понякога може да даде ранни предупредителни знаци за това какво се случва в тялото ни, включително състоянието на черния дроб. Черният ни дроб помага за елиминирането на токсините и преработката на хранителните вещества, както и за поддържането на баланс в телата ни. Когато обаче не функционира правилно, могат да настъпят някои промени в кожата ни. Когато кожата и очите изглеждат жълти, състояние, известно като жълтеница, това обикновено се дължи на натрупване на билирубин в тялото. Сърбеж без обрив също може да бъде симптом на чернодробни проблеми. Малки, паякообразни червени кръвоносни съдове по кожата ни, известни като паякообразни ангиоми, могат да се наблюдават и при някои хронични чернодробни заболявания. Лесно образуване на синини може да се появи и защото черният ни дроб произвежда протеини, които подпомагат съсирването на кръвта. Потъмняването на кожните ни гънки, особено около врата и подмишниците, може да е свързано с определени метаболитни проблеми, които понякога засягат черния ни дроб.“

Още: 6 опасни маски за лице от кухнята: Не всички натурални съставки са полезни за кожата

„Тези признаци не винаги означават, че имаме сериозни проблеми с черния дроб. Ако обаче признаците продължават или се влошават, винаги е най-добре да потърсите съвет от лекар. Ранното откриване, здравословното хранене, редовните упражнения и по-ниският прием на алкохол също могат да ни помогнат да поддържаме черния си дроб здрав“, подчерта тя.