5 неща, които да направите с градинските си лехи в края на зимата за буйни растения през пролетта

Пролетта ще дойде, преди да се усетите, което означава, че е време градинарите да започнат да подготвят ландшафта си за предстоящия сезон. Но преди да започнете да засаждате, е важно да възстановите градината си след щетите от зимата. Разрохкването на уплътнената почва от обилните снегове и попълването на хранителните вещества в земята са стъпки, които ще гарантират, че вашите растения ще процъфтяват през пролетта и след това. По-долу експертите по градинарство споделят петте неща, които всеки градинар трябва да направи с лехите си в края на зимата за по-здрава пролет.

Променете почвата

Ранната пролет е идеалното време за добавяне на компост към градинските лехи, защото циклите на замръзване и размразяване в края на зимата спомагат за разграждането му и интегрирането на хранителни вещества в почвата. „Докато сме в разгара на градинарския сезон, почвената биология вече е активна, което дава на младите растения незабавен тласък на хранителни вещества“, казва Ани Мортън, градинар и посланик на марката Hoselink.

Има няколко начина, по които можете да използвате компост, за да подобрите почвата си. Можете да го приложите като мулч върху почвата или да добавите малко към дупката за засаждане, когато поставяте нови растения в земята, казва Адриен Рьотлинг, главен градинар в частен имот. Тя казва, че можете също да добавите органичен тор към почвата, за да увеличите съдържанието ѝ на хранителни вещества, но никога не добавяйте повече от 2 килограма тор на всеки 9 квадратни метра.

Предварително накисване на почвата

Накисването на почвата по време на ранните пролетни сухи периоди помага за подобряване на структурата на почвата и поддържа полезните микроби, казва Мортън. „Влажната почва също така помага за по-равномерното абсорбиране на пролетните дъждове, намалявайки оттичането и стреса върху корените в началото на сезона“, добавя тя.

Рьотлинг също препоръчва накисване на почвата преди преместване или добавяне на растения през пролетта. „Това ще помогне на процеса на копаене и ще помогне за поддържането на хидратацията на корените“, казва тя, добавяйки, че корените на растенията са в шок, когато бъдат добавени в нов дом, но водата помага да се поддържат хладни и влажни.

Почистване на отломки

Почистването на отпадъците след зимата е от съществено значение за здравето на вашата пролетна градина. „Премахването на изсъхнали растения и паднали листа, след като температурите са постоянно над 10 градуса по Целзий, намалява зимуващите вредители и болести, като същевременно излага почвата на светлина и въздух“, казва Мортън. „Оставянето само на здрава органична материя предотвратява пренасянето на досадни проблеми в пролетния растеж.“

Въпреки че е добре да оставите листата на земята като вид мулч, Рьотлинг препоръчва да се берат цели листа от големи дъбове, кленове и други големи дървета, за да се направи място за раноцъфтящи пролетни луковици . „Дебелият слой листа ще деформира стъблата и листата, като същевременно ги лиши от слънчева светлина“, казва тя.

Премахване на плевели

Не чакайте плевелите да завладеят градината ви в средата на пролетта и лятото, за да ги изкорените. „ Изкореняването на плевелите, преди да излязат от фазата на покой, им пречи да пуснат дълбоки корени или да пуснат семена“, казва Рьотлинг. „Това драстично намалява натиска от плевели, когато температурите се повишат, и спестява време по време на пиковия сезон за засаждане.“

Ако плевелите продължават да се появяват, Мортън съветва да ги изкорените или отрежете, преди семената да узреят. „Едногодишните плевели може да са първият вид плевели, които ще се събудят от зимен покой. Няма обаче да мине много време, преди да се появят многогодишните плевели“, казва тя. „Многогодишните плевели ще трябва да бъдат премахнати от почвата, докато едногодишните плевели се нуждаят само от отстраняване на върховете им.“

Разрохкайте компактната почва

Ако почвата ви е уплътнена от сняг, отделете време, за да я разрохкате внимателно преди пролетта. „Внимателното разрохкване на почвата с градински вили (не оран) подобрява дренажа и потока на кислород, без да нарушава почвения живот“, казва Мортън. „Това не само позволява на водата да попие по-дълбоко в почвата, но и създава по-лесен път за вашите растения да развият дълбоки и силни корени.“

Също така, ако сте засадили репички за обработка на почвата или дайкон миналата есен, те също така предлагат естествен начин за разрохкване на уплътнената почва без обработка . „Репичките за обработка на почвата и дайкон имат дълъг корен, достигащ от 20 до 30 сантиметра в земята“, казва Рьотлинг. В края на зимата корените могат да бъдат извадени от земята или можете да оставите растението да умре през лятото.