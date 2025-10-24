Таро хороскоп за 25 октомври

Научете какво ви очаква този събота, 25 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Крал на жезлите, обърнат

Овни, ще трябва да пазите думите си, защото може да кажете нещо от страх или друга негативна емоция, което ви представя погрешно по начин, за който ще съжалявате. Луната в Стрелец ще подчертае вашите мисловни процеси и колко много сте научили (и имате нужда да научите) за света; все пак има няколко слепи петна, които може да пропуснете.

Това, което трябва да знаете за вашата ежедневна карта таро е, че Кралят на жезлите, обърнат, предупреждава за ниска увереност, когато се сблъскате с несгоди или информация, която все още не сте обработили. Поддържайте връзка с емоциите си. Потопете се в това, което мислите и чувствате, и оценете сърцето си, преди да говорите.

Днешната карта таро за Телец: Колесницата

Запазете трезвост е посланието, което трябва да знаете за 23 октомври от Таро. Колесницата е за постоянство и решителност. Може да искате да се откажете, но не позволявайте на умората да ви надделее. Като Телец, вие имате силата, упоритостта и решителността да довършите нещата.

Можете да се опитате да контролирате областите от живота си, които ви създават трудности, но не си поставяйте високи очаквания за това. Може да не се случи по план. Най-доброто място да започнете да контролирате това, което смятате, че трябва да се поправи, е в ума ви. Перспективата ще ви е от голяма полза днес.

Днешната карта таро за Близнаци: Обесеният мъж, обърната

Близнаци, посланието ви за днес е да останете гъвкави и отворени. Знаете как да поддържате готовност за нови неща и не се страхувате от промяна. И все пак, ще има част от вас, която иска да постави живота си на пауза.

Може да почувствате нужда да изчакате нещо да се случи, преди да предприемете действия. Колебанието е част от конфликта, който ще трябва да преодолеете, и тази битка е вътрешна. Яснотата често идва, след като предприемете действия. Направете една малка стъпка и останалото ще се развие естествено.

Днешната карта таро за Рак: Отшелникът

Рак, ти не си от хората, които обичат да показват целия си живот. Предпочиташ да държиш нещата скрити и в тайна. Искаш да си личен и да решаваш внимателно кого да пуснеш в живота си. Знаеш, че връзките имат духовен компонент и затова си толкова селективен по отношение на това кого допускаш в твоя ъгъл.

Следователно, Отшелникът има послание за теб, Раци, а именно да се вгледаш в себе си. Отиди отвъд това, което чувстваш, когато решаваш на кого можеш да се довериш и защо. Вслушай се във висшата си сила, която говори ясно чрез вътрешния ти глас и интуицията ти. Ще знаеш какво трябва да направиш.

Днешната карта таро за Лъв: Рицар на мечовете

Лъв, кой е по-амбициозен от теб? Някои може да кажат Скорпион или Козирог, но това, което не осъзнават, е колко е трудно да преодолееш нещата, които трябва да направиш, за да блестиш ярко като Слънцето! Посланието от твоята карта таро за деня, Рицарят на мечовете, е да ускориш темпото.

Фокусирайте енергията си и бъдете свръхбдителни, когато става въпрос за вашата концентрация. Да, успехът отнема много време, но знаете, че е неизбежен с постоянство. Посланието за днес е същото, както винаги: не се отказвайте.

Днешната карта таро за Дева: Десетка мечове, обърната

Дева, не си ограничена от нищо, освен ако не си позволиш да се чувстваш така. Намираш се в отлична позиция, в която животът ти започва да се насочва в нова посока.

Посланието от днешното таро, обърнатата Десетка мечове, е да проверите мотивите си. Можете да кажете, че сте с отворено съзнание, но все пак да вярвате, че сте заседнали.

Ти обаче не си жертва. Дори и да се чувстваш така сега, преосмисли чувствата си, така че да ти помогнат да се издигнеш над негативната енергия.

Днешната карта таро за Везни: Кралица на пентаклите

Везни, вие сте ориентирани към дома хора, които не се замислят дали да инвестират енергията си в семейството или в хората в живота си, които се чувстват като роднини.

Днешното послание е да продължите да фокусирате енергията си върху дома си и върху това, което е необходимо, за да инвестирате в бъдещето си. Стабилността, която създавате сега, ще бъде основата, върху която ще градите по-късно.

Днешната карта таро за Скорпион: Деветка мечове

Скорпион, Луната ви кани да инвестирате в себе си и да повишите личната си стойност. Това означава да се освободите от всичко, което ви тежи. Какво таите в сърцето си? Трябва да си зададете няколко трудни въпроса за живота и личните си убеждения, но някои от тях може да произтичат от неразрешен гняв и болка.

Днешната карта таро, Деветката мечове, представлява тревога и може да символизира и тревожни мисли. Какво ви е държало будни през нощта? Как се свързва това с вашето минало или бъдеще?

Днешната карта таро за Стрелец: Четири чаши, обърната

Стрелец, ти си решителна зодия и имаш невероятен стремеж към съвършенство. От днес Луната ще бъде във твоя знак веднъж месечно. През следващите няколко дни ще се чувстваш по-в хармония с емоционалната си енергия.

Вашата карта таро, Четворката на чашите, обърната, ви учи да имате нов поглед върху света и да виждате, че той е пълен с възможности. Вече сте готови да изследвате ума и сърцето си по начин, по който не сте го правили преди.

Днешната карта таро за Козирог: Звездата

Козирог, коя област от живота ти се нуждае от изцеление? Имаш невероятна работна етика, но се отдаваш психически и физически на работа през цялото време.

Следователно, трябва да се впуснете в своето собствено пътешествие по изцеление. Имате картата Таро „Звезда“ за ежедневно четене, която е за вътрешен мир и духовно пробуждане. Време е да инвестирате енергия в по-малко интелектуалния аспект на вашето същество.

Днешната карта таро за Водолей: Сила

Водолей, ти си много смел и силен интелектуално и харесваш идеята да се предизвикваш физически, когато става въпрос за здравето ти.

Това е идеалното време да установите нова рутина или уелнес практика. Излезте от зоната си на комфорт. Тялото ви е мощна машина, така че я изградете и я използвайте разумно.

Днешната карта таро за Риби: Шест чаши, обърната

Риби, в живота ви се случват много неща и понякога може да се чувствате претоварени. И когато това се случи, мислите за миналото, а понякога дори може да го възхвалявате.

Може да ви се струва, че миналото е много по-добро от настоящето. Може би не е така. Шестте чаши, обърнати, ви предупреждават да не преувеличавате блясъка на историята.