Карлос Насар разкри: На тренировка изпуснах щангата 4 пъти, на Европейското вдигнах с 9 кг повече безпроблемно (ВИДЕО)

Олимпийският европейски и световен шампион Карлос Насар даде обширно интервю в дните преди първенството на планетата в Норвегия пред bTV Спорт.

"Както казва Усик мотивацията е за аматьори. По-важна е дисциплината. Мозъкът трябва да контролира тялото. Засега успявам да прилагам това. Много пъти не ти се става сутрин, не ти се вдигат тежести... Вече имам опит и знам кога какво ми трябва. Тази седмица мога да не вдигам изобщо тежести, но не ми пречи да се чувствам силен", заяви Насар.

"Много е трудно постоянно да надграждаш. Вечерно време, когато се прибираш, не можеш да си кажеш името. Толкова е трудно. Не е имало момент, в който да искам да се откажа. Чувствам се добре, комфортно, уверен... От тази година започна да не ми трябва много пъти да съм вдигал на тренировка тежестите, за да се чувствам уверен. На този подиум зад мен преди Европейското първенство в Молдова четири пъти изпуснах 220 килограма - 12 дни преди шампионата. Повече не съм минавал на тази тежест.

На Европейското изтласках 229 килограма. Научих се да не искам от тялото си повече колкото може моментното му състояние. Дал съм си почивка и на Европейското 229 кг - като бръмбар сламка. Направил съм така, че най-силен да се чувствам в деня на състезанието. Готов съм да мина на такива тежести, които ми потрябват за първото място. Дори и да не съм ги вдигал в залата.