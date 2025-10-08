Таро хороскоп за 9 октомври

Научете какво ви очаква тази четвъртък, 9 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Рицар на жезлите

Овен, вие сте смели и обикновено безстрашни, дори пред лицето на опасност или несгоди. Идеята, че някой може да бъде безмилостен в живота ви, може да ви подтикне да потърсите начини за справяне с житейските проблеми.

Таро картата Рицар на жезлите е за поддържане на смел дух. Ще имате вътрешната сила и мощ, за да накарате нещата да се получат. Но бъдете внимателни, Овни. Пазете сърцето си от това да бъдете убедени от негативната енергия на другите. Водете със сърцето си, но използвайте и ума си.

Днешната карта таро за Телец: Отшелникът, обърната

Телец, ти обичаш хората, но има дни, в които искаш да бъдеш сам. Харесва ти идеята да имаш контролирана и спокойна среда, защото това ти носи усещане за мир. Тази нужда от спокойствие е причината да се откъснеш от света, без да се чувстваш самотен или тъжен. Наслаждаваш се на тишината и тишината.

Днешното таро, Отшелникът, обърнат наопаки, е за самотата. Тъй като тази карта е обърната наопаки, тя служи като предупреждение да не се отдръпнете прекалено много до степен да се почувствате самотни. Можете едновременно да бъдете в настоящето и да имате мир

Днешната карта таро за Близнаци: Обесеният мъж

Близнаци, вие сте любопитен човек, който обича да научава нови неща. Рядко позволявате на любопитството ви да остане неоспорвано или потиснато. Вие желаете да учите и единственият начин да го направите е да тествате водите, да задавате въпроси и да видите накъде ви отвежда пътят.

Днешната карта таро, „Обесеният човек“, ви кани да промените това, което правите. Направете нещо нелогично. Ще заседнете в коловоз или ще станете все по-самодоволни, ако решите да останете такива, каквито сте. Вие сте тук, за да преследвате най-висшето си аз; не стойте безучастни.

Днешната карта таро за Рак: Императорът

Рак, ти наистина имаш това, от което се нуждаеш в сърцето си. Може би се чудиш дали ще можеш да преживееш още един ден, камо ли още една седмица. Ти си много по-смел и издръжлив, отколкото си мислиш. Имаш перфектно сърце и то е дръзко. Това, което трябва да направиш, е да приложиш чертите си в работата си. Това ще изисква дисциплина.

Таро „Император“ ви насърчава да започнете рутина и да си осигурите известна структура. Тя няма да ви спъва, а вместо това ще ви осигури рамка за мощното приложение на вашата енергия. Изградете живота, който искате, със стабилни ръце.

Днешната карта таро за Лъв: Седем чаши

Имаш много възможности в живота и предпочиташ да отделиш време, за да разбереш коя е най-добрата за теб. Може да не знаеш дали решението ти ще се получи и това може да е плашеща истина. Искаш това, което правиш, да е успешно. Никога не ти е приятно да се чувстваш сякаш си се провалил.

Днешната карта таро, Седем чаши, е за надеждата и желанието бъдещето ви да бъде различно. Да желаеш често е по-лесно от това да го направиш, а да се надяваш е по-лесно от това да го приемеш. Днес се стремете да свършите трудната част.

Днешната карта таро за Дева: Осмица чаши, обърната

Дева, мислиш ли, че винаги трябва да знаеш отговора на въпрос или че нещата в живота ти са подредени по всяко време?

Чувствате ли, че винаги трябва да знаете правилния отговор? Това би било хубаво, но Осемте чаши, обърната карта таро, ви казва, че е добре, ако не го знаете. Може никога да не намерите желания отговор. Може да се наложи да преживеете ситуации или да научите неща, докато растете.

Днешната карта таро за Везни: Магьосникът

Като част от това, че сте зодиакален знак, който представлява баланс и хармония, вие сте тук, за да разберете какво работи, а това може да означава да се отклонявате от обичайното от време на време.

Днешната карта таро, Магьосникът, ви напомня, че за да проявите желанията си, е необходимо да имате много от това, от което се нуждаете. Обърнете вниманието си към това, което се надявате да изградите.

Останете верни на убежденията си. Това ви позволява да разберете себе си и процеса по-ясно.

Днешната карта таро за Скорпион: Звездата

На път сте да получите мощен прилив на енергия от ситуация, която преживявате в живота. Осъзнавате, че нищо в живота не може да трае вечно, но тази истина съживява костите ви. Тя ви помага да видите, че животът ви се развива така, както е предопределено да бъде.

Картата Таро Звезда е карта на надеждата и вярата. Може би не виждате как всичко в живота ви ще се получи. Може би ще откриете, че изцелението, от което се нуждаете, е точно зад ъгъла; може би вече сте преживели най-лошото в живота и то е зад гърба ви.

Днешната карта таро за Стрелец: Умереност

Стрелец, можеш да бъдеш силен човек, особено що се отнася до честността. Може да не обичаш да криеш мислите и чувствата си за себе си. Искаш да бъдеш смел. Честността е начин на живот за теб.

Днешната карта таро, „Умереност“, ви кани да се сдържате и да проявите лична сдържаност. Този момент е време за умереност. Божественото време и божествената истина могат и често съществуват едновременно

Днешната карта таро за Козирог: Тройка мечове

Козирог, ти поставяш високи стандарти за всеки, който е в живота ти. Искаш това, което можеш да дадеш, и не се оставяш лесно да се убедиш да се противопоставиш на мечтите си за любов, приятелство или семейни отношения.

Тройката мечове говори за вида предателство, което наранява дълбоко сърцето. Но е важно да знаете, че всички сърдечни болки лекуват, Козирог, дори болката, която изпитвате в момента от някого, един ден ще приключи.

Днешната карта таро за Водолей: Четири пентакли, обърната

Водолей, подходът ти към различни ситуации може да не е такъв, какъвто биха го приели другите. Рядко следваш тълпата. Предпочиташ да правиш нещата по свой начин.

Днешната карта таро, Четворката Пентакли, обърната, ви кани да се освободите от това, което можете да видите или почувствате, но което можете да контролирате. Вместо това, изпитайте вселената, за да видите какво е възможно за вашия живот и вашето бъдеще.

Днешната карта таро за Риби: Деветка мечове, обърната

Вие сте човек, който мисли дълбоко и може да пресее емоционалния шум, идващ отвътре. Днес може да откриете, че трябва да се задълбочите в душата си, за да разберете следващите стъпки, които трябва да предприемете в живота си. Причината е, че любовта и връзката в момента се чувстват несигурни.

Деветката мечове, обърната, е напомняне, че мирът не винаги се случва, когато смятате, че трябва. Понякога идва посред буря, когато стоите спокойно в центъра, знаейки, че всичко ще бъде наред.