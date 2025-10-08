Войната в Украйна:

Как Александър Димитров ще се справи с „ябълката на раздора“ в националния отбор?

08 октомври 2025, 20:39 часа 296 прочитания 0 коментара
Новият треньор на националния ни отбор по футбол Александър Димитров ще направи своя дебют начело на „лъвовете“ в събота, 11 септември, от 21:45 ч. на националния стадион „Васил Левски“. На пресконференцията, която даде вчера, той засегна темата с капитана на националния отбор: „Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора, ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговаря на тях, той ще изведе с капитанската лента България“, сподели селекционерът.

Александър Димитров трябва да избере капитан днес

Днес стана ясно, че разговорите с потенциалните капитани ще са индивидуални. След тях Димитров ще може да избере кой да се нагърби с отговорността да води националите на терена. Това съобщава 24 часа. Тази вечер е последният срок, в който селекционерът трябва да е направил избора си. Не би било изненада още утре на пресконференцията преди мача с Турция новият капитан да излезе заедно с треньора.

Кирил Десподов

Основните кандидати за нов капитан са трима – Чочев, Христов и Кирилов

През последните няколко години несменяем капитан беше Кирил Десподов. Когато той не играеше по една или друга причина, капитанската лента носеха Антон Недялков, Георги Миланов и други. Възможен е и вариантът Десподов да остане капитан на България и под ръководството на Александър Димитров. А имената, които се спрягат да сменят играча на ПАОК в ролята на лидер са Ивайло Чочев, Петко Христов и Радослав Кирилов.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
