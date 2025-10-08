Външно потвърди: Българка е осъдена на три години затвор в Русия, друга е в ареста

Една българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщава министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на парламентарни въпроси от депутати на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Осъдената жена е Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област, която има двойно – българско и руско гражданство, и живее постоянно в Русия.

Според информацията, предоставена от външния министър, тя е била осъдена за лични изявления в социалните мрежи, съдържащи коментари за статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация украинска територия, както и за публикации в подкрепа на Руския доброволчески корпус, който воюва от украинска страна.

Георг Георгиев уточнява, че от момента на задържането до постановяването на присъдата българката не е потърсила консулска защита от българските власти. Още: Бивш съветник на Зеленски бе обявен за издирване в Русия

Реакцията на МВнР

"Министерството на външните работи оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, контрол върху публичната информация и налагане на непропорционални наказания за мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на войната срещу Украйна", заявява министърът.

Освен това за срок от два месеца е задържана и българска студентка в Москва по обвинение в измама. Посолството на България поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, който представлява студентката. Още: Путин няма илюзии, че е новият Хитлер и публично го доказа

Министър Георгиев съобщава и за трети случай – българска гражданка, вписана в регистъра на терористите и екстремистите на руската служба "Росфинмониторинг". Вписването в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или лишено от свобода.

По думите му посолството на България в Москва не е получавало официално уведомление от руските власти, нито е било информирано от близки или роднини на жената.