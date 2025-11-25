Таро хороскоп за 26 ноември

Научете какво ви очаква тази сряда, 26 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Осмица жезли

Овен, колко решителен и целеустремен си? След като знаеш какво искаш, достатъчно смел ли си да го постигнеш или се колебаеш?

Още: Ако сте родени през някой от тези 4 месеца, бъдете готови – зимата ви готви голяма изненада, ето каква

Вашата дневна карта таро за сряда е Осем жезли и тя е за бързи моменти, в които животът сякаш се движи по-бързо, отколкото сте готови. Колебанието, когато не сте сигурни, е вратата, която трябва да се затвори зад вас.

Можете да започнете отново, като предприемете нефилтрирани, директни действия и след това да работите с обстоятелствата си, докато те се развиват. Истината е, че не можете да знаете какво ви носи бъдещето. Трябва да преживеете всеки момент, за да разберете нещата.

Вашият съвет за 26 ноември е да си изберете цел, с която да се заемете още днес. Предприемете действия, дори и все още да нямате план. Целта е да започнете, преди страхът или съмнението ви да надделеят над смелостта.

Карта Таро за Телец: Деветка чаши, обърната

Още: Духовно послание за всяка зодия за 26 ноември

Телец, когато мислиш за себе си, вярваш ли, че наистина няма нищо в себе си, с което да не се сблъскаш? Можеш ли да бъдеш честен със себе си до степен, включително и в саморефлексията?

Вашата дневна карта таро за сряда е Деветката чаши, обърната, и тя е за желание, което всъщност не е добро за вас; вместо това е фантазия и е предназначена да бъде отхвърлена.

Самодоволството е вратата, която трябва да затворите зад себе си. Можете да започнете отново, като осъзнаете как комфортът не винаги е равен на лично удовлетворение.

Вашият съвет за 26 ноември е да опитате едно нещо, което ви кара да се чувствате неудобно, въпреки че знаете, че е полезно за вас. Поемете малък риск, който ви доближава до живота, който искате да живеете.

Още: Kосмическо ново начало за тези 3 зодии през декември 2025

Карта Таро за Близнаци: Асо на пентаклите, обърнат

Близнаци, знаеш ли какво трябва да се приоритизира? Ти ли си от хората, които пренебрегват това, което трябва да направят по-късно, в името на настоящето?

Вашата дневна карта таро за сряда е Асо Пентакли, обърнат, и тя е свързана с лошо планиране, което води до разсеяна енергия. Разсейването е вратата, която трябва да затворите след себе си.

Вашият съвет за 26 ноември е да инвестирате време или пари в нещо, което наистина ще ви помогне да растете.

Още: Вселената раздава подаръци на тези зодии през януари 2026

Карта Таро за Рак: Йерофантът, обърната

Рак, колко свободен се чувстваш днес? Какво в личността ти те спира да правиш това, което искаш с живота си?

Вашата дневна карта таро за сряда е Йерофантът, обърнат, и става въпрос за това нещата да останат същите, защото „винаги е било така“.

Твърде страхът да нарушаваш правилата е вратата, която трябва да се затвори зад теб. Съветът ти за 26 ноември е да преразгледаш идеята, че някои ситуации са предназначени да се променят, включително традициите, когато са остарели и вече не са полезни.

Още: Зодиите с най-много късмет през декември 2025 г.

Карта Таро за Лъв: Съд, обърната

Лео, кои са твоите многобройни силни страни? Имаш ли чувството, че хората не виждат истинската ти същност и вместо това си мислят, че носиш маска?

Вашата дневна карта таро за сряда е Съдът, обърнат наобратно, и става въпрос за това да се съмнявате в себе си или да ви липсва увереност, за да подкрепите убежденията си.

Несъмнението в себе си е вратата, която трябва да се затвори зад вас днес. Вашият съвет за 26 ноември е да поемате отговорност за изборите си, без да се нуждаете от външно потвърждение. Вярвайте, че увереността ще се върне, след като предприемете действия; понякога няма да я получите предварително.

Още: Зодиите, които ще срещнат любовта през декември 2025 г.

Карта Таро за Дева: Деветка жезли, обърната

Дево, обичаш ли да се отдаваш изцяло на проекти? Какво те кара да вършиш по-голямата част от работата, когато си част от екип?

Вашата дневна карта таро за сряда е Деветката жезли, обърната, и тя е свързана с поемането на твърде много отговорности. Мълчанието за това, което чувствате, е вратата, която трябва да се затвори зад вас.

Можете да започнете отново, като изберете да не носите тежести, които никога не са били ваши. Вашият съвет за 26 ноември е да се откажете от една задача; делегирайте я на някой, който би трябвало да е отговорен за проблема.

Още: 3 зодии преминават през сериозни предизвикателства през декември

Карта Таро за Везни: Шест пентакли

Везни, избройте причините, поради които сте отличен болногледач. Дали предоставянето на подкрепяща енергия на хората в живота ви е една от многото ви силни страни?

Вашата дневна карта таро за сряда е Шест пентакли и тя е за процеса на даване и вземане. Да позволите на другите да се възползват от вас е вратата, която трябва да бъде затворена зад вас.

Можете да започнете отново, като търсите равномерен обмен на власт и помощ. Бъдете готови да поискате възвръщаемост на инвестираното време.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

Вашият съвет за 26 ноември е да предлагате помощ, когато ви помолят, и да казвате „не“, когато искането ви излага на риск времето или графика ви или когато смятате, че ситуацията ще създаде повече вреда, отколкото полза за всички участващи страни.

Карта Таро за Скорпион: Шест чаши, обърната

Скорпион, как се чувстваш относно енергията на хамелеона? Съобразяваш ли се с енергията на дадена среда или се опитваш да останеш същият?

Вашата дневна карта таро за сряда е Шест чаши, объната, и тя е за това да сте заседнали в това, което е било преди, и да не виждате как животът се развива така, както се развива. Вратата, която трябва да бъде затворена зад вас, е да сте заседнали в „ами ако“.

Можете да започнете отново, като погледнете към бъдещето с отворено съзнание. Вашият съвет за 26 ноември е да се освободите от едно нещо, което ви държи залепени за остаряла версия на себе си. Обърнете внимание на навиците или динамиката на взаимоотношенията и направете корекции.

Карта Таро за Стрелец: Обесеният мъж

Стрелец, добър ли си в това да се откажеш от миналото? Ами ако трябва да се откажеш от ситуацията на властта? Лесно или трудно ли е това?

Вашата дневна карта таро за сряда е „Обесеният мъж“ и тя е за чакане на по-добра ситуация, която може никога да не се случи.

Вратата, която трябва да бъде затворена зад теб, романтизирайки миналото или държейки се за фалшива надежда.

Можете да започнете отново, като направите крачка в собствената си посока. Вашият съвет за 26 ноември е да насочите вниманието си към целта си, независимо от кого или какво трябва да оставите зад гърба си.

Таро карта за Козирог: Кулата

Козирог, имаш ли нужда да се освободиш от ситуация, която някога си смятал за подходяща за теб?

Вашата дневна карта таро за сряда е Кулата и тя е за внезапна промяна, която може да се усеща като катастрофална. Вратата, която трябва да се затвори зад вас, е страхът от кризи, когато те изплуват внезапно.

Можете да започнете отново, като повярвате в способността си да преодолявате невероятни трудности и да се възприемате като устойчиви. Вашият съвет за 26 ноември е да гледате напред, за да откриете своите уязвимости. Вижте къде можете да използвате защитни механизми, за да избегнете проблеми, преди да се случат.

Карта Таро за Водолей: Осмица чаши

Водолей, как управляваш времето си? Често ли позволяваш на другите да прекрачват границите си, създавайки проблеми в графика или рутината ти?

Вашата дневна карта таро за сряда е Осем чаши и тя е свързана с емоционални преговори, които ви държат заседнали в рутина, която не работи за вас, без значение колко се опитвате да я управлявате.

Ненужните компромиси са вратата, която трябва да бъде затворена зад вас. Можете да започнете отново, като предприемете стъпки към целите си и бъдете целенасочени. Вашият съвет за 26 ноември е да се отдръпнете от ситуации, които ви карат да се чувствате заседнали.

Карта Таро за Риби: Звездата

Риби, колко центрирани се чувствате в момента? Доволни ли сте от настоящата си ситуация или има неща в живота ви, които искате да подобрите?

Вашата дневна карта таро за сряда е Звездата и е свързана с това да се чувствате надежда и да видите колко светло може да бъде бъдещето.

Вратата, която трябва да се затвори зад вас, е загубата на надежда и мисълта, че не можете да правите по-добри избори въз основа на текущата информация. Можете да започнете отново, като си позволите да мечтаете.

Вашият съвет за 26 ноември е да запишете какво искате да имате в бъдеще. Кажете го на глас.