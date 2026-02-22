Как да наторите потос с утайка от кафе за красиви листа и буен растеж

Потосът е популярно стайно растение, предпочитано заради лъскавите си зелени или пъстри листа. Не изисква много грижи, но може би се чудите дали можете да използвате домакински съставки, за да го наторите. Един популярен пример? Утайка от кафе.

Утайката от кафе е богата на азот , което насърчава буен, зелен растеж, казва Луси Брадли, експерт по градинарство и оранжерии. „Това е идеално за сърцевидните листа на това бързорастящо растение.“

По-долу нашите експерти по стайни растения обясняват как да добавяте утайка от кафе към вашите потос, заедно с няколко неща, които трябва и не трябва да правите, за да помогнете на вашето растение да процъфтява.

Ползи от утайката от кафе

Утайката от кафе действа като тор с бавно освобождаване, когато се смеси с горните няколко сантиметра почва. „Това не само помага на вашия потос да произвежда силни стъбла и здрави листа, но и поддържа яркия му цвят и здрава структура“, казва Брадли.

Освен това, подобрява структурата на почвата, като засилва задържането на влага, като същевременно увеличава нивата на хранителни вещества. „Използваната утайка от кафе също допринася за цялостното здраве на вашето растение, тъй като съдържа редица основни микроелементи, включително калий, фосфор, калций и магнезий“, казва тя. „Това помага за силното развитие на корените и подобрява устойчивостта към вредители и болести.“

Кога да се торят

Ще искате да добавяте утайка от кафе пестеливо към съществуващата почва около саксията си, едва веднъж на всеки два до четири месеца. „Важно е да не прекалявате с тази естествена добавка за почвата“, казва Брадли. „Твърде честата употреба може да започне да уплътнява компоста, което не е добре за растежа.“

Можете също така да направите течен тор за вашите потос, като смесите и накиснете използваната утайка от кафе с вода. „Това по-малко интензивно приложение може да се използва веднъж месечно през вегетационния период - пролетта и лятото - и да не се тори през останалата част от годината, когато растежът е бавен“, казва тя

За да използвате използвана утайка от кафе като тор с бавно освобождаване, просто следвайте инструкциите на Брадли:

Разпределете използваната утайка от кафе върху тава за печене или хартия за печене и я оставете да изсъхне за няколко дни.

Поръсете суха утайка от кафе върху повърхността на съществуващата почва. Уверете се, че това е много тънък слой, почти като пудра.

Избягвайте да поръсвате кафе върху стъблата.

Ако желаете, можете внимателно да вмъкнете част от сухата утайка от кафе в горните няколко сантиметра почва, което осигурява равномерно разпределение и предотвратява слепването на утайката, когато поливате потоса си.

Течна смес

За да създадете течен тор , Брадли препоръчва следните стъпки:

Смесете половин чаша използвана утайка от кафе в галон вода и оставете да се накисне за 24 часа.

Прецедете сместа през много фина цедка или муселин, за да отстраните всички твърди частици кафе.

Използвайте тази смес, за да поливате растението си потос на всеки две седмици, като я нанасяте директно върху компоста и избягвате листата.